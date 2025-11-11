Volume Candle Indicator

MultiChart Pro Pablo Filipe Soares De Almeida Yardımcı programlar

MultiChart Pro – MetaTrader 5 için Grafik Yönetim Aracı Bu Uzman Danışman (EA), MetaTrader 5’te grafiklerin açılmasını ve yapılandırılmasını otomatikleştirir. Belirli zaman dilimleri ve şablonlarla en fazla dört grafik ayarlamayı destekler; çevrimdışı grafikler dahil. Özellikler Grafik Açma: En fazla üç ek grafik (ör. D1, M1, M15) ve bir çevrimdışı grafik (ör. 10 saniye) açar ve mevcut grafiği (ör. M5) yapılandırır. Şablon Uygulama: Her grafiğe kullanıcı tanımlı şablonları uygular ve mevcut olup