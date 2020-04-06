Nova BBX Trader

Nova BBX Trader es una automatización equilibrada de los indicadores Bulls (alcistas) y Bears Power (bajistas), que combina el empuje y la atracción de las fuerzas del mercado en un sistema único y disciplinado. Donde los Toros muestran fuerza compradora y los Osos revelan presión vendedora, Nova BBX Trader los une para filtrar la indecisión y destacar sólo los momentos en los que un lado domina realmente.

No se trata de reaccionar a cada parpadeo de movimiento. Nova BBX Trader espera hasta que la batalla entre compradores y vendedores esté clara, y entonces opera con estructura y confianza. Al medir ambas fuerzas conjuntamente, evita las configuraciones débiles y se centra en los cambios de impulso decisivos.

Con su núcleo de doble indicador, este AE ofrece un marco simple pero potente: deje que los toros y los osos luchen y opere cuando el ganador sea obvio.

Por qué los operadores eligen Nova BBX Trader

  • Toros y Osos, totalmente automatizado:
    Implementa ambos osciladores en un solo sistema, con filtros de entrada limpios.

  • Confirmación de Momento de Dos Caras:
    Opera sólo cuando la fuerza alcista o bajista supera claramente a la otra.

  • Gestión disciplinada del riesgo:
    Cada posición tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

  • Aplicación versátil en el mercado:
    Funciona eficazmente en forex, metales, índices y criptodivisas desde gráficos H1 a diarios.

  • Eficaz, claro, fiable:
    Ejecución optimizada, lógica transparente, sin complejidades innecesarias.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova BBX Trader proporciona un enfoque estructurado de doble indicador para los traders que quieren claridad en las batallas de momentum.

Pruebe la demo hoy y asegúrese su precio con descuento.


Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova BER Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BER Trader es un sistema de trading disciplinado construido en torno al indicador Bears Power , que convierte la presión bruta del mercado en decisiones claras y basadas en reglas. Transforma un oscilador clásico en un enfoque totalmente automatizado que se nutre de los cambios de impulso y el control bajista. En lugar de perseguir el ruido o los movimientos superficiales, Nova BER Trader busca la auténtica presión bajista: momentos en los que los vendedores toman el mando y la estructura d
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
KingKong MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
The White Rabbit
Kevin Craig E Gittins
Asesores Expertos
WHITE RABBIT - Asesor Experto Profesional de Ruptura de Rango Temporal Descripción General White Rabbit es un asesor experto profesional de trading de rupturas desarrollado a partir de años de experiencia en trading manual. Diseñado para traders que exigen precisión y flexibilidad, captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad en cualquier mercado y marco temporal, al tiempo que proporciona herramientas avanzadas de gestión de riesgos específicamente adaptadas tanto para trading minorist
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Asesores Expertos
¡Operar nunca ha sido tan fácil! ¡Vamos a comprobarlo! Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Estrategia Hay algunas noticias dentro de un día que puede hacer que el precio salta hacia arriba o hacia abajo muy rápidamente y que es una buena oportunidad para los comerciantes para obtener algunos beneficios. ¿Quieres hacer scalping en una noticia? He aquí cómo puede hacerlo: Abra dos órdenes stop (una de compra y otra de venta) de 3 a 5 minutos antes del comunicado de prensa.
Gold Merchant
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Asesores Expertos
Gold Merchant MT5 - Professional Gold Trading Expert Advisor Gold Merchant MT5 es un sofisticado Asesor Experto específicamente diseñado para operar con XAUUSD (Oro). Utilizando algoritmos avanzados de seguimiento de tendencias combinados con múltiples indicadores técnicos, este EA identifica puntos de entrada de alta probabilidad en el mercado del oro. El sistema opera con un enfoque estratégico que combina operaciones de ruptura con una cuidadosa gestión del riesgo. ️ IMPORTANTE: Después d
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Asesores Expertos
Asian Breakout PRO-P - Trading de Ruptura de Precisión para Forex Domina los Mercados con Precisión y Seguridad Inigualables Asian Breakout PRO-P es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para dominar los mercados de FOREX, ORO e ÍNDICES, con un enfoque en pares como ORO, EURUSD. Creado para traders de firmas de fondeo, inversores minoristas y entusiastas de algoritmos, este EA utiliza una sofisticada estrategia de ruptura basada en los niveles altos y bajos de la sesión asiática, mejorad
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $. Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5 Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5 , diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente. Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias
Stenco Recover EA
Yevgeniy Koshtenko
4 (4)
Asesores Expertos
Revolucionario asesor experto de Forex, construido sobre los principios del sistema de trading único Recovery. La clave de la eficacia de este algoritmo es el análisis preciso del comportamiento de los precios cerca de niveles redondos psicológicamente importantes. Además, el sistema utiliza una representación especial de precios en forma de coordenadas diferente de los gráficos de velas tradicionales. Principales ventajas del asesor: Estrategia de recuperación, basada en la recuperación del pre
