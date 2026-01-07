Keyboard ScalpMaster Pro
- Utilidades
- Guenter Seidner
- Versión: 4.0
- Activaciones: 10
🇪🇸 Spanisch
Explicación en video en YouTube:
https://youtu.be/OJXERVs405g
Keyboard Scalper Pro – Explicación de la herramienta
Keyboard Scalper Pro es una herramienta de scalping manual diseñada para ejecutar y gestionar operaciones completamente mediante atajos de teclado, permitiendo un trading rápido, preciso y sin distracciones.
La herramienta no automatiza decisiones de trading.
Todas las acciones son activadas manualmente por el trader mediante teclas predefinidas.
Funciones de las teclas rápidas
W – Buy Market
Abre instantáneamente una posición de compra a mercado en el símbolo actual utilizando el riesgo o tamaño de lote predefinido.
S – Sell Market
Abre instantáneamente una posición de venta a mercado en el símbolo actual utilizando el riesgo o tamaño de lote predefinido.
E – Break-Even
Mueve el stop loss a break-even, calculado según el precio promedio de entrada de todas las posiciones abiertas del símbolo.
Especialmente útil al escalar posiciones.
Q – Cerrar todas las posiciones (por símbolo)
Cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas del símbolo actual.
Otros símbolos no se ven afectados.
Y / X – Ajuste del riesgo de la posición
Ajusta dinámicamente el riesgo según el balance de la cuenta:
-
Y → reduce el riesgo en 0,1 %
-
X → aumenta el riesgo en 0,1 %
Permite un control rápido del riesgo sin abrir paneles ni configuraciones.
Flecha Arriba / Flecha Abajo – Ajuste del Stop Loss
Mueve el stop loss hacia arriba o abajo en pasos predefinidos, optimizado para scalping rápido.
El tamaño del paso se configura mediante “Steps for SL”.