CvdDeltaVolumes

Velas Delta + CVD & CVD

Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor.

📘 Visión general

El indicador Delta + CVD y Velas CVD combina múltiples herramientas de flujo de órdenes en un paquete visual limpio. Muestra:

- Delta (Ask-Bid) para medir compra/venta agresiva

- Delta de Volumen Acumulado (CVD ) para seguir la presión acumulada

- Velas CVD combinadas que muestran velas sintéticas construidas enteramente a partir de datos de flujo de órdenes.

Este indicador ayuda a los operadores a leer la intención del mercado, encontrar cambios de impulso y detectar absorción o compra/venta oculta sin necesidad de datos de Nivel 2.

Características

1. Histograma Delta (Compra-Venta)

Muestra la presión de compra vs venta por vela.

- Verde = Compradores (Ask > Bid)

- Rojo = Vendedores (Oferta > Demanda)

2. Línea CVD (Delta acumulativa)

Muestra si los compradores o los vendedores dominan a lo largo del tiempo.

Útil para detectar divergencias y la fuerza de la tendencia.

3. Velas combinadas Delta + CVD

Velas sintéticas construidas a partir del flujo de órdenes:

- Cuerpo de la vela = cambio en CVD

- Mechas = tamaño del desequilibrio Delta

- Colores = verde (alcista), rojo (bajista)

Estas velas revelan la compra/venta agresiva mucho más claramente que las velas de precio.

🛠 E ntradas y Opciones

- Mostrar/Ocultar Histograma Delta

- Mostrar/Ocultar Línea CVD

- Mostrar/Ocultar Velas CVD Combinadas

- Color alcista

- Color Oso

- Línea CVD Color

📈 C ómo operar con ella

- CVD alcista + Delta alcista → Fuerte impulso alcista

- CVD bajista + Delta bajista → Fuerte impulso bajista

- Precio HH pero CVD que falla → Divergencia bajista

- Precio LL pero el CVD no hace LL → Divergencia alcista

- Mecha larga en vela combinada → Alto desequilibrio (compradores/vendedores agresivos)

Ideal para scalping, day trading y confirmación de momentum.

⚠️ Notas

- Utiliza el feed de volumen del Broker (no la profundidad de Nivel-2).

- Funciona en todos los mercados y plazos.

- La precisión del volumen depende de los datos de la bolsa.

✔️ Casos de uso recomendados

- Negociación intradía

- Análisis de volumen/Delta

- Negociación de divergencias

- Identificación de agotamiento y absorción

- Comprensión visual de la fuerza compradora/vendedora