CvdDeltaVolumes

Velas Delta + CVD & CVD
Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor.

📘 Visión general

El indicador Delta + CVD y Velas CVD combina múltiples herramientas de flujo de órdenes en un paquete visual limpio. Muestra:

- Delta (Ask-Bid) para medir compra/venta agresiva

- Delta de Volumen Acumulado (CVD ) para seguir la presión acumulada

- Velas CVD combinadas que muestran velas sintéticas construidas enteramente a partir de datos de flujo de órdenes.

Este indicador ayuda a los operadores a leer la intención del mercado, encontrar cambios de impulso y detectar absorción o compra/venta oculta sin necesidad de datos de Nivel 2.

Características

1. Histograma Delta (Compra-Venta)

Muestra la presión de compra vs venta por vela.

- Verde = Compradores (Ask > Bid)

- Rojo = Vendedores (Oferta > Demanda)

2. Línea CVD (Delta acumulativa)

Muestra si los compradores o los vendedores dominan a lo largo del tiempo.
Útil para detectar divergencias y la fuerza de la tendencia.

3. Velas combinadas Delta + CVD

Velas sintéticas construidas a partir del flujo de órdenes:

- Cuerpo de la vela = cambio en CVD

- Mechas = tamaño del desequilibrio Delta

- Colores = verde (alcista), rojo (bajista)

Estas velas revelan la compra/venta agresiva mucho más claramente que las velas de precio.

🛠E ntradas y Opciones

- Mostrar/Ocultar Histograma Delta

- Mostrar/Ocultar Línea CVD

- Mostrar/Ocultar Velas CVD Combinadas

- Color alcista

- Color Oso

- Línea CVD Color

📈C ómo operar con ella

- CVD alcista + Delta alcista → Fuerte impulso alcista

- CVD bajista + Delta bajista → Fuerte impulso bajista

- Precio HH pero CVD que falla → Divergencia bajista

- Precio LL pero el CVD no hace LL → Divergencia alcista

- Mecha larga en vela combinada → Alto desequilibrio (compradores/vendedores agresivos)

Ideal para scalping, day trading y confirmación de momentum.

⚠️ Notas

- Utiliza el feed de volumen del Broker (no la profundidad de Nivel-2).

- Funciona en todos los mercados y plazos.

- La precisión del volumen depende de los datos de la bolsa.

✔️ Casos de uso recomendados

- Negociación intradía

- Análisis de volumen/Delta

- Negociación de divergencias

- Identificación de agotamiento y absorción

- Comprensión visual de la fuerza compradora/vendedora


Productos recomendados
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Heiken Ashi CE Filtered MT5 es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Integra gráficos de velas suavizadas con una estrategia de salida dinámica y un filtro de tendencia personalizable para ofrecer señales claras de compra y venta. El indicador está diseñado para mejorar la detección de tendencias y la fiabilidad de las señales reduciendo el ruido del mercado. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, v
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicadores
Este producto le ayudará a comprar con beneficio y usar dos productos más populares para el análisis de los volúmenes de las peticiones y operaciones en los mercados de equidad: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Este producto ha integrado toda la potencia de cada uno de los indicadores y se ofrece como un archivo único. Las rebajas anticrisis. ¡Hoy el precio del producto está rebajado! ¡Dese prisa! Las capacidades funcionales del producto Actual COMBO Depth of Marke
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Para aquellos que aprecian el enfoque de Richard Wyckoff para leer los mercados, en Minions Labs diseñamos una herramienta derivada - sí, derivada, pusimos nuestra propia visión y salsa en este indicador - que llamamos Waves PRO . Este indicador proporciona un ZigZag controlado por la volatilidad del mercado (ATR) para construir sus tramos, Y en cada tramo del ZigZag, presentamos las estadísticas de datos vitales sobre el mismo. Simple y objetivo. Este indicador también se deriva del gran libro
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicadores
No Demanda No Oferta Este indicador identifica velas de No Demanda - No Oferta en su gráfico y traza barras de volumen coloreadas según la señal. Se puede aplicar a todos los marcos de tiempo o sólo a uno específico. También se puede utilizar como indicador de volumen regular con futuro excepcional de VOLUMEN ponderado. Además tiene una notificación de alerta, sonido y correo electrónico cuando se produce una señal. El indicador no repinta pero la alerta vendrá en dos velas atrás debido a la def
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indicadores
Visión general Market Volume Profile Modes es un potente indicador de distribución de volumen MT5 que integra múltiples variantes de Perfil de Volumen. Los usuarios pueden cambiar entre los diferentes modos de análisis a través de una simple selección de menú. Este indicador ayuda a los operadores a identificar los niveles de precios clave, las zonas de soporte y resistencia, y la distribución del volumen del mercado. Conceptos básicos - POC (Punto de Control): El nivel de precios con mayor co
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicadores
Velas Delta de Volumen: Una Herramienta Integral para el Análisis en Profundidad de las Operaciones Desbloquee una manera perfecta de interpretar la experiencia de trading dentro de cada vela. Con las Velas Delta de Volumen, no hay necesidad de indicadores de volumen adicionales, todo lo que necesita está incorporado. Esta herramienta avanzada utiliza plazos inferiores o datos de mercado en directo para presentar el porcentaje de volumen de compra frente al de venta en cada vela como una intuiti
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador Acumulación/Distribución se diseñó básicamente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Para ello, trata de determinar si los operadores están realmente acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Este indicador debería ser más preciso que otros indicadores AD por defecto de MT5 para medir la presión de compra/venta por volumen, identificar el cambio de tendencia a través de la divergencia y calcular el nivel de Acumulación/Distribución (A/D). Aplicación: - Presión de
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicadores
Características 3 tipos de ondas: alcista, bajista y desconocida. La torre desconocida se produce cuando los precios se mueven en dirección opuesta a la torre actual. Etiqueta que muestra el porcentaje restante para la siguiente torre. Permite establecer el tipo de volumen que se acumulará en las torres, ya sean volúmenes reales o de tick. De esta forma, el indicador funciona en cualquier mercado, por ejemplo: acciones, futuros, forex, materias primas, etc. Le permite establecer la puntuación r
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi suavizado (HMA o EMA) para filtrar el ruido y generar señales claras de BUY/SELL, no repinta (opcional ConfirmOnClosedBar). Muestra velas HA en el gráfico (las velas originales se pueden ocultar), colocación de flechas por ATR o desplazamiento fijo, envía alertas (popup, email, push) con manejo anti-spam. Propósito principal Convertir velas crudas en Heiken-Ashi suavizadas para detectar cambios de color (bear a bull / bull a bear) y dibujar flechas para las entr
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de volumen segmentado MT5 se creó para facilitar a quienes operan utilizando análisis de precios y volumen, VSA, VPA, método Wyckoff y Smart Money System. El volumen segmentado funciona en cualquier mercado (Crypto, CFD, Forex, futuros, acciones ...) y funciona en cualquier momento del gráfico. Vea lo fácil que es su interpretación: #Verde: Volumen mucho más alto que el promedio del mercado #Rosa oscuro: volumen más grande que el promedio #Azul: Volumen normal positivo #Red: Volumen
Smart Market Structure Simple
Cao Minh Quang
Indicadores
Smart Market Structure Simple es un potente indicador que ayuda a los operadores a identificar la estructura del mercado basándose en el Concepto de Dinero Inteligente (SMC) . Este indicador detecta automáticamente la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), las brechas de valor razonable (FVG), los bloques de órdenes (OB), las zonas de liquidez (LQZ) y los puntos clave de oscilación Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Objetivo principal: Ay
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicadores
Descripción El indicador utiliza la teoría del perfil de mercado para mostrar diariamente las zonas de negociación más relevantes. Las zonas que se muestran son LVN (nodos de bajo volumen) y POC (punto de control). Una zona LVN es aquella que representa las áreas de precios con menos tiempo o volumen a lo largo del día. Normalmente, estas zonas indican una iniciativa de oferta o demanda y, en el futuro, pueden convertirse en importantes zonas de ruptura o retroceso. Una zona POC es aquella que r
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
