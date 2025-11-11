Volume Candle Indicator
- Göstergeler
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
MetaTrader 5 için Renkli Hacim Histogramı
Bu gösterge, hacmi ayrı bir pencerede histogram olarak gösterir. Çubuklar mum yönüne göre renklendirilir: yeşil yükseliş (kapanış > açılış), kırmızı düşüş (kapanış < açılış) için.
Ana Özellikler
-
Hacim kaynağı: Tick hacmi veya gerçek hacim (kullanıcı seçimi).
-
Opsiyonel hareketli ortalama çizgisi eklenebilir.
-
Desteklenen ortalama türleri: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
-
Ortalama periyodu ayarlanabilir.
-
MetaTrader 5’te tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur.