Trend Range King

Trend Range EA : le meilleur des deux mondes (Tendance + Retour à la moyenne)

Évolution du Trend King EA (5 étoiles) — éprouvé en H4 — désormais doté d’un puissant moteur de retour à la moyenne pour les phases latérales. Approche par bougie, robuste dans les deux régimes.

Points forts

Double moteur :

• Tendance — écart EMA normalisé par l’ATR + hystérésis + RSI.

• Range — déviation ATR par rapport au bandeau EMA + zone centrale du RSI ; confirmation optionnelle (Engulfing/Inside).

Conçu pour la validation/le broker : Open prices only , un calcul par bougie, code léger ; sans grid/martingale , sans DLL , exécution ECN-safe.

Gestion du risque : SL/TP via ATR, trailing/BE via ATR ; lot fixe ou risque % ; magic auto, garde-fou sur le spread, filtre de session, bouclier anti-pics.

Facile à optimiser : paramètres clairs et à pas large formant des plateaux plutôt que des pics ; modules Tendance/Range activables séparément pour une optimisation dédiée.

Unités de temps : Tendance H4/H1, Range M15–H1.

Comment il trade

Tendance : suit les mouvements durables grâce au gap EMA normalisé + hystérésis, avec RSI et 0–2 bougies de confirmation ; sortie par trailing ATR.

Range : lorsque le gap est plat + RSI central, trade la reversion à la moyenne basée sur la déviation ATR ; confirmation optionnelle ; espacement minimum entre trades.

Backtests : spread fixe, Open prices only.

Inclus

Presets et mini-guide d’optimisation. Aucun mode caché, aucune dépendance externe.

Avertissement : le trading comporte des risques ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.







