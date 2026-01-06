Order flow footprint chart
- Utilidades
- Abdul Jalil
- Versión: 6.0
- Activaciones: 5
¡Vea lo que ven los creadores de mercado! La herramienta de análisis de flujo de órdenes más completa para MetaTrader 5. Obtenga análisis de volumen de grado institucional, DOM en tiempo real, Time & Sales, y señales de comercio inteligentes - todo en un poderoso EA.
⭐ Por qué los operadores eligen nuestro gráfico de huella
- ✅ 6 Paneles Profesionales - Completa suite de análisis de flujo de órdenes.
- ✅ Datos de Tick en tiempo real - Volumen de compra/venta en vivo en cada nivel de precios
- ✅ Detección automática de desequilibrios - Detecte la actividad institucional al instante
- ✅ S mart Chart Analyst - Análisis automatizado de la configuración de operaciones
- ✅ 8 temas de color - Apariencia profesional, totalmente personalizable
- ✅ 100+ Parámetros - Personaliza todo a tu estilo
📊 PANEL 1: Gráfico principal de la huella
El corazón del trading profesional de flujo de órdenes. Vea exactamente lo que está sucediendo dentro de cada vela:
- Volumen Bid x Ask - El lado izquierdo muestra los vendedores (bid), el lado derecho muestra los compradores (ask)
- Punto de Control (POC) - Resalte dorado en el precio de mayor volumen
- Desequilibrios de Volumen - Detección automática en ratios 2x, 3x, 4x con codificación por colores
- Delta y Delta acumulativo - Presión neta de compra frente a presión de venta
- Perfil de volumen por barra - Distribución visual del volumen dentro de cada vela
- Línea de conexión de precios - Conexión en directo con el precio actual del mercado
- Línea VWAP - Referencia del precio medio ponderado por volumen
- Texto de dese quilibrioen negrita: resalta en negrita las celdas de desequilibrio.
Niveles de desequilibrio:
- Nivel 1 (ratio 2,0x) - Resaltado en color claro
- Nivel 2 (relación 3.0x) - Resaltado de color medio
- Nivel 3 (ratio 4.0x) - Resalte de color fuerte
📋 PANEL 2: Profundidad de mercado (DOM)
Visualización profesional del libro de órdenes de Nivel 2 con alertas flash en tiempo real:
- Columna Bid - Órdenes de compra pendientes por debajo del precio (barras verdes).
- Columna Vendida - Ventas ejecutadas en cada nivel (vendedores agresivos)
- Escalera de precios - Precio actual resaltado en dorado
- Columna decompra - Órdenes de compra ejecutadas en cada nivel (compradores agresivos)
- Columna Ask - Órdenes de venta pendientes por encima del precio (barras rojas)
- Delta (Δ) - Diferencia neta en cada nivel de precios
- Volumen total - Volumen combinado en cada nivel
Alertas Flash:
- 🟢 F lash Verde - Nueva actividad de compra detectada
- 🔴 F lash Rojo - Nueva actividad de venta detectada
📜 PANEL 3: Tiempo y ventas (Cinta)
Alimentación de comercio en tiempo real que muestra cada transacción a medida que sucede:
- Trade Timestamp - Hora precisa de cada ejecución.
- Precio y Dirección - Verde para compras, rojo para ventas
- Tamaño de la operación - Volumen con orden grande resaltada
- Umbral de grandes órdenes - Alerta personalizable para operaciones institucionales
- Totales de la barra - Volumen de compra y venta de la barra actual
- Integración RSI - Visualización RSI opcional
- Integración MACD - MACD opcional con histograma
📈 PANEL 4: Perfil de volumen de la sesión
Potente análisis de volumen a precio con múltiples modos:
Modos de Perfil:
- Modo Bar Count - Perfil de las últimas N barras (ideal para scalping)
- Modo Sesión - Perfil desde una hora de inicio específica (por ejemplo, 09:30)
- Modo Diario - Auto-reset a las 00:00 hora del broker
Tipos de visualización:
- Volumen total - Combinación de compra + venta
- Volumen Delta - Compra neta vs venta
- Sólo volumen de compra: compradores agresivos
- Sólo volumen de venta: vendedores agresivos
Niveles clave:
- 🟡 POC - Punto de Control (precio de mayor volumen)
- 🔵 VAH - Valor Área Alto
- 🔵 VAL - Área de valor bajo
🎯 PANEL 5: Medidor de señales
Medidor visual que agrega múltiples indicadores en una señal clara:
Indicadores Analizados:
- RSI - Detección de sobrecompra/sobreventa
- MACD - Análisis del impulso de la tendencia
- MA 1 (9) - Tendencia a corto plazo
- MA 2 (21) - Tendencia a medio plazo
- MA 3 (50) - Tendencia a largo plazo
- VWAP - Precio de referencia institucional
- Delta - Presión actual de la barra
- Delta acumulado - Desequilibrio de la sesión
- Ratio de volumen - frente al volumen medio
Zonas de señal:
- 🟢 +50 a +100 - Compra fuerte
- 🟢 +25 a +50 - Compra
- 🟡 -25 a +25 - Neutral
- 🔴 -50 a -25 - Vender
- 🔴 -100 a - 50 - Venta fuerte
🤖 PANEL 6: Analista gráfico
Análisis automatizado inteligente que proporciona perspectivas procesables:
Secciones de análisis:
- Información del par - Símbolo, marco temporal, cambio diario %.
- Tendencia + ATR - Dirección con lectura de volatilidad
- Higher TF - Alineación H4 y diaria
- Análisis DOM - Interpretación del libro de órdenes
- Tiempo y Ventas - Lectura de la cinta (compra vs venta %)
- Flujo de órdenes - Interpretación delta
- Volumen - Relativo a la media
- Desequilibrios - Recuento e importancia
- Niveles clave - Soporte/resistencia desde POC
- Calidad de la configuración - Evaluación de la configuración de la operación
- Resumen del asesor - Sesgo general (por ejemplo, 5/6 alcista)
🎨 8 Temas de color profesionales
- Default Dark - Oscuro profesional con verde/rojo
- Clásico - Colores comerciales tradicionales
- Océano - Tonos azules fríos
- Bosque - Paleta verde natural
- Atardecer - Naranja/púrpura cálido
- Medianoche - Azul profundo profesional
- Monocromo - Escala de grises limpia
- Alto contraste - Máxima visibilidad
⚙️ Personalización total
- ✅ Color de fondo global para todos los paneles
- ✅ Posiciones individuales de los paneles (X, Y, Anchura, Altura)
- ✅ Activar/desactivar cualquier panel
- ✅ Conmutación y color de las líneas de cuadrícula
- ✅ Ratios de desequilibrio y volumen mínimo personalizados
- ✅ Opciones de tamaño y estilo de fuente
- ✅ Personalización de los periodos MA
- ✅ Configuración del umbral de grandes órdenes
- ✅ Restablecimiento de los valores predeterminados con un solo clic
📋 Resumen de los parámetros de entrada
Configuración de la pantalla:
- Barras a mostrar (1-50)
- Precisión del precio (ticks por nivel)
- Anchura y espaciado de las barras
- Tamaño de letra
Alternancias del panel:
- Mostrar/ocultar cada uno de los 6 paneles de forma independiente
- Mostrar/Ocultar rejilla, VWAP, conector de precios
- Mostrar/Ocultar perfil de volumen por barra
Ajustes de desequilibrio:
- Ratio de nivel 1 (por defecto 2.0)
- Relación de nivel 2 (por defecto 3,0)
- Relación de nivel 3 (por defecto 4,0)
- Umbral mínimo de volumen
- Texto en negrita
Colores:
- Selección de tema
- Anulación global del fondo
- Colores de elementos individuales
- Colores Toro/Oso
- Colores de desequilibrio (3 niveles cada uno)
💡 Modo de empleo
- Instalar - Copie el EA a la carpeta Experts, reinicie MT5
- Adjuntar al gráfico - Arrastre el EA a cualquier gráfico
- Configurar paneles - Coloque los paneles a su gusto
- Seleccionar Tema - Elija entre 8 temas profesionales
- Empezar a operar - Utilice la información del flujo de órdenes para mejorar las entradas y salidas
Mejores prácticas
- Uso en instrumentos líquidos (divisas principales, índices, oro)
- Los plazos más bajos (M1-M15) muestran el mejor detalle del flujo de órdenes
- Combine desequilibrios de huella con DOM para confirmación
- Esté atento a las pruebas de POC como soporte/resistencia
- Utilice el resumen de Chart Analyst para una rápida evaluación del sesgo
- Supervise Time & Sales en busca de grandes órdenes institucionales
⚠️ Requisitos
- MetaTrader 5 (se recomienda la última versión)
- Broker con acceso a datos de tick
- Se recomienda un mínimo de 4 GB de RAM
- Funciona en todos los plazos e instrumentos
Actualizaciones y soporte
- Actualizaciones periódicas con nuevas funciones
- Atención al cliente con capacidad de respuesta
- Documentación detallada incluida
- Tutoriales en vídeo disponibles
🎯 Empieza a operar como un profesional
Deja de adivinar hacia dónde irá el mercado. Vea el flujo real de órdenes y opere con confianza junto a operadores institucionales.
¿Preguntas? Póngase en contacto con nosotros antes de comprar - ¡estamos aquí para ayudarle!