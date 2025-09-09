Trend Range King
- Experts
- Frank Paetsch
- Version: 2.3
- Mise à jour: 19 septembre 2025
- Activations: 5
Évolution du Trend King EA (5 étoiles) — éprouvé en H4 — désormais doté d’un puissant moteur de retour à la moyenne pour les phases latérales. Approche par bougie, robuste dans les deux régimes.
Points forts
-
Double moteur :
• Tendance — écart EMA normalisé par l’ATR + hystérésis + RSI.
• Range — déviation ATR par rapport au bandeau EMA + zone centrale du RSI ; confirmation optionnelle (Engulfing/Inside).
-
Conçu pour la validation/le broker : Open prices only, un calcul par bougie, code léger ; sans grid/martingale, sans DLL, exécution ECN-safe.
-
Gestion du risque : SL/TP via ATR, trailing/BE via ATR ; lot fixe ou risque % ; magic auto, garde-fou sur le spread, filtre de session, bouclier anti-pics.
-
Facile à optimiser : paramètres clairs et à pas large formant des plateaux plutôt que des pics ; modules Tendance/Range activables séparément pour une optimisation dédiée.
-
Unités de temps : Tendance H4/H1, Range M15–H1.
Comment il trade
-
Tendance : suit les mouvements durables grâce au gap EMA normalisé + hystérésis, avec RSI et 0–2 bougies de confirmation ; sortie par trailing ATR.
-
Range : lorsque le gap est plat + RSI central, trade la reversion à la moyenne basée sur la déviation ATR ; confirmation optionnelle ; espacement minimum entre trades.
-
Backtests : spread fixe, Open prices only.
Inclus
Presets et mini-guide d’optimisation. Aucun mode caché, aucune dépendance externe.
Avertissement : le trading comporte des risques ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
