Flow Architect

Flow Architect Lite - Kit Profesional de Herramientas de Estructura de Mercado

Características de la versión gratuita:

Análisis de la Estructura del Núcleo:

  • Motor VWAP diario - Precio medio ponderado por volumen para el seguimiento a nivel institucional.

  • Bandas de desviación estándar (SD1) - Zonas dinámicas de soporte y resistencia

  • Detección de ruptura de estructura - Marcadores visuales de cambios en la estructura del mercado

  • Identificación de brechas de valor razonable - Zonas de desequilibrio resaltadas en sus gráficos

  • Contexto de volatilidad ATR - Medición del Average True Range en tiempo real

  • Panel de información clara - Datos esenciales del mercado de un vistazo

Aplicaciones de negociación:

  • Seguimiento a nivel institucional - Siga al dinero inteligente con el VWAP diario

  • Identificación de Cambios de Estructura - Capte los cambios de tendencia con señales BOS

  • Negociación en zonas de desequilibrio: utilice los FVG para obtener configuraciones de alta probabilidad.

  • Conocimiento de la volatilidad - Ajuste el enfoque de negociación en función de los valores ATR

  • Presentación clara de gráficos - Visualización profesional sin desorden

Especificaciones técnicas:

  • Rendimiento ligero - Uso mínimo de la CPU para configuraciones de varios gráficos

  • Compatibilidad nativa con MT5 - Optimizado para la plataforma MetaTrader 5

  • Fácil instalación - Configuración simple de arrastrar y soltar

  • Gratis para siempre - Sin costes ocultos ni cuotas de suscripción

Flow Architect Pro - Versión completa Características:

Sistemas VWAP avanzados:

  • Análisis VWAP Multi-Timeframe - Semanal, Mensual, Rolling y modos de sesión personalizados.

  • Suite completa de desviación estándar - Bandas SD1, SD2 y SD3 con sombreado profesional

  • Alineación personalizada de sesiones - VWAP alineado con sesiones asiáticas, londinenses o neoyorquinas

Estructura de mercado profesional:

  • Detección de bloques de órdenes - Zonas de acumulación y distribución de dinero inteligente

  • Identificación de grupos de liquidez - Máximos y mínimos iguales con seguimiento automático

  • Gestión avanzada de FVG - Umbrales personalizables y sistemas de limpieza automática

  • Confluencia de estructuras de mercado - Herramientas de alineación de estructuras en múltiples marcos temporales

Suite de análisis institucional:

  • Detección de regímenes de volatilidad - Identificación de tendencias/rangos y volatilidad alta/baja

  • Session Intelligence System - Máximos y mínimos globales de sesión con marcado inteligente

  • Volume Profile Integration - Análisis avanzado de la distribución del volumen

  • Simulación de profundidad de mercado - Herramientas de visualización del flujo de órdenes

Paquete completo de personalización:

  • Sistema completo de control del color - Personalice cada elemento visual

  • Múltiples opciones de estilo de línea: combinaciones de estilo discontinuo, punteado y sólido

  • Configuración de teclas de acceso rápido: active rápidamente cualquier función con atajos de teclado.

  • Suite de personalización de paneles: mueva, cambie el tamaño y personalice la visualización de la información.

Herramientas profesionales de negociación:

  • Gestión inteligente de objetos - Limpieza automática de objetos obsoletos

  • Sincronización de múltiplesmarcos temporales: análisis sincronizado en diferentes marcos temporales.

  • Sistemas de alerta avanzados: alertas visuales y sonoras de los principales acontecimientos del mercado.

  • Capacidad de exportación de datos: guarde los niveles en un archivo o en el portapapeles para su análisis.

  • Integración con Backtesting - Compatible con entornos de prueba de estrategias

Comparación: Versión Lite vs Pro

Categoría Flow Architect Lite Flow Architect Pro
Modos VWAP Sólo diario 5 modos (Diario/Semanal/Mensual/Rolling/Personalizado)
Desviaciones estándar Sólo SD1 SD1/SD2/SD3 completa con sombreado
Estructura del mercado BOS y FVG básicos Bloques de órdenes + Liquidez + FVG avanzado
Herramientas de volatilidad Visualización ATR simple Regímenes de volatilidad + Inteligencia de sesión
Personalización Ajustes fijos Control completo de color/estilo/tecla
Gestión de objetos Limpieza manual Gestión automática inteligente
Sistemas de alerta Ninguno Alertas visuales y sonoras
Soporte Foro comunitario Asistencia directa prioritaria
Actualizaciones Sólo correcciones críticas Actualizaciones mensuales de funciones

Aplicaciones de negociación profesionales (funciones Pro):

Análisis de Flujos Institucionales:

  • Seguimiento de bloques de órdenes institucionales en múltiples sesiones

  • Identifique concentraciones de liquidez antes de movimientos importantes de precios

  • Mapee la confluencia de VWAP en marcos temporales semanales, diarios e intradiarios

Gestión avanzada de riesgos:

  • Dimensionamiento de posiciones ajustado a la volatilidad con detección de regímenes

  • Colocación de stop loss y take profit en función de la sesión

  • Análisis de confluencia multihorario para la validación de operaciones

Ejecución precisa de las operaciones:

  • Bloqueo de órdenes con confirmación de volumen

  • Relleno de huecos de valor razonable como señales de continuación del impulso

  • Operaciones de ruptura de sesión con confirmación de nivel institucional

Testimonios de usuarios:

"El VWAP multihorario de Flow Architect Pro transformó mi análisis. Ver la confluencia semanal y diaria mejoró significativamente la sincronización de mis operaciones". - James R., Swing Trader

"La detección de bloques de órdenes me ayudó a comprender el posicionamiento institucional. Mi tasa de ganancias mejoró sustancialmente después de implementar la versión Pro." - Sarah L., Analista de Mercado

"Las opciones de personalización de Flow Architect Pro me permiten crear el espacio de trabajo exacto que necesito. Se ha convertido en una parte esencial de mi kit de herramientas de trading." - Mark T., Trader profesional

Actualice a Flow Architect Pro:

Flow Architect Pro incluye el conjunto completo de herramientas institucionales utilizadas por traders profesionales y gestores de fondos:

Sistemas VWAP avanzados:Configuraciones ilimitadas de plazos y sesiones
Estructura completa del mercado:Análisis completo de bloques de órdenes, liquidez y FVG
Inteligencia de volatilidad:Detección profesional de regímenes y análisis de sesiones
Personalización total:Control total sobre cada elemento visual
Soporte prioritario:Acceso directo a nuestro equipo de trading
Actualizaciones periódicas: Nuevas funciones y mejoras mensuales
Licencia comercial: Apto para uso profesional y de clientes

Obtenga la versión completa:

Comente "FLOW PRO" abajo para recibir:

  1. Código de descuento especial de actualización

  2. Asistencia profesional para la instalación

  3. Guía comercial completa

  4. Acceso a una comunidad de usuarios exclusiva


Instrucciones de instalación (versión gratuita):

  1. Descargue el archivo del indicador

  2. Coloque en su directorio MQL5/Indicators

  3. Actualice MetaTrader 5 o reinicie la plataforma

  4. Aplicar a cualquier gráfico desde la ventana del Navegador

  5. Configure los ajustes básicos según sea necesario

Limitaciones de la versión gratuita:

  • Sólo cálculo del VWAP diario

  • Sólo desviación estándar de 1 banda

  • Funciones básicas de detección de estructuras

  • Opciones de personalización limitadas

  • Visualización de marca de agua presente

  • No hay sistemas de alerta disponibles

Flow Architect Lite - Herramientas profesionales para operadores exigentes

Valore nuestro indicador si la versión gratuita le resulta útil para sus operaciones.

Preguntas o comentarios son bienvenidos en la sección de comentarios a continuación.

Desarrollado por YUNZUH Trading Systems


