Order flow footprint chart

¡Vea lo que ven los creadores de mercado! La herramienta de análisis de flujo de órdenes más completa para MetaTrader 5. Obtenga análisis de volumen de grado institucional, DOM en tiempo real, Time & Sales, y señales de comercio inteligentes - todo en un poderoso EA.

⭐ Por qué los operadores eligen nuestro gráfico de huella

✅ 6 Paneles Profesionales - Completa suite de análisis de flujo de órdenes.

✅ Datos de Tick en tiempo real

✅ Detección automática de desequilibrios

✅ Smart Chart Analyst

✅ 8 temas de color

✅ 100+ Parámetros





📊 PANEL 1: Gráfico principal de la huella

El corazón del trading profesional de flujo de órdenes. Vea exactamente lo que está sucediendo dentro de cada vela:

Volumen Bid x Ask - El lado izquierdo muestra los vendedores (bid), el lado derecho muestra los compradores (ask)

Punto de Control (POC)

Desequilibrios de Volumen

Delta y Delta acumulativo

Perfil de volumen por barra

Línea de conexión de precios

Línea VWAP

Texto de desequilibrio en negrita: resalta en negrita las celdas de desequilibrio.

Niveles de desequilibrio:

Nivel 1 (ratio 2,0x) - Resaltado en color claro

Nivel 2 (relación 3.0x) - Resaltado de color medio

Nivel 3 (ratio 4.0x) - Resalte de color fuerte





📋 PANEL 2: Profundidad de mercado (DOM)

Visualización profesional del libro de órdenes de Nivel 2 con alertas flash en tiempo real:

Columna Bid - Órdenes de compra pendientes por debajo del precio (barras verdes).

Columna Vendida

Escalera de precios

- Precio actual resaltado en dorado Columna de compra - Órdenes de compra ejecutadas en cada nivel (compradores agresivos)

Columna Ask

Delta (Δ)

- Diferencia neta en cada nivel de precios Volumen total - Volumen combinado en cada nivel

Alertas Flash:

🟢 Flash Verde

🔴 Flash Rojo







📜 PANEL 3: Tiempo y ventas (Cinta)

Alimentación de comercio en tiempo real que muestra cada transacción a medida que sucede:

Trade Timestamp

Precio y Dirección

Tamaño de la operación

Umbral de grandes órdenes

- Alerta personalizable para operaciones institucionales Totales de la barra - Volumen de compra y venta de la barra actual

Integración RSI

Integración MACD







📈 PANEL 4: Perfil de volumen de la sesión

Potente análisis de volumen a precio con múltiples modos:

Modos de Perfil:

Modo Bar Count

Modo Sesión

- Perfil desde una hora de inicio específica (por ejemplo, 09:30) Modo Diario - Auto-reset a las 00:00 hora del broker

Tipos de visualización:

Volumen total

Volumen Delta

Sólo volumen de compra

: compradores agresivos Sólo volumen de venta: vendedores agresivos

Niveles clave:

🟡 POC

🔵 VAH

- Valor Área Alto 🔵 VAL - Área de valor bajo







🎯 PANEL 5: Medidor de señales

Medidor visual que agrega múltiples indicadores en una señal clara:

Indicadores Analizados:

RSI - Detección de sobrecompra/sobreventa

MACD - Análisis del impulso de la tendencia

MA 1 (9) - Tendencia a corto plazo

MA 2 (21) - Tendencia a medio plazo

MA 3 (50) - Tendencia a largo plazo

VWAP - Precio de referencia institucional

Delta - Presión actual de la barra

Delta acumulado - Desequilibrio de la sesión

Ratio de volumen - frente al volumen medio

Zonas de señal:

🟢 +50 a +100

🟢 +25 a +50

🟡 -25 a +25

🔴 -50 a -25

🔴 -100 a -50







🤖 PANEL 6: Analista gráfico

Análisis automatizado inteligente que proporciona perspectivas procesables:

Secciones de análisis:

Información del par

Tendencia + ATR

Higher TF

Análisis DOM

Tiempo y Ventas

Flujo de órdenes

Volumen

Desequilibrios

Niveles clave

Calidad de la configuración

Resumen del asesor







🎨 8 Temas de color profesionales

Default Dark

Clásico

Océano

Bosque

Atardecer

Medianoche

Monocromo

Alto contraste





⚙️ Personalización total

✅ Color de fondo global para todos los paneles

✅ Posiciones individuales de los paneles (X, Y, Anchura, Altura)

✅ Activar/desactivar cualquier panel

✅ Conmutación y color de las líneas de cuadrícula

✅ Ratios de desequilibrio y volumen mínimo personalizados

✅ Opciones de tamaño y estilo de fuente

✅ Personalización de los periodos MA

✅ Configuración del umbral de grandes órdenes

✅ Restablecimiento de los valores predeterminados con un solo clic







📋 Resumen de los parámetros de entrada

Configuración de la pantalla:

Barras a mostrar (1-50)

Precisión del precio (ticks por nivel)

Anchura y espaciado de las barras

Tamaño de letra

Alternancias del panel:

Mostrar/ocultar cada uno de los 6 paneles de forma independiente

Mostrar/Ocultar rejilla, VWAP, conector de precios

Mostrar/Ocultar perfil de volumen por barra

Ajustes de desequilibrio:

Ratio de nivel 1 (por defecto 2.0)

Relación de nivel 2 (por defecto 3,0)

Relación de nivel 3 (por defecto 4,0)

Umbral mínimo de volumen

Texto en negrita

Colores:

Selección de tema

Anulación global del fondo

Colores de elementos individuales

Colores Toro/Oso

Colores de desequilibrio (3 niveles cada uno)







💡 Modo de empleo

Instalar - Copie el EA a la carpeta Experts, reinicie MT5 Adjuntar al gráfico - Arrastre el EA a cualquier gráfico Configurar paneles - Coloque los paneles a su gusto Seleccionar Tema - Elija entre 8 temas profesionales Empezar a operar - Utilice la información del flujo de órdenes para mejorar las entradas y salidas







Mejores prácticas

Uso en instrumentos líquidos (divisas principales, índices, oro)

Los plazos más bajos (M1-M15) muestran el mejor detalle del flujo de órdenes

Combine desequilibrios de huella con DOM para confirmación

Esté atento a las pruebas de POC como soporte/resistencia

Utilice el resumen de Chart Analyst para una rápida evaluación del sesgo

Supervise Time & Sales en busca de grandes órdenes institucionales







⚠️ Requisitos

MetaTrader 5 (se recomienda la última versión)

Broker con acceso a datos de tick

Se recomienda un mínimo de 4 GB de RAM

Funciona en todos los plazos e instrumentos







Actualizaciones y soporte

Actualizaciones periódicas con nuevas funciones

Atención al cliente con capacidad de respuesta

Documentación detallada incluida

Tutoriales en vídeo disponibles







