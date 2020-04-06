HFT Ghoul

HFT Ghoul es un Asesor Experto para la plataforma MetaTrader 5, diseñado específicamente para entornos de negociación de alta frecuencia. Utiliza algoritmos basados en el impulso para detectar movimientos rápidos de los precios, centrándose especialmente en los picos de alta liquidez durante las sesiones de negociación volátiles.

En lugar de la ejecución inmediata en el mercado, el Asesor Experto utiliza un mecanismo basado en órdenes pendientes de stop-loss. Este enfoque tiene como objetivo entrar en el mercado sólo cuando se detecta suficiente impulso en la dirección de la tendencia.

Probado para pasar

* Capalantis 1 fase (hft) tipo

* Nova Forex

* Funded Folks

* 8figuretrader

* Pagado al Comercio

* We Fund

* Irizone Fx

Puede supervisar el rendimiento

id = 7370642

contraseña = 5XS7cC*2025

servidor = FPMarketsLLC-Demo


Características principales
Ejecución de órdenes pendientes: El Asesor Experto coloca órdenes pendientes de compra o venta calculadas cuando se detecta volatilidad. Si el precio se invierte antes de que se active la orden, la orden pendiente se gestiona o se elimina para evitar falsas rupturas.

Gestión de alta velocidad: Optimizada para los entornos de acción rápida que suelen requerir los brokers privados.

Dynamic Trailing Stop Loss: Incluye un sistema de trailing stop-loss con capacidad de respuesta para garantizar beneficios variables a medida que el mercado se mueve a favor de la operación.

Protección del capital: Incluye una herramienta integrada de gestión del riesgo que cierra automáticamente todas las operaciones si la pérdida flotante alcanza un porcentaje determinado del saldo de la cuenta (por ejemplo, el 1%).

Target Profit Stop: El asesor AI puede detener automáticamente las operaciones cuando se alcanza un objetivo de beneficio predefinido (por defecto 10%) para la sesión.

Recomendaciones y requisitos
Símbolo: Optimizado para el Dow Jones US30. Muy recomendable.

También se puede probar con el par de oro XAUUSD y el Nasdaq 100. No recomendado.

Marco temporal: 1 minuto (dependiendo de la configuración seleccionada).

Ajustes: Por defecto

Sesión de negociación: El mejor rendimiento se observa normalmente durante la apertura del mercado estadounidense, cuando la liquidez y la volatilidad son máximas.

Requisitos del broker: Requiere un broker con spreads bajos y baja latencia. Los diferenciales más altos de lo habitual pueden afectar negativamente al rendimiento, especialmente si utiliza el US30 recomendado.

Soporta más de 14 brokers privados que ofrecen negociación de alta frecuencia para retos de uno o dos pasos.

Servidor Privado Virtual (VPS): Un VPS de alto rendimiento y baja latencia es muy recomendable para una velocidad de ejecución óptima. El experto puede trabajar en su dispositivo doméstico si dispone de una conexión a Internet de fibra óptica.

Estándares
Porcentaje de beneficio objetivo: El porcentaje de beneficio en el que el programa de trading automatizado dejará de operar.

Porcentaje Máximo de Pérdida: La pérdida máxima permitida por operación.

Ajustes del tope de arrastre: La capacidad de ajustar el paso y la distancia del tope de arrastre dinámico.

Al recibir un correo electrónico de advertencia de la empresa, la negociación puede detenerse para ese día y reanudarse al día siguiente.

⚠️ Aviso importante - Léalo antes de comprar
1. 1. Sólo para retos de negociación de alta frecuencia: Este producto está diseñado específicamente para la fase de evaluación de los Retos de Negociación de Alta Frecuencia Fase 1 y 2. No se recomienda su uso en operaciones reales. No se recomienda su uso en cuentas reales o financiadas. Las condiciones reales del mercado a menudo imponen deslizamientos, retrasos y spreads más amplios, que pueden hacer que las estrategias de negociación de alta frecuencia sean ineficaces.

2. 2. Responsabilidad del comprador: No compre este software si no está familiarizado con los desafíos de la negociación de alta frecuencia o si no comprende completamente el mecanismo descrito anteriormente.

3. Disponibilidad de la empresa: Antes de comprar, asegúrese de que la empresa de trading que pretende utilizar acepta clientes de su país de residencia.

4. 4. Empresas admitidas: La lista de compañías de trading soportadas está sujeta a cambios. Las empresas pueden modificar sus políticas o dejar de admitir estrategias de negociación de alta frecuencia en cualquier momento. El autor no se hace responsable de los cambios en las políticas de terceras empresas de trading.

5. 5. Política de reembolso: Al comprar este producto, usted acepta las reglas del Mercado MQL5. Como vendedor, no tengo autoridad para procesar reembolsos o cancelar compras. Usted mismo es responsable de cancelar cualquier compra antes de la activación si cambia de opinión.

Advertencia de riesgo: Si usted no está familiarizado con los riesgos asociados con el comercio de divisas y las empresas comerciales, por favor no compre este software. El comercio implica un riesgo significativo.

🎁🎁No se preocupe después de superar los retos; no le dejaremos a medias. Tenemos una oferta especial y generosa: compre HFT Ghoul y obtendrá el🎁 TurboGain 🎁EA experto en trading gratis. Esta herramienta de trading experto funciona en cuentas con fondos e incluye sistemas de protección como límites de pérdidas diarios y totales, un objetivo de ganancias totales y otras características únicas para trabajar en cuentas con fondos.🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁.

