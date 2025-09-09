Trend Range King
- Experts
- Frank Paetsch
- Versão: 2.9
- Atualizado: 8 novembro 2025
- Ativações: 5
Evolução do Trend King EA (5 estrelas) — comprovado em H4 — agora com um forte motor de reversão à média para mercados laterais. Abordagem por barra, robusta em ambos os regimes.
Destaques
-
Duplo núcleo:
• Tendência — gap de EMA normalizado por ATR + histerese + RSI.
• Range — desvio em ATR em relação à banda EMA + zona central do RSI; confirmação opcional (Engulfing/Inside).
-
Amigável à validação/corretora: apenas preços de abertura, 1× por barra, leve; sem grid/martingale, sem DLL, ordens ECN-safe.
-
Gestão de risco: SL/TP por ATR, trailing/BE por ATR; lote fixo ou risco %; magic automático; guarda de spread; filtro de sessão; proteção contra picos.
-
Fácil de otimizar: parâmetros limpos e de passo grosso que criam planaltos (plateaus); chaves para otimizar Tendência/Range separadamente.
-
Tempos: Tendência em H4/H1, Range em M15–H1.
Como negocia
-
Tendência: acompanha movimentos sustentados via gap EMA normalizado por ATR + histerese, com RSI e 0–2 velas de confirmação; saída com trailing ATR.
-
Range: com gap plano + RSI central, opera reversão à média com base no desvio ATR; confirmação opcional; intervalo mínimo entre trades.
-
Backtest: spread fixo, Open prices only.
Incluso
Presets e guia de otimização. Sem modos ocultos ou dependências externas.
Aviso: trading envolve risco; performance passada não garante resultados futuros.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚