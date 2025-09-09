Trend Range King
- Asesores Expertos
- Frank Paetsch
- Versión: 2.9
- Actualizado: 8 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Evolución del Trend King EA con 5 estrellas — probado en H4 — ahora combinado con un potente motor de reversión a la media para mercados laterales. Enfoque por barras, robusto en ambos regímenes.
Aspectos destacados
-
Doble núcleo:
• Tendencia: gap EMA normalizado por ATR + histéresis + RSI.
• Rango: desviación ATR respecto a la banda EMA + zona central de RSI; confirmación opcional (Engulfing/Inside).
-
Amigo de la validación/corredor: solo precios de apertura, cálculo por barra, ligero; sin grid/martingale, sin DLL, órdenes ECN-safe.
-
Gestión de riesgo: SL/TP por ATR, trailing/BE por ATR; lote fijo o riesgo %; magic automático; guardia de spread; filtro de sesión; escudo anti-picos.
-
Fácil de optimizar: parámetros claros y de paso grueso que generan mesetas (plateaus) en lugar de picos; interruptores para optimizar Tendencia/Rango por separado.
-
Marcos temporales: Tendencia H4/H1; Rango M15–H1.
Cómo opera
-
Tendencia: sigue movimientos sostenidos con gap EMA normalizado por ATR + histéresis, RSI y 0–2 velas de confirmación; salida con trailing ATR.
-
Rango: cuando el gap está plano + RSI central, opera reversión a la media basada en la desviación ATR; confirmación opcional; mínimo de velas entre operaciones.
-
Backtest: spread fijo, Open prices only.
Incluye
Presets y guía de optimización. Sin modos ocultos ni dependencias externas.
Aviso: operar implica riesgo; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚