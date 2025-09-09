Trend Range King

 Trend Range EA: lo mejor de dos mundos (Tendencia + Reversión a la media)

Evolución del Trend King EA con 5 estrellas — probado en H4 — ahora combinado con un potente motor de reversión a la media para mercados laterales. Enfoque por barras, robusto en ambos regímenes.

Aspectos destacados

  • Doble núcleo:
     Tendencia: gap EMA normalizado por ATR + histéresis + RSI.
     Rango: desviación ATR respecto a la banda EMA + zona central de RSI; confirmación opcional (Engulfing/Inside).

  • Amigo de la validación/corredor: solo precios de apertura, cálculo por barra, ligero; sin grid/martingale, sin DLL, órdenes ECN-safe.

  • Gestión de riesgo: SL/TP por ATR, trailing/BE por ATR; lote fijo o riesgo %; magic automático; guardia de spread; filtro de sesión; escudo anti-picos.

  • Fácil de optimizar: parámetros claros y de paso grueso que generan mesetas (plateaus) en lugar de picos; interruptores para optimizar Tendencia/Rango por separado.

  • Marcos temporales: Tendencia H4/H1; Rango M15–H1.

Cómo opera

  • Tendencia: sigue movimientos sostenidos con gap EMA normalizado por ATR + histéresis, RSI y 0–2 velas de confirmación; salida con trailing ATR.

  • Rango: cuando el gap está plano + RSI central, opera reversión a la media basada en la desviación ATR; confirmación opcional; mínimo de velas entre operaciones.

  • Backtest: spread fijo, Open prices only.

Incluye
Presets y guía de optimización. Sin modos ocultos ni dependencias externas.

Aviso: operar implica riesgo; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros



Otros productos de este autor
Trend King EA
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend King (MT4) - v4.4 AO EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas ¿Qué es Trend King? Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO) . La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en tor
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Raschke & Friends - Asesor Experto Multiactivo (MT4) Un sistema de negociación basado en carteras y consciente de los regímenes Diseñado para ser robusto, no perfecto Visión general Raschke & Friends es un Asesor Experto multi-módulo, multi-activos para MetaTrader 4, construido en torno a una mentalidad de cartera en lugar de la optimización de una sola configuración. Combina varios conceptos clásicos de trading - Tendencia, Reversión Media, Breakout e Inside Bar - pero no intenta que cada módul
Evergreen Stop Raid EA
Frank Paetsch
Utilidades
Evergreen Stop Raid EA El Evergreen Stop Raid EA es un sistema de trading de precisión construido alrededor de uno de los conceptos más poderosos y fiables en la acción del precio moderno: barridos de liquidez , también conocidos como stop raids . Estos eventos ocurren cuando el mercado intencionalmente empuja más allá de un soporte clave o nivel de resistencia para activar órdenes de stop-loss, capturar liquidez, y luego revertir bruscamente. Este EA está diseñado para detectar esos retroces
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilidades
Evergreen Pivot Trader EA El Evergreen Pivot Trader EA es un sistema de trading limpio, inteligente y altamente adaptable construido en torno a los clásicos niveles de pivote diarios, mejorado con una moderna lógica de acción de precios. Captura tanto: Operaciones de reversión (falsificaciones en niveles S/R) Operaciones de continuación de tendencia (configuraciones de ruptura y reevaluación) Esto lo hace extremadamente flexible y adecuado para una amplia gama de condiciones de mercado. Cómo
Filtro:
Supalak37
34
Supalak37 2025.09.22 08:33 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Frank Paetsch
7549
Respuesta del desarrollador Frank Paetsch 2025.10.08 07:35
Thank you so much for the kind words! 🙌
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚
Respuesta al comentario