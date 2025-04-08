Premium Discount SMC Indicator for MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Configuración de este indicador
Modo velas:
Mostrar zonas desde el principio
Número de swing para máximos y mínimos
Mostrar color de fondo
Color de Prima
Color de Descuento
Mostrar línea de nivel 0%
Mostrar nivel 25% línea
Mostrar nivel 50% línea
Mostrar nivel 75% línea
mostrar nivel 100% línea
El concepto de Prima y Descuento es un principio básico de los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC ) que se utiliza para identificar las ubicaciones óptimas para operar.
Divide un rango de precios en zonas premium (sobrevaloradas) y discount (infravaloradas) utilizando el equilibrio.
El dinero inteligente suele buscar ventas en las zonas premium y compras en las zonas de descuento.
Este concepto ayuda a los operadores a alinear las entradas con el posicionamiento institucional y la eficiencia del mercado.
Cuando se combina con BOS, CHoCH y la estructura, mejora considerablemente la precisión de las operaciones.