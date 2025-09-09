Trend Range King

 Trend Range EA: iki dünyanın en iyisi (Trend + Ortalama-dönüş)

5 yıldızlı Trend King EA’in — H4’te kanıtlanmış — geliştirilmiş sürümü; şimdi yatay piyasa için güçlü bir ortalama-dönüş (mean-reversion) motoruyla birleşik. Bar bazlı, dayanıklı bir yaklaşım.

Öne çıkanlar

  • Çift çekirdek:
     Trend modülü — ATR ile normalize edilmiş EMA farkı + histerezis + RSI.
     Range modülü — EMA bandına göre ATR sapması + RSI orta bölgesi; isteğe bağlı mum onayı (Engulfing/Inside).

  • Doğrulama/broker dostu: yalnız açılış fiyatları, bar başına 1 hesap, hafif kod; grid/martingale yok, DLL yok, ECN-güvenli emir.

  • Risk yönetimi: ATR-tabanlı SL/TP, ATR trailing/BE, sabit lot veya % risk, otomatik magic, spread koruması, seans filtresi, spike kalkanı.

  • Kolay optimizasyon: net ve geniş adımlı parametreler plato oluşturur; Trend/Range bağımsız anahtarlarla ayrı ayrı optimize edilebilir.

  • Zaman dilimleri: Trend H4/H1, Range M15–H1.

Nasıl işlem yapar

  • Trend: ATR-normalize EMA farkı + histerezis ile kalıcı hareketleri takip eder; RSI ve 0–2 bar onayı; ATR trailing ile çıkış.

  • Range: fark düz + RSI orta iken ATR sapmasına göre ortalama-dönüş; isteğe bağlı mum onayı; işlemler arasında minimum bar aralığı.

  • Backtest: sabit spread, Open prices only.

Dahil
Presetler ve kısa optimizasyon rehberi. Gizli mod yok, harici bağımlılık yok.

Uyarı: Ticaret risk içerir; geçmiş performans geleceği garanti etmez.



Filtrele:
Supalak37
34
Supalak37 2025.09.22 08:33 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt