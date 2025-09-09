Trend Range King
- Experts
- Frank Paetsch
- Versione: 2.3
- Aggiornato: 19 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Evoluzione del Trend King EA (5 stelle) — collaudato su H4 — ora con un potente motore di mean-reversion per fasi laterali. Approccio per barra, robusto in entrambi i regimi.
Punti chiave
Doppio motore:
• Trend — gap EMA normalizzato con ATR + isteresi + RSI.
• Range — deviazione in ATR rispetto alla banda EMA + zona centrale RSI; conferma facoltativa (Engulfing/Inside).
Amico di validazione/broker: solo prezzi di apertura, 1× per barra, leggero; no grid/martingale, no DLL, ordini ECN-safe.
Gestione rischio: SL/TP su ATR, trailing/BE su ATR; lotto fisso o rischio %, magic automatico, guardia spread, filtro sessione, scudo anti-spike.
Facile da ottimizzare: parametri puliti e a passo grosso che creano plateau; moduli Trend/Range separabili per ottimizzazioni dedicate.
Timeframe: Trend H4/H1, Range M15–H1.
Come opera
Trend: segue movimenti persistenti via gap EMA normalizzato + isteresi, con RSI e 0–2 barre di conferma; uscita con trailing ATR.
-
Range: a gap piatto + RSI centrale, lavora la reversione alla media basata su deviazione ATR; conferma opzionale; minimo di barre tra i trade.
Backtest: spread fisso, Open prices only.
Incluso
Preset e mini-guida all’ottimizzazione. Nessuna modalità nascosta, nessuna dipendenza esterna.
Nota: il trading comporta rischi; i risultati passati non garantiscono risultati futuri.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.