Trend Range King

Trend Range EA: Лучшее из двух миров (Тренд + Возврат к среднему)

Дальнейшее развитие 5-звёздочного Trend King EA (отлично зарекомендовал себя на H4), дополненное мощным модулем mean-reversion для боковика. Надёжный, баровый подход, работающий в обоих режимах рынка.

Преимущества

  • Два ядра:
     Тренд — разрыв EMA, нормированный ATR, с гистерезисом + RSI (плавное включение тренда).
     Флэт — отклонение цены от EMA-диапазона в единицах ATR + центральная зона RSI; опционально свечные паттерны (Поглощение/Внутренняя).

  • Дружелюбен к валидации/брокеру: режим Only Open Prices, один расчёт на бар, лёгкий код, без сеток/Мартингейла, без DLL, ECN-safe.

  • Управление риском: SL/TP по ATR, трейлинг/BE, фиксированный лот или риск %, авто-magic, контроль спреда, сессионный фильтр, защита от всплесков.

  • Простая оптимизация: грубые шаги параметров формируют плато вместо острых «пиков»; модули можно оптимизировать раздельно.

  • Таймфреймы: тренд — H4/H1, флэт — M15–H1.

Как торгует

  • Тренд: следует устойчивым движениям через ATR-нормированный EMA-gap + гистерезис, с RSI и 0–2 свечами подтверждения; выход — ATR-трейлинг.

  • Флэт: при «плоском» gap + центральном RSI торгует откат к среднему по ATR-отклонению; возможна свечная верификация; минимальный интервал между сделками.

  • Бэктест: фикс-спред, Only Open Prices.

В комплекте
Пресеты и краткое руководство по оптимизации. Без скрытых режимов, без внешних зависимостей.

Предупреждение: торговля рискованна; прошлые результаты не гарантируют будущих.



Supalak37
34
Supalak37 2025.09.22 08:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Frank Paetsch
7549
Ответ разработчика Frank Paetsch 2025.10.08 07:35
Thank you so much for the kind words! 🙌
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚
Ответ на отзыв