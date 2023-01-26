Cobertura cruzada EA

Cross Hedge EA es un EA de cobertura que le ayuda a recuperar la operación perdedora de una manera muy complicada basada en el "Algoritmo de Recuperación de Zona".

Cubre con un tamaño de lote incrementado basado en el factor multiplicador en la dirección del mercado y si el mercado invierte su dirección de nuevo, entonces abre un lote incremental en la dirección actual del mercado. De esta manera se termina con un beneficio no importa en qué dirección se moverá el mercado.

Utilice la cuenta Cent con depósitos de $ 300 atleast para el oro y la cuenta estándar con $ 1000 para los pares de divisas. Llegar personalmente a la mejor configuración y corredor

MT5 Versión : https://www.mql5.com/en/market/product/96354

Echa un vistazo a su trabajo en vivo

ID - 141102646Contraseña - Crosshedge$mt413

Servidor MT4 - Exness-Real35

NOTA: - CUANDO SE DESCARGA EA YA SEA PARA PROBAR O COMPRAR, PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO PERSONALMENTE PARA LAS ENTRADAS

Factores a considerar

EA puede ser utilizado en índices de alta volatilidad, metales y Forex. (DE30/40, US500, US30, UK100, Oro etc)

DAX, US500, Índice de Volatilidad y pares criptográficos de alta volatilidad son los más adecuados para el EA.

Para índices como DAX y US500, la hora de apertura del mercado es la mejor para iniciar la operación.

Después de la compra por favor póngase en contacto personalmente con los archivos / configuración de entrada.

EA debe ser utilizado en los pares de mercado volátil solamente.

Siempre comience con un lote pequeño, no tome un lote más grande inicialmente.

Utilice el gráfico M15 para objetivos pequeños y un TF más alto para objetivos grandes.

Entradas Los ajustes principales son Lote Inicial - Es el tamaño del lote inicial con el que desea comenzar.

Modo Incremental - Suma del lote al lote anterior.

Lote Martingale - Es el factor multiplicador, el valor 1.6 simboliza que la próxima "orden Stop" será 1.6 veces la operación abierta anteriormente.

Hedge Gap Pips - Es la distancia en pips entre las órdenes de compra y venta.

CLose Money - Es el dinero en USD para cerrar todas las órdenes en curso y órdenes pendientes una vez que este valor alcanza el espacio de beneficio global.

Hora de inicio/fin - Esta configuración ayuda a obtener el máximo beneficio y minimizar el riesgo operando en el momento adecuado.



Nota :- No considere los ajustes por defecto como ajustes finales por favor póngase en contacto conmigo antes de probar y hacer cualquier conclusión sobre la EA. Obtener la configuración según el par que desea negociar. Esta estrategia es una estrategia de riesgo sólo se debe utilizar en grandes tamaños de cuenta y retirar sus ganancias sobre una base regular.