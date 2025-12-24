Nova BBX Trader

Der Nova BBX Trader ist eine ausgewogene Automatisierung der Bullen- und Bären-Power-Indikatoren, die den Druck und die Anziehungskraft der Marktkräfte in einem einzigen, disziplinierten System zusammenführt. Wo die Bullen Kaufkraft zeigen und die Bären Verkaufsdruck offenbaren, vereint der Nova BBX Trader sie, um Unentschlossenheit herauszufiltern und nur die Momente hervorzuheben, in denen eine Seite wirklich dominiert.

Es geht nicht darum, auf jedes Flackern der Bewegung zu reagieren. Der Nova BBX Trader wartet ab, bis der Kampf zwischen Käufern und Verkäufern klar ist, und handelt dann mit Struktur und Zuversicht. Indem er beide Kräfte zusammen misst, vermeidet er schwache Setups und konzentriert sich auf entscheidende Momentumverschiebungen.

Mit seinem Dual-Indikator-Kern bietet dieser EA einen einfachen, aber leistungsstarken Rahmen: Lassen Sie die Bullen und Bären kämpfen - und handeln Sie, wenn der Gewinner offensichtlich ist.

Warum Händler den Nova BBX Trader wählen

  • Bullen & Bären, voll automatisiert:
    Implementiert beide Oszillatoren in einem System, mit sauberen Einstiegsfiltern.

  • Zweiseitige Momentum-Bestätigung:
    Handelt nur, wenn die bullische oder bärische Stärke eindeutig überwiegt.

  • Diszipliniertes Risikomanagement:
    Jede Position hat einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

  • Vielseitige Marktanwendung:
    Funktioniert effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen von H1- bis zu Tagescharts.

  • Effizient, klar, zuverlässig:
    Optimierte Ausführung, transparente Logik, keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.
Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova BBX Trader bietet einen strukturierten, dualen Indikator-Ansatz für Trader, die Klarheit in Momentum-Battles wollen.

Testen Sie die Demoversion noch heute und sichern Sie sich Ihren Rabattpreis.


Empfohlene Produkte
Midas Touch MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135726 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135727 Midas Touch – One-Shot-Präzision für XAUUSD „Alles, was König Midas berührte, wurde zu Gold.“ Jetzt sind Sie an der Reihe, den Markt zu berühren ... und ihn in puren Gewinn zu verwandeln. Mythologie trifft Marktbeherrschung Midas Touch EA ist ein One-Shot-Expert Advisor, der speziell für XAUUSD im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und die legendäre Präzision alter Weisheit mit m
G Edge
Krzysztof Sitko
Experten
G Edge MT5: Der ultimative Handelsvorteil G Edge ist nicht nur ein Handelsroboter - es ist Ihre technologische Dominanz auf dem Markt. Entwickelt für chirurgische Präzision, dieser Bot neu definiert algorithmischen Handel Standards. Durch den Einsatz fortschrittlicher Einstiegsalgorithmen erreicht G Edge eine atemberaubende Gewinnrate von 96,5% , während der Drawdown unter 2% bleibt. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ein maximales Kapitalwachstum bei minimalem Risiko anstreben . W
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experten
Manchmal wird der Markt volatil und wir brauchen Algorithmen, die diese Volatilität unabhängig von ihrer Richtung ausnutzen. Dieses System versucht, in Momenten hoher Volatilität einen Vorteil zu erzielen. Es verfügt über 5 Stufen von Eingangsfiltern, die je nach Volatilität angepasst werden sollten, der Durchschnittswert wäre Modus 3, darunter sinkt die Empfindlichkeit, darüber steigt sie. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis inte
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experten
Der offizielle "GRID EA" mit PipFinite Trend PRO Ein intelligenter Trendfolge-EA, der Trend PRO Indikatorsignale in einer einzigartigen Rasterstrategie verwendet. Trend Grid EA nimmt das Signal von Trend PRO Indikator auf den ersten Handel dann baut nachfolgende Trades, wenn die Bewegung geht gegen sie. Der innovative Grid-Algorithmus verwaltet jede Position, um sicherzustellen, dass jeder Korb mit einem positiven Nettogewinn geschlossen wird. LIVE-KONTOÜBERWACHUNG Echtzeit-Kontoüberwachung
RangeRover Pro
Lie Tek Seng
Experten
Wir stellen Ihnen den RangeRover Pro" Expert Advisor vor - ein wahrer Leuchtturm der Exzellenz im Bereich des algorithmischen Handels. Im Gegensatz zu den üblichen MQL5-Marktangeboten verkörpert dieses fachmännisch ausgearbeitete System Authentizität und verzichtet auf Martingal- und Grid-Funktionalitäten, während es einen unerschütterlichen und logischen Ansatz vertritt. Der RangeRover Pro EA ist fein abgestimmt, um die dynamischen Bewegungen zu nutzen, die in den frühen Morgenstunden des Mar
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
Trading gold Weekly tradibox
Hsyn Abw Hsan
Experten
Tradibox Gold basiert auf einem Fundament, das Bonnittas einzigartigen Handelsindikator mit einem fortschrittlichen, proprietären Handelsalgorithmus kombiniert. Die Tradibox Gold Strategie beinhaltet einen vertraulichen Spezialindikator, Trendlinien sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die alle durch den oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus unterstützt werden. Um das Beste aus Tradibox Gold zu machen, ist es wichtig, einen Hebel von mehr als 100 zu verwenden. In meiner persönlic
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experten
Wir stellen Ihnen den Barber Scalper MT5, EA für das Währungspaar USDJPY vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn, Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-Optimierung von TP und SL. Barber Scalper verwendet dazu : Daten von mehreren Zeitrahmen zur gleichen Zeit. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Ve
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experten
Isheguve Scalper pro Benutzerhandbuch 1. Einführung in Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro ist ein hochentwickelter MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren. Er integriert fortschrittliche technische Analyse mit robustem Geld- und Handelsmanagement, um eine umfassende automatisierte Handelslösung zu bieten. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Erkennung von Candlestick-Mustern: Identifiziert verschiedene Umkehr- und Fortsetzungskerzenformat
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Experten
Forex Fighter ist ein fortschrittliches Mehrwährungssystem, das mit folgenden Symbolen handelt: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY und AUDCAD. Die Strategie basiert auf eingebauten Indikatoren, die ich selbst entwickelt habe. Forex Fighter folgt einzigartigen Mustern, die sich wiederholen, aber sehr oft ist das menschliche Gehirn nicht in der Lage, sie zu erfassen. Der Entscheidungsträger sind hier zwei neuronale Netze, die sich einigen müssen, ob ein bestimmter Trade platziert wird
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Experten
VectorPrime — Algorithmisches System mit mehrschichtiger Vektorlogik VectorPrime ist ein autonomes Handelssystem, das für eine strukturierte Ausführung unter Marktbedingungen auf mehreren Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Kern steht das Konzept der Vektoranalyse , bei dem die Preisdynamik in gerichtete Impulse und Matrixstrukturen zerlegt wird. Das System interpretiert den Marktfluss nicht als isolierte Signale, sondern als miteinander verbundene Vektoren, die eine kohärente Marktkarte bilden. Hau
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experten
Trend Hedge Master MT5: Die Evolution einer bewährten Strategie Der Advanced MT5 Trend Hedge Master EA ist ein professionelles Grid- und Hedge-System mit über zehn Jahren Handelserfahrung. Er erkennt Trends präzise und verwaltet Drawdowns, schützt Kapital und zielt auf konstante Gewinne bei Forex-Majors und Gold. Warum die MT5-Version überlegen ist: Verbesserte Trendlogik : präzisere Signale Intelligente Erholung : passt sich der Marktsituation an, keine blinden Trades Aktives Management : Hedgi
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Experten
XAUUSD Precision EA- Beherrschen Sie den Markt mit präzisem Timing XAU Breakout Pro ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er nutzt einen starken Ausbruch am frühen Morgen um 7:00 Uhr GMT auf dem M5-Chart. Diese Strategie ist so konzipiert, dass sie das Momentum auffängt, bevor der Großteil des Marktes reagiert, und bietet so einen klaren Vorteil in volatilen Sitzungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiertes Breakout-System für XAUUSD
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Experten
Der Dark Mars Expert Advisor ist bereit für den vollautomatischen Handel mit verschiedenen Symbolen. Der Dark Mars EA ist ein Scalper, den ich auf den Zeitrahmen M5, M15, M30 und H1 getestet habe. Der EA eröffnet Trades bei Ausbrüchen oder Pullbacks basierend auf dem Bollinger Bands Indikator. Der EA ist mit den Standardeinstellungen sofort handelsbereit - für GBPUSD und USDCAD ist keine Optimierung erforderlich. Ein bekannter Vorteil von Scalpers ist die hohe Anzahl der täglich ausgeführten Tr
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Experten
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Experten
Der EA findet das größte Volumen auf dem Markt und bestimmt das Niveau für den Einstieg. Nach dem Überschreiten des Niveaus in Richtung des Durchbruchs wird eine Markt-Order eröffnet, wobei der EA ein zweiseitiges Auftragsnetz aufbaut, das sich dem Markt anpasst. Jede Auftragsrichtung arbeitet separat und hat ihren eigenen Take-Profit. Auf diese Weise deckt der Berater den gesamten Trend ab, ausgehend von seinem Beginn, während der Berater perfekt den flachen Marktzustand durchläuft und in beide
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova BER Trader
Anita Monus
Experten
Nova BER Trader ist ein diszipliniertes Handelssystem, das auf dem Bears Power-Indikator aufbaut und rohen Marktdruck in klare, regelbasierte Entscheidungen umwandelt. Er verwandelt einen klassischen Oszillator in einen vollautomatischen Ansatz, der von Momentum-Verschiebungen und bärischer Kontrolle lebt. Der Nova BER Trader sucht nach echtem Abwärtsdruck, also nach Momenten, in denen die Verkäufer das Kommando übernehmen und die Marktstruktur dies bestätigt, anstatt dem Rauschen oder oberfläch
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den Punisher Scalper MT5, EA für das Währungspaar NZDUSD vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn , Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-optimierende TP und SL. Dazu verwendet Punisher Scalper : Daten von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Verhä
KingKong MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
The White Rabbit
Kevin Craig E Gittins
Experten
WHITE RABBIT - Professioneller Zeitbereich-Breakout Expert Advisor Überblick White Rabbit ist ein professioneller Breakout-Trading Expert Advisor, der aus jahrelanger manueller Handelserfahrung entwickelt wurde. Entwickelt für Trader, die Präzision und Flexibilität fordern, erfasst er hochwahrscheinliche Breakout-Gelegenheiten in jedem Markt und Zeitrahmen und bietet gleichzeitig fortschrittliche Risikomanagement-Tools, die speziell auf Einzelhandels- und Prop-Firm-Konten zugeschnitten sind. Ker
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experten
Der Handel war noch nie so einfach! Probieren wir es aus! MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategie Es gibt einige Nachrichten innerhalb eines Tages, die den Kurs sehr schnell nach oben oder unten schnellen lassen können, und das ist eine gute Gelegenheit für Händler, einige Gewinne zu erzielen. Möchten Sie eine Pressemitteilung skalieren? So können Sie es tun: Eröffnen Sie 3 bis 5 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten zwei Stop-Orders (einen Kauf- und eine
Gold Merchant
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Experten
Gold Merchant MT5 - Professional Gold Trading Expert Advisor Gold Merchant MT5 ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Unter Verwendung fortschrittlicher Trendfolgealgorithmen in Kombination mit mehreren technischen Indikatoren identifiziert dieser EA hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Goldmarkt. Das System arbeitet nach einem strategischen Ansatz, der den Ausbruchshandel mit einem sorgfältigen Risikomanagement kombiniert.
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Experten
Asian Breakout PRO-P - Präziser Breakout-Handel für Forex Meistern Sie die Märkte mit unvergleichlicher Präzision und Sicherheit Asian Breakout PRO-P ist ein hochmoderner Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um die Märkte für FOREX, GOLD und INDIZES zu dominieren, mit Fokus auf alle Paare wie GOLD, EURUSD. Entworfen für Prop-Firm-Trader, Privatanleger und Algorithmus-Enthusiasten nutzt dieser EA eine ausgefeilte Breakout-Strategie, die auf den Höchst- und Tiefstständen der asiatischen Sit
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experten
Kostenlos für begrenzte Zeit ab Jan 2026 Preis zurück zu 7777$ Carbon 2 EA - Grid-basierter Expert Advisor mit Wiederherstellung für MetaTrader 5 Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten. Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen. Plattfo
FREE
Stenco Recover EA
Yevgeniy Koshtenko
4 (4)
Experten
Revolutionärer Forex-Expertenberater, der auf den Prinzipien des einzigartigen Recovery-Handelssystems aufbaut. Der Schlüssel zur Effektivität dieses Algorithmus liegt in der genauen Analyse des Preisverhaltens in der Nähe psychologisch wichtiger runder Niveaus. Außerdem verwendet das System eine spezielle Preisdarstellung in Form von Koordinaten, die sich von den traditionellen Candlestick-Charts unterscheidet. Hauptvorteile des Advisors: Erholungsstrategie, basierend auf der Kurserholung Hohe
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Nova FI Trader
Anita Monus
Experten
Nova FI Trader verschafft Ihnen einen Vorteil in volatilen Märkten, indem es die bewährte Stärke des Force Index Indikators nutzt. Entwickelt von renommierten Händler Alexander Elder, der Force Index einzigartig verbindet Preis-Aktion, Volumen und Momentum in einem leistungsstarken Signal. Dieser Expert Advisor erweckt dieses Konzept durch eine reaktionsschnelle, scalpingfreundliche Strategie zum Leben. Egal, ob Sie auf schnelle Bewegungen setzen oder sich an breitere Trends anpassen wollen, Nov
Nova ST Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ST Trader basiert auf einem der bewährtesten Momentum-Indikatoren im Handel - dem Stochastik-Oszillator . Entwickelt von George C. Lane, ist dieser Oszillator bekannt für seine Fähigkeit, überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit Präzision zu lokalisieren und Händlern zu helfen, Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie passieren. Dieser Expert Advisor wandelt die Rohsignale des stochastischen Oszillators in ein dynamisches und diszipliniertes Handelssystem um. Nova ST Trader wurde mit
Nova DC Trader
Anita Monus
Experten
Nova DC Trader basiert auf einem präzisionsbasierten Ausbruchsmodell, das Preiskompression und -expansion ausnutzt. Durch die Identifizierung von dynamischen Konsolidierungsphasen und sauberen Richtungsbewegungen verwandelt dieser Expert Advisor kontrollierte Kursbewegungen in konsistente Chancen. Anstatt der Volatilität nachzujagen oder sich auf nachlaufende Signale zu verlassen, konzentriert sich der Nova DC Trader auf Struktur, Timing und risikogesteuerte Ausführung. Er wurde für Händler entw
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
Nova ENV Trader
Anita Monus
Experten
Nova ENV Trader basiert auf der Grundlage eines klassischen Trendfolgetools - dem Envelopes-Indikator . Indem obere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt gelegt werden, helfen Envelopes Händlern, optimale Einstiegszonen zu identifizieren, wenn der Preis zu weit von seiner Basislinie abweicht, und signalisieren potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungs-Setups mit Klarheit. Dieser Expert Advisor nutzt die Einfachheit des Envelopes-Konzepts und verfeinert es zu einem dynamischen Handelssys
Nova DEM Trader
Anita Monus
Experten
Nova DEM Trader nutzt die analytische Tiefe des DeMarker (DEM) Indikators - ein weniger bekanntes, aber sehr effektives Momentum-Tool, das von Tom DeMark entwickelt wurde. Dieser Indikator zeichnet sich bei der Erkennung von potenziellen Markt Tops und Talsohlen durch den Vergleich der jüngsten Preis-Aktion zu identifizieren Erschöpfung, bevor es offensichtlich wird. Nova DEM Trader wandelt diese frühen Signale in eine disziplinierte, regelbasierte Handelsstrategie um. Anstatt auf verspätete Bes
Nova ALG Trader
Anita Monus
Experten
Nova ALG Trader ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Alligator-Indikator-Framework aufbaut und mit einer anderen Philosophie als viele Einzweck-Handelssysteme entwickelt wurde. Anstatt einen vordefinierten Handelsstil zu erzwingen, ist das System so strukturiert, dass es dem Benutzer die Kontrolle darüber gibt, wie Trades gefiltert, verwaltet und ausgeführt werden, so dass dieselbe Kernlogik an verschiedene Handelsansätze angepasst werden kann. Der Nova-Ansatz Viele automatisier
Nova AO Trader
Anita Monus
Experten
Nova AO Trader basiert auf den Grundprinzipien von Marktmomentum und -beschleunigung und nutzt die Kraft des Awesome Oscillators , um hochwahrscheinliche Wendepunkte mit Klarheit und Geschwindigkeit zu identifizieren. Dieser Expert Advisor wandelt rohe Histogrammsignale in strukturierte, risikogeleitete Trades um und beseitigt so Zögern und Emotionen im Momentum-Handel. Anstatt sich auf veraltete gleitende Durchschnitte oder nachlaufende Filter zu verlassen, trifft Nova AO Trader direkt den Kern
Nova VID Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova VID Trader basiert auf dem Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - einem intelligenten, adaptiven gleitenden Durchschnitt, der in Echtzeit auf die Marktbedingungen reagiert. Dieser Expert Advisor nutzt die Stärke der adaptiven Glättung, um Trends zu folgen, wenn sie stark sind, und zur Seite zu treten, wenn das Rauschen dominiert. Im Gegensatz zu traditionellen MAs, die hinterherhinken oder überschießen, verwendet Nova VID Trader eine dynamische Volatilitätsgewichtung, um seine Sensib
Nova ICH Trader
Anita Monus
Experten
Nova ICH Trader basiert auf der zeitlosen Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems - überarbeitet zu einer vollautomatischen Handelslösung, die Trend, Momentum und Gleichgewicht in einem zusammenhängenden Rahmen versteht. Dieser Expert Advisor folgt nicht nur dem Preis - er interpretiert Struktur, Raum und Stimmung mit Präzision. Durch die Analyse der Wolkendynamik, der Crossovers und der Entfernung vom Gleichgewicht identifiziert Nova ICH Trader hochwahrscheinliche Chancen, bei denen Trend und Timi
Nova BB Trader
Anita Monus
Experten
Nova BB Trader basiert auf der grundlegenden Kraft der Bollinger Bänder und verwandelt diesen klassischen Volatilitätsindikator in ein modernes, automatisiertes Handelssystem. Durch die Analyse des Kursverhaltens relativ zu den oberen und unteren Bändern versucht dieser Expert Advisor, sowohl Ausbruchsbewegungen als auch Mean-Reversion-Setups zu erfassen - je nach Kontext. Nova BB Trader liest auf intelligente Weise Bandbreiten, Preisinteraktionen und Momentum-Indikatoren, um zu bestimmen, ob di
Nova ADX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ADX Trader basiert auf der bewährten Stärke des Average Directional Index (ADX ) - ein Trendstärke-Indikator, dem Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Anstatt das Momentum zu erraten, misst dieser Expert Advisor es direkt und handelt nur, wenn der Markt Überzeugung und Klarheit zeigt. Durch die Kombination von ADX-Messwerten mit direktionalen Filtern vermeidet der Nova ADX Trader schwache, unentschlossene Bedingungen und konzentriert sich ausschließlich auf hochwertige, direktionale Setup
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova TRX Trader basiert auf dem Triple Exponential Moving Average (TRIX) - einem Momentum-Oszillator, der Marktgeräusche glättet und so eine echte Tendenz aufzeigt. Dieser Expert Advisor nutzt die einzigartigen Glättungsfähigkeiten von TRIX, um Fehlsignale zu vermeiden und nur die stärksten Trendverschiebungen zu erkennen. Anstatt auf jedes Flackern der Volatilität überzureagieren, konzentriert sich der Nova TRX Trader auf nachhaltige Momentumveränderungen - er kombiniert TRIX-Crossovers, Sl
Nova OSM Trader
Anita Monus
Experten
Nova OSM Trader nutzt die analytische Stärke des OsMA (Moving Average of Oscillator) - ein hybrider Momentum-Indikator, der Veränderungen der Marktstimmung durch die Konvergenz und Divergenz der gleitenden Durchschnitte erfasst. Indem er den Puls der Preisdynamik unter der Oberfläche liest, identifiziert dieser EA optimale Handelszonen mit Präzision und Klarheit. Nova OSM Trader konzentriert sich auf Momente, in denen sich das Momentum synchron zur Preisstruktur aufbaut oder abschwächt. Anstatt
Nova CCI Trader
Anita Monus
Experten
Nova CCI Trader ist ein präziser Expert Advisor, der auf dem Commodity Channel Index (CCI) basiert - einem vielseitigen Oszillator, der Marktzyklen, überkaufte/überverkaufte Zustände und versteckte Momentum-Verschiebungen aufdeckt. Dieser EA verwandelt das rohe Potenzial des CCI in eine disziplinierte Strategie für Swing- und Trend-Following-Händler gleichermaßen. Anstatt auf Rauschen oder willkürliche Überkreuzungen zu reagieren, verwendet Nova CCI Trader eine mehrschichtige Logik, um Richtungs
Nova CHK Trader
Anita Monus
Experten
Nova CHK Trader basiert auf dem Chaikin-Oszillator , einem volumengewichteten Indikator, der die Preisbewegung mit der Geldflussdynamik kombiniert. Indem er die Beziehung zwischen Akkumulation, Verteilung und Kursmomentum ausnutzt, identifiziert dieser EA Momente, in denen das institutionelle Interesse mit dem Ausbruchspotenzial übereinstimmt. Der Nova CHK Trader jagt nicht der Volatilität hinterher - er liest die zugrunde liegende Absicht des Marktes. Mit einer Logik, die auf Chaikin-Momentum-V
Nova CBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova CBO Trader basiert auf einer sauberen und taktischen Candle-Breakout-Strategie - eine Methode, die die Preisausweitung nach wichtigen Konsolidierungskerzen erfasst. Durch die Identifizierung von strukturierten Pausen im Preis und den Handel der Pause, diese EA konzentriert sich auf Momentum mit Disziplin, nicht Vermutungen. Egal, ob es sich um Inside Bars, enge Bereiche oder Volatilitätskompressionen handelt, Nova CBO Trader überwacht die Preisstruktur in Echtzeit und schlägt zu, wenn der P
Nova SAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova SAR Trader ist ein fokussierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Indikator aufbaut - optimiert zu einer modernen Handelsmaschine für disziplinierte, direktionale Ausführung. Anstatt impulsiv auf jede Veränderung zu reagieren, wendet dieser EA Struktur und Kontext auf seine Eingaben an, filtert Geräusche heraus und isoliert hochwertige Momentum-Bewegungen. Ganz gleich, ob Sie in trendigen Märkten oder in Schwankungsphasen mit Ausbruchspotenzial handeln, N
Nova WPR Trader
Anita Monus
Experten
Nova WPR Trader ist ein präziser Reversal Expert Advisor, der auf dem Williams %R-Indikator basiert. Er wurde überarbeitet, um die Erschöpfung des Momentums zu erkennen und saubere, kalkulierte Einstiege an den Wendepunkten des Marktes zu ermöglichen. Egal, ob der Markt überbewertet ist oder sich in einer Handelsspanne befindet, dieser EA wurde entwickelt, um Umkehrpunkte mit Struktur zu timen, nicht mit Vermutungen. Anstatt auf jedes überkaufte oder überverkaufte Signal zu reagieren, filtert No
Nova MAC Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova MAC Trader ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf der Synergie zwischen MACD und EMA aufbaut und Momentum und Trendstärke kombiniert, um zuverlässige, regelbasierte Handels-Setups zu liefern. Anstatt auf Geräusche zu reagieren, wartet er auf die Übereinstimmung von gleitenden Durchschnittsübergängen und MACD-Momentumverschiebungen und stellt so sicher, dass der Einstieg sauber, entschlossen und absichtlich erfolgt. Der Nova MAC Trader ist sowohl in Trend- als auch in Üb
Nova SMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova SMA Trader ist ein disziplinierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) basiert - einem bewährten Instrument zur Erfassung von Richtungsmomenten mit Klarheit und Beständigkeit. Während viele komplexe Indikatoren verfolgen, lebt dieser EA von der Kraft der Einfachheit und wartet auf saubere Crossovers und Preisbestätigungen, bevor er aktiv wird. Nova SMA Trader wurde für Händler entwickelt, die an die Stärke einer strukturierten Tren
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Nova BBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova BBO Trader ist ein auf Ausbrüche fokussierter Expert Advisor, der auf der Box-Breakout-Strategie aufbaut - er identifiziert wichtige Konsolidierungszonen, in denen sich der Preis vor explosiven Bewegungen in engen Bereichen zusammenzieht. Durch das Aufspüren dieser "Boxen" und das Warten auf saubere, entscheidende Ausbrüche versucht dieser EA, aus dem darauf folgenden Momentum Kapital zu schlagen. Nova BBO Trader ist perfekt für Händler, die ein klassisches Preisaktionsmuster automatisiere
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Nova AMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova AMA Trader ist ein verfeinerter Trend-Erfassungs-Expert Advisor, der auf dem Adaptive Moving Average (AMA) basiert - einem dynamischen Indikator, der sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst. Im Gegensatz zu statischen Durchschnitten, die sich in unruhigen Märkten verzögern oder fehlzünden, passt sich Nova AMA Trader präzise an, so dass er aussagekräftige Trends erfassen und gleichzeitig falsche Signale vermeiden kann. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine intelligente Au
Nova SD Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova SD Trader wurde entwickelt, um Volatilitätsextreme auszunutzen, indem er das grundlegende Konzept der Standardabweichung nutzt - nicht als passiver Indikator, sondern als aktiver Filter für kontrollierte Chancen. Dieser Expert Advisor überwacht die Ausdehnung und Kontraktion der Volatilität, um Trades einzugehen, wenn der Markt zu weit von seiner statistischen Norm abweicht. Anstatt dem Zufall hinterherzulaufen oder zu spät zu reagieren, antizipiert Nova SD Trader die Momente, in denen
Nova BER Trader
Anita Monus
Experten
Nova BER Trader ist ein diszipliniertes Handelssystem, das auf dem Bears Power-Indikator aufbaut und rohen Marktdruck in klare, regelbasierte Entscheidungen umwandelt. Er verwandelt einen klassischen Oszillator in einen vollautomatischen Ansatz, der von Momentum-Verschiebungen und bärischer Kontrolle lebt. Der Nova BER Trader sucht nach echtem Abwärtsdruck, also nach Momenten, in denen die Verkäufer das Kommando übernehmen und die Marktstruktur dies bestätigt, anstatt dem Rauschen oder oberfläch
Nova BUL Trader
Anita Monus
Experten
Nova BUL Trader ist ein präzises Handelssystem, das sich auf den Bulls-Power-Indikator stützt und die Momente erfasst, in denen Kaufkraft die Märkte mit Überzeugung nach oben treibt. Er verwandelt diesen klassischen Oszillator in eine disziplinierte, automatisierte Strategie, die schwache Signale herausfiltert und sich nur auf echte Aufwärtsimpulse konzentriert. Anstatt auf jeden kleinen Tick zu reagieren, wartet Nova BUL Trader auf die richtige Ausrichtung - wenn die bullische Energie den Wider
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension