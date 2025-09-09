Trend Range King

 Trend Range EA：トレンド＋平均回帰、二つの強みを融合

5つ星の Trend King EAH4で実績）をベースに、強力な平均回帰エンジンを融合。バー単位の堅牢設計で、トレンド相場とレンジ相場の両方に適応します。

特長

  • デュアルコア
     トレンド— ATRで正規化したEMAギャップ＋ヒステリシス＋RSI。
     レンジ— EMA帯からのATR乖離＋RSIセンター帯；任意で包み足/インサイドバー確認。

  • 検証・ブローカーに優しいOpen prices only、バー毎1回計算、軽量、グリッド/マーチンなしDLLなし、ECN-セーフ。

  • リスク管理：ATRベースSL/TP、ATRトレーリング/BE、固定ロットまたは％リスク、自動マジック、スプレッドガード、セッション、スパイク防御。

  • 最適化しやすい：粗めのステップでプラトーを形成；トレンド/レンジを個別スイッチで独立最適化。

  • 時間軸：トレンドは H4/H1、レンジは M15–H1 推奨。

売買ロジック

  • トレンド：ATR正規化EMAギャップ＋ヒステリシスで持続的な動きを追随、RSI＆0–2本確認；ATRトレーリングで手仕舞い。

  • レンジ：ギャップが平坦＋RSIセンターでATR乖離に基づく平均回帰；包み足/インサイド任意；最小バー間隔でノイズ抑制。

  • バックテスト：固定スプレッド、Open prices only

同梱物
プリセット＆短い最適化ガイド。隠しテストモードや外部依存なし。

免責：投資はリスクを伴います。過去の成績は将来を保証しません。


Supalak37
34
Supalak37 2025.09.22 08:33 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Frank Paetsch
7549
開発者からの返信 Frank Paetsch 2025.10.08 07:35
Thank you so much for the kind words! 🙌
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚
