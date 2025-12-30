ICT Concept Asian Killzone
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.2
- Actualizado: 30 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Enlace a nuestros productos: ENLACE
El indicador ICT Asian Killzone ofrece un marco profesional de nivel institucional al definir con precisión absoluta la sesión bursátil asiática de 00:00 a 04:00 GMT.
Agiliza el análisis de la estructura del mercado aislando la acumulación de liquidez, la formación de rangos y la compresión de la volatilidad durante la sesión asiática.
Creado para operadores serios de TIC y Smart Money, mejora la toma de decisiones estratégicas, la confianza en la ejecución y el sesgo direccional de la sesión de Tokio.
Este indicador se basa en ICT y en el barrido de liquidez y FVG. Así que todos estos significados se utilizan en este indicador.
|
Plataforma
|
MetaTrader5 (MQL5)
|
Tipo de aplicación
|
Indicador
|
Nivel de aplicación
|
Principiante
|
Estilo de negociación
|
Day Trading - Swing Trading - Scalping
Configuración de este indicador:
Swing Number: un número que encontrará un máximo y un mínimo antes de la hora de la zona asiática
Permiso para Killzone Asiático: Permiso para calcular y mostrar Killzone.
Hora de inicio Killzone asiática: Típica hora de inicio de killzone asiática basada en zonas horarias GMT. (Atención la hora está basada en GMT!!!)
Asian Killzone hora de finalización: Típica hora de fin de killzone asiática basada en zonas horarias GMT. (¡¡¡Atención, la hora está basada en GMT!!!)
Asian Killzone color: El color para mostrar la zona de Asia