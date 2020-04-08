Zonar Smart Analysis
- Indicadores
- Elvin Entero Tomolin
- Versión: 9.1
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 5
**Zonar Smart Analysis** es un completo sistema de trading "Smart Money" diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la clásica estrategia de **Opening Range Breakout (ORB)** mientras filtra las señales falsas usando algoritmos avanzados de Price Action (Wick Rejection & Swing Analysis).
Deje de adivinar hacia dónde se dirige la sesión. Deja que Zonar dibuje las zonas, identifique la ruptura y destaque los Bloques de Órdenes institucionales para una máxima confluencia.
### 🌟 Características Clave
* **Caja ORB Automatizada:** Detecta automáticamente la Apertura del Mercado y dibuja el rango de volatilidad para los primeros 60 minutos.
* **Lógica de doble señal:**
* **Breakouts:** Detecta fuertes impulsos fuera del rango.
* Reversiones Inteligentes:** Identifica "Fake-outs" (Stop Hunts) en los bordes del rango usando un Filtro de Mecha.
* Bloques de órdenes institucionales: traza automáticamente bloques de órdenes alcistas y bajistas para mostrar dónde está esperando el dinero.
**Objetivos Diarios:** Traza automáticamente los niveles de Apertura Diaria y ATR Diario Alto/Bajo para una colocación precisa de Take Profit.
### 📊 Cómo Operar
**1. La Estrategia Breakout (Siguiendo la Tendencia)**
* Señal: Una flecha de compra/venta aparece fuera de la caja ORB.
**Confirmación:** La vela cierra claramente fuera del rango.
* **Stop Loss:** Colocar en el centro de la caja ORB.
* **Tomar Ganancias:** Apuntar a las líneas **Alto/Bajo ATR diario** punteadas en el gráfico.
**2. La Estrategia de Reversión (Trading de Rango)**
* Señal:** El precio toca el High/Low de la caja e imprime una flecha de reversión.
**Confirmación:** El indicador detecta un "Rechazo de Mecha" y la vela cierra de nuevo dentro del rango.
* **Stop Loss:** Justo por encima/debajo de la mecha de rechazo.
**Objetivo:** El lado opuesto de la caja ORB.
### ⚙️ Ajustes Clave
* Duracion_ORB:** El tiempo en minutos para definir el rango de apertura (Por defecto: 60 min).
* **UseWickFilter:** Poner a `true` para evitar señales débiles. Requiere una mecha de rechazo visible antes de la señalización.
**ShowOrderBlocks:** Activa/Desactiva las zonas institucionales de oferta/demanda.
* **OB_High_Quality:** Filtro más estricto para Bloques de Órdenes (sólo muestra las zonas más fuertes).
### 💡 Recomendaciones
**Timeframe:** Mejor usado en **M15, M30, o H1**.
* Pares:** Muy eficaz en índices (US30, NAS100, DE40) y los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD).