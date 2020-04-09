Epic Trade Manager
- Utilidades
- Saba Ansar Ul Haq
- Versión: 1.13
- Actualizado: 24 diciembre 2025
Características principales:
Panel de negociación manual - Interfaz gráfica con botones para órdenes de compra/venta stop/límite.
Sistema Trailing Stop - Trailing stop automatizado con ajustes personalizables.
Gestión de órdenes - Cierre de todas las posiciones con un solo clic, seguimiento de todas las posiciones
Cuadro de mandos en tiempo real - Visualización de la información de la cuenta, posiciones y métricas de negociación
Secciones del panel de control:
Gestiónde órdenes - Volumen, precio, entradas SL/TP, botones de órdenes
Trailing Stop - Estado, configuración, posiciones trailing activas
Información de la cuenta - Saldo, capital, margen, porcentaje de riesgo
Información de Operaciones - Posiciones, órdenes pendientes, spread, precios
⚙️ Ajustes clave:
Tamaño de lote personalizable, puntos SL/TP
Gestión del riesgo con cálculos basados en porcentajes
Número mágico para el filtrado de órdenes
Trailing stop configurable (pips/puntos)
Límites máximos de órdenes
Interfaz de usuario🖱️:
Botones interactivos para la colocación de órdenes
Campos editables para volumen, precio, SL/TP
Indicadores de beneficios/pérdidas codificados por colores
Actualizaciones en tiempo real mediante temporizador
🛡️ Gestión de riesgos:
Controles de stop loss/take profit
Restricción de órdenes máximas
Control del nivel de margen
Conmutación de órdenes múltiples