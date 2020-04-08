**Zonar Smart Analysis** es un completo sistema de trading "Smart Money" diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la clásica estrategia de **Opening Range Breakout (ORB)** mientras filtra las señales falsas usando algoritmos avanzados de Price Action (Wick Rejection & Swing Analysis).

Deje de adivinar hacia dónde se dirige la sesión. Deja que Zonar dibuje las zonas, identifique la ruptura y destaque los Bloques de Órdenes institucionales para una máxima confluencia.

### 🌟 Características Clave

* **Caja ORB Automatizada:** Detecta automáticamente la Apertura del Mercado y dibuja el rango de volatilidad para los primeros 60 minutos.

* **Lógica de doble señal:**

* **Breakouts:** Detecta fuertes impulsos fuera del rango.

* Reversiones Inteligentes:** Identifica "Fake-outs" (Stop Hunts) en los bordes del rango usando un Filtro de Mecha.

* Bloques de órdenes institucionales: traza automáticamente bloques de órdenes alcistas y bajistas para mostrar dónde está esperando el dinero.

**Objetivos Diarios:** Traza automáticamente los niveles de Apertura Diaria y ATR Diario Alto/Bajo para una colocación precisa de Take Profit.

### 📊 Cómo Operar

**1. La Estrategia Breakout (Siguiendo la Tendencia)**

* Señal: Una flecha de compra/venta aparece fuera de la caja ORB.

**Confirmación:** La vela cierra claramente fuera del rango.

* **Stop Loss:** Colocar en el centro de la caja ORB.

* **Tomar Ganancias:** Apuntar a las líneas **Alto/Bajo ATR diario** punteadas en el gráfico.

**2. La Estrategia de Reversión (Trading de Rango)**

* Señal:** El precio toca el High/Low de la caja e imprime una flecha de reversión.

**Confirmación:** El indicador detecta un "Rechazo de Mecha" y la vela cierra de nuevo dentro del rango.

* **Stop Loss:** Justo por encima/debajo de la mecha de rechazo.

**Objetivo:** El lado opuesto de la caja ORB.

### ⚙️ Ajustes Clave

* Duracion_ORB:** El tiempo en minutos para definir el rango de apertura (Por defecto: 60 min).

* **UseWickFilter:** Poner a `true` para evitar señales débiles. Requiere una mecha de rechazo visible antes de la señalización.

**ShowOrderBlocks:** Activa/Desactiva las zonas institucionales de oferta/demanda.

* **OB_High_Quality:** Filtro más estricto para Bloques de Órdenes (sólo muestra las zonas más fuertes).

### 💡 Recomendaciones

**Timeframe:** Mejor usado en **M15, M30, o H1**.

* Pares:** Muy eficaz en índices (US30, NAS100, DE40) y los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD).