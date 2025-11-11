Volume Candle Indicator
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Istogramma del Volume Colorato per MetaTrader 5
Questo indicatore mostra il volume come un istogramma in una finestra separata. Le barre sono colorate in base alla direzione della candela: verde per rialzista (chiusura > apertura) e rosso per ribassista (chiusura < apertura).
Funzionalità principali
-
Fonte del volume: volume dei tick o volume reale (selezionabile).
-
Linea di media mobile opzionale sopra l’istogramma del volume.
-
Tipi di media supportati: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
-
Periodo medio configurabile.
-
Compatibile con tutti i simboli e i timeframe su MetaTrader 5.