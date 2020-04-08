CvdDeltaVolumes
- Indicadores
- Parasbhai N Patel
- Versión: 1.0
Velas Delta + CVD & CVD
Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor.
📘 Visión general
El indicador Delta + CVD y Velas CVD combina múltiples herramientas de flujo de órdenes en un paquete visual limpio. Muestra:
- Delta (Ask-Bid) para medir compra/venta agresiva
- Delta de Volumen Acumulado (CVD ) para seguir la presión acumulada
- Velas CVD combinadas que muestran velas sintéticas construidas enteramente a partir de datos de flujo de órdenes.
Este indicador ayuda a los operadores a leer la intención del mercado, encontrar cambios de impulso y detectar absorción o compra/venta oculta sin necesidad de datos de Nivel 2.
Características
1. Histograma Delta (Compra-Venta)
Muestra la presión de compra vs venta por vela.
- Verde = Compradores (Ask > Bid)
- Rojo = Vendedores (Oferta > Demanda)
2. Línea CVD (Delta acumulativa)
Muestra si los compradores o los vendedores dominan a lo largo del tiempo.
Útil para detectar divergencias y la fuerza de la tendencia.
3. Velas combinadas Delta + CVD
Velas sintéticas construidas a partir del flujo de órdenes:
- Cuerpo de la vela = cambio en CVD
- Mechas = tamaño del desequilibrio Delta
- Colores = verde (alcista), rojo (bajista)
Estas velas revelan la compra/venta agresiva mucho más claramente que las velas de precio.
🛠E ntradas y Opciones
- Mostrar/Ocultar Histograma Delta
- Mostrar/Ocultar Línea CVD
- Mostrar/Ocultar Velas CVD Combinadas
- Color alcista
- Color Oso
- Línea CVD Color
📈C ómo operar con ella
- CVD alcista + Delta alcista → Fuerte impulso alcista
- CVD bajista + Delta bajista → Fuerte impulso bajista
- Precio HH pero CVD que falla → Divergencia bajista
- Precio LL pero el CVD no hace LL → Divergencia alcista
- Mecha larga en vela combinada → Alto desequilibrio (compradores/vendedores agresivos)
Ideal para scalping, day trading y confirmación de momentum.
⚠️ Notas
- Utiliza el feed de volumen del Broker (no la profundidad de Nivel-2).
- Funciona en todos los mercados y plazos.
- La precisión del volumen depende de los datos de la bolsa.
✔️ Casos de uso recomendados
- Negociación intradía
- Análisis de volumen/Delta
- Negociación de divergencias
- Identificación de agotamiento y absorción
- Comprensión visual de la fuerza compradora/vendedora