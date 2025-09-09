Trend Range King

Trend Range EA: o melhor de dois mundos (Tendência + Reversão à média)

Evolução do Trend King EA (5 estrelas) — comprovado em H4 — agora com um forte motor de reversão à média para mercados laterais. Abordagem por barra, robusta em ambos os regimes.

Destaques

Duplo núcleo :

• Tendência — gap de EMA normalizado por ATR + histerese + RSI.

• Range — desvio em ATR em relação à banda EMA + zona central do RSI; confirmação opcional (Engulfing/Inside).

Amigável à validação/corretora : apenas preços de abertura , 1× por barra, leve; sem grid/martingale , sem DLL , ordens ECN-safe.

Gestão de risco : SL/TP por ATR, trailing/BE por ATR; lote fixo ou risco % ; magic automático; guarda de spread; filtro de sessão; proteção contra picos.

Fácil de otimizar : parâmetros limpos e de passo grosso que criam planaltos (plateaus) ; chaves para otimizar Tendência/Range separadamente.

Tempos: Tendência em H4/H1, Range em M15–H1.

Como negocia

Tendência : acompanha movimentos sustentados via gap EMA normalizado por ATR + histerese, com RSI e 0–2 velas de confirmação; saída com trailing ATR.

Range : com gap plano + RSI central, opera reversão à média com base no desvio ATR; confirmação opcional; intervalo mínimo entre trades.

Backtest: spread fixo, Open prices only.

Incluso

Presets e guia de otimização. Sem modos ocultos ou dependências externas.

Aviso: trading envolve risco; performance passada não garante resultados futuros.








