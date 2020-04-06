Nova BBX Trader es una automatización equilibrada de los indicadores Bulls (alcistas) y Bears Power (bajistas), que combina el empuje y la atracción de las fuerzas del mercado en un sistema único y disciplinado. Donde los Toros muestran fuerza compradora y los Osos revelan presión vendedora, Nova BBX Trader los une para filtrar la indecisión y destacar sólo los momentos en los que un lado domina realmente.

No se trata de reaccionar a cada parpadeo de movimiento. Nova BBX Trader espera hasta que la batalla entre compradores y vendedores esté clara, y entonces opera con estructura y confianza. Al medir ambas fuerzas conjuntamente, evita las configuraciones débiles y se centra en los cambios de impulso decisivos.

Con su núcleo de doble indicador, este AE ofrece un marco simple pero potente: deje que los toros y los osos luchen y opere cuando el ganador sea obvio.

Por qué los operadores eligen Nova BBX Trader

Toros y Osos, totalmente automatizado:

Implementa ambos osciladores en un solo sistema, con filtros de entrada limpios.

Confirmación de Momento de Dos Caras:

Opera sólo cuando la fuerza alcista o bajista supera claramente a la otra.

Gestión disciplinada del riesgo:

Cada posición tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicación versátil en el mercado:

Funciona eficazmente en forex, metales, índices y criptodivisas desde gráficos H1 a diarios.

Eficaz, claro, fiable:

Ejecución optimizada, lógica transparente, sin complejidades innecesarias.

Una versión demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova BBX Trader proporciona un enfoque estructurado de doble indicador para los traders que quieren claridad en las batallas de momentum.

Pruebe la demo hoy y asegúrese su precio con descuento.