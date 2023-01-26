Cross Hedge EA

Cobertura cruzada EA

Cross Hedge EA es un EA de cobertura que le ayuda a recuperar la operación perdedora de una manera muy complicada basada en el "Algoritmo de Recuperación de Zona".

Cubre con un tamaño de lote incrementado basado en el factor multiplicador en la dirección del mercado y si el mercado invierte su dirección de nuevo, entonces abre un lote incremental en la dirección actual del mercado. De esta manera se termina con un beneficio no importa en qué dirección se moverá el mercado.


Utilice la cuenta Cent con depósitos de $ 300 atleast para el oro y la cuenta estándar con $ 1000 para los pares de divisas. Llegar personalmente a la mejor configuración y corredor

MT5 Versión : https://www.mql5.com/en/market/product/96354

Echa un vistazo a su trabajo en vivo

ID - 141102646
Contraseña - Crosshedge$mt413

Servidor MT4 - Exness-Real35

NOTA: - CUANDO SE DESCARGA EA YA SEA PARA PROBAR O COMPRAR, PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO PERSONALMENTE PARA LAS ENTRADAS

Factores a considerar

  • EA puede ser utilizado en índices de alta volatilidad, metales y Forex. (DE30/40, US500, US30, UK100, Oro etc)
  • DAX, US500, Índice de Volatilidad y pares criptográficos de alta volatilidad son los más adecuados para el EA.
  • Para índices como DAX y US500, la hora de apertura del mercado es la mejor para iniciar la operación.
  • Después de la compra por favor póngase en contacto personalmente con los archivos / configuración de entrada.
  • EA debe ser utilizado en los pares de mercado volátil solamente.
  • Siempre comience con un lote pequeño, no tome un lote más grande inicialmente.
  • Utilice el gráfico M15 para objetivos pequeños y un TF más alto para objetivos grandes.

Entradas

Los ajustes principales son

  • Lote Inicial - Es el tamaño del lote inicial con el que desea comenzar.
  • Modo Incremental - Suma del lote al lote anterior.
  • Lote Martingale - Es el factor multiplicador, el valor 1.6 simboliza que la próxima "orden Stop" será 1.6 veces la operación abierta anteriormente.
  • Hedge Gap Pips - Es la distancia en pips entre las órdenes de compra y venta.
  • CLose Money - Es el dinero en USD para cerrar todas las órdenes en curso y órdenes pendientes una vez que este valor alcanza el espacio de beneficio global.
  • Hora de inicio/fin - Esta configuración ayuda a obtener el máximo beneficio y minimizar el riesgo operando en el momento adecuado.


Nota :- No considere los ajustes por defecto como ajustes finales por favor póngase en contacto conmigo antes de probar y hacer cualquier conclusión sobre la EA. Obtener la configuración según el par que desea negociar. Esta estrategia es una estrategia de riesgo sólo se debe utilizar en grandes tamaños de cuenta y retirar sus ganancias sobre una base regular.

Comentarios 6
Hasif Ramli
23
Hasif Ramli 2025.04.29 00:46 
 

I have been using this EA for 3 weeks now and all I can say it performs very well. The execution is fast. Even though the recommended broker which is Exness is not available in my country, I manage to run it with Justmarkets and it works just fine. Average profit is around 0.5% to 4.5% per day. One of important things is that the level of supports given by the owner which is so swift and I'm really satisfied. All of our questions and concerns will be replied in timely manner. Not to mention he will advise what is the safe equity to begin with. Looking forward to purchase other quality EAs from this owner in future.

tallu solanki
29
tallu solanki 2025.04.23 07:43 
 

Very very very nice robot .... I have never seen a robot like this in my life. Nd also robot admine is very supportive I give 5000 star review bcz 5 star review is small for me

Zappie
181
Zappie 2025.04.09 09:11 
 

I have been running the EA for 3 days now and I am very happy with the Cross Hedge EA results. The developer is very helpful and kind person, assisting me with the setup and making sure your setup is correct. Answering all my questions etc. I am going to setup another additional account soon 🙂 The EA is very stable returns and runs very well. I recommend this EA for long consistent growth. Well done and thank you!

Filtro:
