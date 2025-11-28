EA Pips Hunter

Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître :

  • PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirment la performance authentique du robot.
  • Les backtests sont 100 % honnêtesAucun curve-fitting, aucune manipulation des historiques, aucun modèle irréaliste.Ce que vous voyez dans le Strategy Tester est exactement le comportement du robot en situation réelle.Aucune magie, aucun truc “poussière d’or” — seulement une stratégie éprouvée qui continue de fonctionner en trading réel comme en test. Pour cette raison, PipsHunter est l’un des Expert Advisors les plus transparents et honnêtes du Market MQL5, créé selon un principe unique : construire des systèmes de trading sûrs, stables, réels, sans aucun “boost” artificiel.
  • Ce robot n’est pas seulement sûr — il est ultra sûr, grâce à une protection stricte par Stop Loss et l’absence totale de martingale ou d’averaging.

Stratégie principale : Scalping intraday + Logique de retournement swing

  • PipsHunter combine deux approches professionnelles dans un seul moteur : logique DayTrading — capture des fluctuations intraday et logique SwingReversal — entrées précises lors des replis correctifs.
  • Chaque acheteur reçoit des fichiers set permettant de créer trois portefeuilles différents : "Katana", "Knife", et "Razor". Cela permet de modéliser diverses combinaisons de réglages sur votre compte de trading et de diversifier au maximum vos résultats.
  • Tout fonctionne sur l’unité de temps M15, permettant un trading rapide et structuré sans conserver des positions plusieurs jours.
  • Durée moyenne des trades : ~17 heures. Pas d’attente prolongée, pas d’accumulation de risque de tendance.
  • Aucune martingale, aucune grille, aucun averaging — jamais
  • Chaque trade est protégé par un Stop Loss dur
  • L’algorithme de Stop Loss dynamique réduit les pertes sur marchés rapides
  • Peu sensible au spread (RAW/ECN recommandé)
  • Compatible avec n’importe quel broker dans le monde (US, UE, UK, Asie)
  • Entièrement conforme FIFO
  • Fonctionne avec tout levier (1:30 à 1:1000)
  • Capital minimum : 200 USD

Pourquoi les traders choisissent PipsHunter

  • La surveillance réelle confirme la stabilité
  • Ainsi, un volume important d’historique de signaux doit apparaître sur le graphique. Les backtests reflètent un comportement authentique
  • Non dépendant d’optimisations artificielles
  • La structure intraday évite une exposition prolongée au marché
  • Deux stratégies combinées augmentent l’adaptabilité
  • Exécution ultra-sécurisée avec contrôle strict du risque
  • Fonctionne chez tout broker, avec tout levier, dans toute région

Note importante
 Bien qu’aucun EA ne puisse éliminer totalement le risque de marché, PipsHunter est conçu pour éviter les scénarios catastrophiques grâce à l’utilisation d’un Stop Loss dur et à l’absence totale de méthodes dangereuses comme la martingale ou l’averaging.

Conclusion

PipsHunter est un système intraday propre, honnête et transparent, conçu pour les traders recherchant :

  • stabilité
  • sécurité
  • surveillance réelle
  • aucune astuce
  • aucun curve-fitting

Si vous recherchez un trading algorithmique authentique, sans exagération — PipsHunter est fait pour vous !


