Trend Range King
- Uzman Danışmanlar
- Frank Paetsch
- Sürüm: 2.3
- Güncellendi: 19 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
5 yıldızlı Trend King EA’in — H4’te kanıtlanmış — geliştirilmiş sürümü; şimdi yatay piyasa için güçlü bir ortalama-dönüş (mean-reversion) motoruyla birleşik. Bar bazlı, dayanıklı bir yaklaşım.
Öne çıkanlar
-
Çift çekirdek:
• Trend modülü — ATR ile normalize edilmiş EMA farkı + histerezis + RSI.
• Range modülü — EMA bandına göre ATR sapması + RSI orta bölgesi; isteğe bağlı mum onayı (Engulfing/Inside).
-
Doğrulama/broker dostu: yalnız açılış fiyatları, bar başına 1 hesap, hafif kod; grid/martingale yok, DLL yok, ECN-güvenli emir.
-
Risk yönetimi: ATR-tabanlı SL/TP, ATR trailing/BE, sabit lot veya % risk, otomatik magic, spread koruması, seans filtresi, spike kalkanı.
-
Kolay optimizasyon: net ve geniş adımlı parametreler plato oluşturur; Trend/Range bağımsız anahtarlarla ayrı ayrı optimize edilebilir.
-
Zaman dilimleri: Trend H4/H1, Range M15–H1.
Nasıl işlem yapar
-
Trend: ATR-normalize EMA farkı + histerezis ile kalıcı hareketleri takip eder; RSI ve 0–2 bar onayı; ATR trailing ile çıkış.
-
Range: fark düz + RSI orta iken ATR sapmasına göre ortalama-dönüş; isteğe bağlı mum onayı; işlemler arasında minimum bar aralığı.
-
Backtest: sabit spread, Open prices only.
Dahil
Presetler ve kısa optimizasyon rehberi. Gizli mod yok, harici bağımlılık yok.
Uyarı: Ticaret risk içerir; geçmiş performans geleceği garanti etmez.
