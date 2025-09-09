Trend Range King

Trend Range EA: lo mejor de dos mundos (Tendencia + Reversión a la media)

Evolución del Trend King EA con 5 estrellas — probado en H4 — ahora combinado con un potente motor de reversión a la media para mercados laterales. Enfoque por barras, robusto en ambos regímenes.

Aspectos destacados

Doble núcleo :

• Tendencia : gap EMA normalizado por ATR + histéresis + RSI.

• Rango : desviación ATR respecto a la banda EMA + zona central de RSI; confirmación opcional (Engulfing/Inside).

Amigo de la validación/corredor : solo precios de apertura , cálculo por barra, ligero; sin grid/martingale , sin DLL , órdenes ECN-safe.

Gestión de riesgo : SL/TP por ATR, trailing/BE por ATR; lote fijo o riesgo % ; magic automático; guardia de spread; filtro de sesión; escudo anti-picos.

Fácil de optimizar : parámetros claros y de paso grueso que generan mesetas (plateaus) en lugar de picos; interruptores para optimizar Tendencia/Rango por separado.

Marcos temporales: Tendencia H4/H1; Rango M15–H1.

Cómo opera

Tendencia : sigue movimientos sostenidos con gap EMA normalizado por ATR + histéresis, RSI y 0–2 velas de confirmación; salida con trailing ATR.

Rango : cuando el gap está plano + RSI central, opera reversión a la media basada en la desviación ATR; confirmación opcional; mínimo de velas entre operaciones.

Backtest: spread fijo, Open prices only.

Incluye

Presets y guía de optimización. Sin modos ocultos ni dependencias externas.

Aviso: operar implica riesgo; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros







