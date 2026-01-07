Keyboard ScalpMaster Pro

🇪🇸 Spanisch

Explicación en video en YouTube:

https://youtu.be/OJXERVs405g

Keyboard Scalper Pro – Explicación de la herramienta

Keyboard Scalper Pro es una herramienta de scalping manual diseñada para ejecutar y gestionar operaciones completamente mediante atajos de teclado, permitiendo un trading rápido, preciso y sin distracciones.

La herramienta no automatiza decisiones de trading.

Todas las acciones son activadas manualmente por el trader mediante teclas predefinidas.

Funciones de las teclas rápidas

W – Buy Market

Abre instantáneamente una posición de compra a mercado en el símbolo actual utilizando el riesgo o tamaño de lote predefinido.

S – Sell Market

Abre instantáneamente una posición de venta a mercado en el símbolo actual utilizando el riesgo o tamaño de lote predefinido.

E – Break-Even

Mueve el stop loss a break-even, calculado según el precio promedio de entrada de todas las posiciones abiertas del símbolo.

Especialmente útil al escalar posiciones.

Q – Cerrar todas las posiciones (por símbolo)

Cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas del símbolo actual.

Otros símbolos no se ven afectados.

Y / X – Ajuste del riesgo de la posición

Ajusta dinámicamente el riesgo según el balance de la cuenta:

Y → reduce el riesgo en 0,1 %

X → aumenta el riesgo en 0,1 %

Permite un control rápido del riesgo sin abrir paneles ni configuraciones.

Flecha Arriba / Flecha Abajo – Ajuste del Stop Loss

Mueve el stop loss hacia arriba o abajo en pasos predefinidos, optimizado para scalping rápido.

El tamaño del paso se configura mediante “Steps for SL”.