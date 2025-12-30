ICT Concept Asian Killzone

Enlace a nuestros productos: ENLACE

El indicador ICT Asian Killzone ofrece un marco profesional de nivel institucional al definir con precisión absoluta la sesión bursátil asiática de 00:00 a 04:00 GMT.

Agiliza el análisis de la estructura del mercado aislando la acumulación de liquidez, la formación de rangos y la compresión de la volatilidad durante la sesión asiática.

Creado para operadores serios de TIC y Smart Money, mejora la toma de decisiones estratégicas, la confianza en la ejecución y el sesgo direccional de la sesión de Tokio.

Este indicador se basa en ICT y en el barrido de liquidez y FVG. Así que todos estos significados se utilizan en este indicador.

Plataforma MetaTrader5 (MQL5) Tipo de aplicación Indicador Nivel de aplicación Principiante Estilo de negociación Day Trading - Swing Trading - Scalping





Configuración de este indicador:

Swing Number: un número que encontrará un máximo y un mínimo antes de la hora de la zona asiática

Permiso para Killzone Asiático: Permiso para calcular y mostrar Killzone.

Hora de inicio Killzone asiática: Típica hora de inicio de killzone asiática basada en zonas horarias GMT. (Atención la hora está basada en GMT!!!)

Asian Killzone hora de finalización: Típica hora de fin de killzone asiática basada en zonas horarias GMT. (¡¡¡Atención, la hora está basada en GMT!!!)

Asian Killzone color: El color para mostrar la zona de Asia