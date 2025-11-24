PriceMovementMapper
- Utilidades
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versión: 3.32
- Activaciones: 5
PriceMovementMapper revoluciona el análisis técnico con su enfoque visual único a la acción del precio. Este innovador indicador para MT5 crea bloques dinámicos que mapean los rangos diarios de apertura/cierre con líneas verticales inteligentes que muestran los extremos del precio. A diferencia de las herramientas convencionales, proporciona una visualización cristalina de la estructura del mercado, fuerza de la tendencia y niveles clave de soporte/resistencia mediante rectángulos codificados por colores y líneas de conexión intuitivas. Cada día de trading se representa como un bloque distintivo que muestra el viaje completo del precio desde la apertura hasta el cierre, con extensiones verticales que revelan cuán lejos viajó el precio más allá de los niveles de apertura y cierre. Perfecto para traders swing, analistas técnicos y entusiastas de la acción del precio que buscan una ventaja en la identificación de oportunidades de trading de alta probabilidad. El indicador funciona en todos los instrumentos financieros y timeframes por debajo del diario, ofreciendo una claridad incomparable en la comprensión del movimiento del mercado con opciones personalizables de colores, estilos y relleno para una experiencia de trading personalizada.
PriceMovementMapper es un indicador técnico innovador que revoluciona la visualización de la acción del precio en MetaTrader 5. A diferencia de cualquier otra herramienta disponible en el mercado, ofrece una representación visual única e intuitiva del movimiento diario de los precios, permitiendo a los traders identificar patrones y oportunidades con una claridad nunca antes vista.
CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
Bloques de Acción del Precio
Rectángulos coloreados que representan visualmente la relación entre apertura y cierre diarios
Colores automáticos: VERDE para días alcistas, ROJO para días bajistas
Configuración personalizable de grosor y estilo de líneas
Líneas de Movimiento Vertical Inteligentes
Para Días ALCISTAS:
Línea del MÁXIMO al CIERRE
Línea del MÍNIMO a la APERTURA
Para Días BAJISTAS:
Línea del MÁXIMO a la APERTURA
Línea del MÍNIMO al CIERRE
Configuraciones Avanzadas
Timeframe personalizable para análisis
Cantidad de días históricos ajustable
Líneas de referencia del día anterior
Etiquetas descriptivas opcionales
VENTAJAS COMPETITIVAS
Visualización Única - Combina análisis de rango con acción del precio
Identificación Rápida de tendencias y reversiones
Análisis Multi-timeframe integrado
Configuración Flexible para diferentes estilos de trading
Interfaz Limpia sin contaminación visual
APLICACIONES PRÁCTICAS
Swing Trading: Identifique puntos de entrada basados en la acción del precio diario
Análisis de Tendencia: Visualice la fuerza de los movimientos diarios
Soporte/Resistencia: Identifique niveles clave a través de los extremos diarios
Confirmación de Patrones: Valide patrones de velas con visualización ampliada
¿PARA QUIÉN ES ESTE INDICADOR?
Traders Principiantes que necesitan visualización clara de la acción del precio
Profesionales que buscan una ventaja visual competitiva
Analistas Técnicos que trabajan con múltiples timeframes
Swing Traders enfocados en movimientos diarios
