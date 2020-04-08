Trend Entry Histogram MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Entrada de Tendencia" para MT5, sin repintado.

- El indicador de Histograma de Entrada de Tendencia permite buscar señales de entrada en la dirección de la tendencia una vez que aparece la Barra de Entrada.
- Este indicador tiene una característica única: utiliza tanto el precio como el volumen para sus cálculos.
- El Histograma de Entrada de Tendencia puede tener dos colores: rojo para tendencia bajista y azul para tendencia alcista.
- Una vez que se observe una tendencia estable (al menos 10 barras consecutivas del mismo color), espere a que aparezca la Barra de Entrada.
- La señal de entrada es una columna con el color opuesto en el histograma y la siguiente columna con el color inicial de la tendencia (ver imágenes).
- Utilice objetivos cortos: los máximos/mínimos más cercanos en el gráfico dependen de la tendencia actual.
- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.

CÓMO USAR el indicador:
- Para señales de COMPRA: Tendencia alcista constante (barras azules en el histograma) + 1 barra roja en el histograma + 1 barra azul (abrir una posición larga aquí).
- Para señales de VENTA: Tendencia bajista constante (barras rojas en el histograma) + 1 barra azul en el histograma + 1 barra roja (abrir una posición corta aquí).

