Trend Range King

中文（简体）— Trend Range EA：趋势 + 均值回归的双引擎

基于五星好评的 Trend King EA（在 H4 等高周期表现稳定），现加入强力均值回归模块，在趋势与震荡两种行情中均可运作。整体为按K线收盘驱动的稳健结构

亮点

  • 双核心
     趋势模块——以 ATR 标准化的 EMA 差 + 滞后带（Hysteresis） + RSI（平滑切换到趋势，而非频繁翻转）。
     震荡模块——价格相对 EMA 带的 ATR 偏离 + RSI 中枢；可选 吞没/内包 K 线确认。

  • 验证/券商友好：仅开盘价模式（Open prices only），每根K线一次计算；轻量代码；无网格/马丁无 DLL，ECN 友好下单。

  • 风险管理：ATR 止损/止盈，可选 ATR 移动止损/保本；固定手数或百分比风险；自动魔术号；点差保护、交易时段过滤、波动尖峰防护。

  • 易优化：参数清晰、步进较粗，易形成**平台区（Plateau）**而非尖峰；趋势/震荡可分别开关，便于独立优化。

  • 周期与品种：适用于外汇与贵金属；趋势推荐 H4/H1；震荡推荐 M15–H1

交易逻辑

  • 趋势：以 ATR 归一化的 EMA 差 + 滞后带作为趋势开关，叠加 RSI 与 0–2 根 K 线确认；离场以 ATR 移动止损为主。

  • 震荡：EMA 差趋于平坦（用 ATR 归一化）+ RSI 中枢时，按 ATR 偏离做回归；可选吞没/内包确认；设置最小间隔避免频繁进出。

  • 回测建议：固定点差，仅开盘价模式，关闭可视化。

包含内容
预设与简明优化手册。无隐藏测试模式、无外部依赖。

风险提示：交易有风险，历史表现不代表未来收益。


作者的更多信息
Trend King EA
Frank Paetsch
专家
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
专家
Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4) A portfolio-driven, regime-aware trading system Designed for robustness, not perfection Overview Raschke & Friends is a multi-module, multi-asset Expert Advisor for MetaTrader 4, built around a portfolio mindset rather than single-setup optimization. It combines several classical trading concepts — Trend, Mean Reversion, Breakout and Inside Bar — but does not attempt to make every module profitable on every symbol . Instead, the EA focuses on
Evergreen Stop Raid EA
Frank Paetsch
实用工具
Evergreen Stop Raid EA The Evergreen Stop Raid EA is a precision trading system built around one of the most powerful and reliable concepts in modern price action: liquidity sweeps , also known as stop raids . These events occur when the market intentionally pushes beyond a key support or resistance level to trigger stop-loss orders, capture liquidity, and then sharply reverse. This EA is designed to detect those reversals in real time and trade them with an intelligent, rule-based engine tha
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
实用工具
Evergreen Pivot Trader EA  The Evergreen Pivot Trader EA is a clean, smart, highly adaptive trading system built around classical daily pivot levels , enhanced with modern price-action logic. It captures both: Reversal trades (fakeouts at S/R levels) Trend continuation trades (break & retest setups) This makes it extremely flexible and suitable for a wide range of market conditions. How It Works Every new trading day, the EA calculates the core pivot levels: P (Central Pivot Point) S1 / S2
筛选:
Supalak37
34
Supalak37 2025.09.22 08:33 
 

用户没有留下任何评级信息

Frank Paetsch
7549
来自开发人员的回复 Frank Paetsch 2025.10.08 07:35
Thank you so much for the kind words! 🙌
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚
回复评论