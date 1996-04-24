Raw Tick Recorder
- Utilidades
- The Hung Ngo
- Versión: 1.50
- Actualizado: 9 julio 2025
- Activaciones: 5
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5
Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder
Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5.
Este EA no envía, modifica o gestiona órdenes. Sólo escucha y escribe datos.
Ideal para operadores, analistas de datos e ingenieros de aprendizaje automático que necesitan conjuntos de datos de ticks sin procesar, fiables y bien estructurados.
Casos de uso
- Recopilar datos de tick de alta resolución de su broker
- Crear pruebas retrospectivas precisas a nivel de ticks
- Alimentar pipelines AI/ML y modelos quant
- Analizar la latencia, el comportamiento de los diferenciales y la calidad de la ejecución
- Exportar datos limpios en múltiples formatos de archivo para cualquier propósito
Principales ventajas
|Desafío
|Solución
|El historial del corredor está incompleto o redondeado
|Captura la oferta/demanda en tiempo real con precisión de milisegundos
|Necesita el formato .bi5 para Tickstory/JForex
|Exporta formato .bi5 nativo compatible con Dukascopy
|Preocupado por la pérdida de datos durante el reinicio
|Se añade automáticamente a los archivos existentes
|Gran carga de E/S en el sistema
|Buffered write + time-based flush mantiene el sistema ligero
|Desajuste de zona horaria en los registros
|Opción de convertir las marcas de tiempo a GMT
|No se conoce el contexto de grabación
|Genera metadatos .json diarios con información de configuración
Formatos de archivo compatibles
|Formato
|Extensión
|Contenido
|Caso de uso
|CSV
|.csv
|Marca de tiempo, Oferta, Demanda
|Análisis simple de datos (Excel, Python)
|Binario
|.bin
|40 bytes/tick (estructurado de alta velocidad)
|Eficaz análisis sintáctico personalizado
|Dukascopy
|.bi5
|Formato comprimido, división horaria
|Compatible con JForex, Tickstory
Estructura de salida
- .csv / .bin → Guardado en: TickData/<Símbolo>/
- .bi5 → Rotación horaria en: TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/
- .json → Archivo de metadatos que incluye información sobre el broker, la configuración y la sesión
Parámetros de entrada
|Parámetro
|Descripción
|Por defecto
|GuardarEnCSV / GuardarEnBinario
|Activar/desactivar formatos de exportación
|true / false
|BinaryFormat
|Elija .bin / .bi5 / AMBOS
|AMBOS
|Convertir a GMT
|Conmutar marcas de tiempo GMT
|false
|BufferSize
|Ticks en el buffer antes de escribir
|1000
|FlushIntervalSeconds
|Intervalo de descarga de la copia de seguridad
|30
|Carpeta de salida
|Carpeta base de destino
|TickData
Pase el ratón sobre cada entrada en MT5 para ver sugerencias.
Cómo utilizarlo
- Abra un gráfico para el símbolo que desea grabar
- Adjuntar Raw Tick Recorder EA al gráfico
- Configure las entradas (formato, ruta, búfer, etc.)
- Haga clic en OK → El panel de estado aparecerá en la parte inferior izquierda
- Deje el terminal o VPS en ejecución para seguir grabando
Un gráfico = un símbolo. Utilice varios gráficos para el registro multisímbolo.
Notas
- Totalmente nativo MQL5, sandboxed - sin DLLs, sin acceso web.
- Compatible con todos los brokers y activos
- Detecta y registra escenarios de zero spread
- Se reinicia sin sobrescribir datos
- Carga mínima de CPU (<1%) y disco - ideal para VPS 24/7
- Viene con 5 activaciones por compra
Un analizador Python está disponible para convertir .bin/.bi5 a .csv.
Encontrará el script dentro de la Guía de Usuario Completa.
Descargo de responsabilidad
Esta herramienta no ejecuta operaciones ni proporciona señales. Sólo registra datos de precios con fines de análisis. Por favor, pruebe la demo antes de usarla en producción.