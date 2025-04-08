Premium Discount SMC Indicator for MT5

Configuración de este indicador

Modo velas:

Mostrar zonas desde el principio

Número de swing para máximos y mínimos

Mostrar color de fondo

Color de Prima

Color de Descuento

Mostrar línea de nivel 0%

Mostrar nivel 25% línea

Mostrar nivel 50% línea

Mostrar nivel 75% línea

mostrar nivel 100% línea


El concepto de Prima y Descuento es un principio básico de los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC ) que se utiliza para identificar las ubicaciones óptimas para operar.
Divide un rango de precios en zonas premium (sobrevaloradas) y discount (infravaloradas) utilizando el equilibrio.
El dinero inteligente suele buscar ventas en las zonas premium y compras en las zonas de descuento.
Este concepto ayuda a los operadores a alinear las entradas con el posicionamiento institucional y la eficiencia del mercado.
Cuando se combina con BOS, CHoCH y la estructura, mejora considerablemente la precisión de las operaciones.

