Epic Trade Manager

Características principales:

  1. Panel de negociación manual - Interfaz gráfica con botones para órdenes de compra/venta stop/límite.

  2. Sistema Trailing Stop - Trailing stop automatizado con ajustes personalizables.

  3. Gestión de órdenes - Cierre de todas las posiciones con un solo clic, seguimiento de todas las posiciones

  4. Cuadro de mandos en tiempo real - Visualización de la información de la cuenta, posiciones y métricas de negociación

Secciones del panel de control:

  • Gestiónde órdenes - Volumen, precio, entradas SL/TP, botones de órdenes

  • Trailing Stop - Estado, configuración, posiciones trailing activas

  • Información de la cuenta - Saldo, capital, margen, porcentaje de riesgo

  • Información de Operaciones - Posiciones, órdenes pendientes, spread, precios

⚙️ Ajustes clave:

  • Tamaño de lote personalizable, puntos SL/TP

  • Gestión del riesgo con cálculos basados en porcentajes

  • Número mágico para el filtrado de órdenes

  • Trailing stop configurable (pips/puntos)

  • Límites máximos de órdenes

Interfaz de usuario🖱️:

  • Botones interactivos para la colocación de órdenes

  • Campos editables para volumen, precio, SL/TP

  • Indicadores de beneficios/pérdidas codificados por colores

  • Actualizaciones en tiempo real mediante temporizador

🛡️ Gestión de riesgos:

  • Controles de stop loss/take profit

  • Restricción de órdenes máximas

  • Control del nivel de margen

  • Conmutación de órdenes múltiples


