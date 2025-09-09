Trend Range King
별 5개 Trend King EA(특히 H4에서 검증)을 기반으로, 강력한 평균회귀 모듈을 결합했습니다. 바 단위의 견고한 구조로 트렌드와 박스장 모두 대응합니다.
하이라이트
-
듀얼 엔진:
• 트렌드 – ATR로 정규화한 EMA 갭 + 히스테리시스 + RSI.
• 레인지 – EMA 밴드 대비 ATR 편차 + RSI 센터; 선택형 캔들 확인(엔걸핑/인사이드).
-
검증·브로커 친화: Open prices only, 바당 1회 계산, 경량 코드, 그리드/마틴 없음, DLL 없음, ECN-세이프 주문.
-
리스크 관리: ATR SL/TP, ATR 트레일/BE, 고정 랏 또는 %리스크, 오토 매직, 스프레드 가드, 세션 필터, 스파이크 보호.
-
최적화 용이: 거친 단계의 파라미터로 플래토(plateau) 형성; 트렌드/레인지 독립 스위치로 개별 최적화 가능.
-
시간대: 트렌드 H4/H1, 레인지 M15–H1 권장.
거래 방식
-
트렌드: ATR-정규화 EMA 갭 + 히스테리시스로 추세 포착, RSI & 0–2바 확인; ATR 트레일로 청산.
-
레인지: 갭이 평탄 + RSI 센터에서 ATR 편차 기준 평균회귀; 엔걸핑/인사이드 선택; 최소 바 간격으로 노이즈 억제.
-
백테스트: 고정 스프레드, Open prices only.
제공물
프리셋 + 간단한 최적화 가이드. 숨은 테스트 모드 없음, 외부 의존 없음.
유의: 거래에는 위험이 따릅니다. 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.
I’m thrilled to hear it’s performing well for you in both the Trend and Range modules. Passing your optimized settings into the AO mapping is exactly how it’s meant to be used—once the baselines are snapped, it gets very close to “set & forget.” If you’d like, feel free to share your set files or symbols/TFs and I can suggest tweaks (AUTO/FIXED/SNAP Baseline modes, ATR gates, etc.). Wishing you continued smooth, green pips! 💚