Volume Candle Indicator
- Indicateurs
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 1.0
- Activations: 10
Histogramme de Volume Coloré pour MetaTrader 5
Cet indicateur affiche le volume sous forme d’histogramme dans une fenêtre séparée. Les barres sont colorées selon la direction de la bougie : vert pour haussier (clôture > ouverture) et rouge pour baissier (clôture < ouverture).
Caractéristiques principales
-
Source de volume : volume de ticks ou volume réel (au choix).
-
Ligne de moyenne mobile optionnelle au-dessus de l’histogramme.
-
Types de moyennes pris en charge : SMA, EMA, SMMA, LWMA.
-
Période moyenne configurable.
-
Compatible avec tous les symboles et unités de temps sur MetaTrader 5.