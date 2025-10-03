Silver Comet

Presentamos Silver Comet: El Asesor Experto Multidivisa

Silver Comet es un avanzado sistema de comercio multidivisa diseñado específicamente para navegar por el volátil mundo de los símbolos de plata. Está construido para el trader perspicaz, desde cuentas minoristas individuales hasta profesionales serios de PropFirm, ofreciendo un enfoque poderoso y de bajo riesgo para el comercio de materias primas.

Características Clave y Especificaciones de Símbolos

El Silver Comet EA es un avance en el trading automatizado, combinando la flexibilidad de múltiples símbolos con un control de riesgo avanzado:

  • Especialización en Símbolos: Construido para dominar el mercado de la plata en tres principales pares de divisas: XAGUSD, XAGEUR y XAGAUD.

  • Marco de Tiempo Óptimo: Opera exclusivamente en el gráfico H1 (1 hora), proporcionando un equilibrio entre el análisis de alta frecuencia y el de movimiento sostenido.

  • Sistema de Riesgo: Cuenta con un Sistema Avanzado de Gestión de Dinero para proteger el capital.

  • Red de Seguridad: Mejorado con funciones de Trailstop (Stop de Arrastre) y Breakeven (Punto de Equilibrio) para asegurar ganancias y minimizar la exposición a pérdidas a medida que se desarrollan las operaciones.

  • Libre de Alto Riesgo: Se adhiere estrictamente a una filosofía de trading seguro, operando Sin estrategias de alto riesgo de Grid (Rejilla) o Martingale.

La Estrategia Silver Comet

El núcleo del rendimiento de Silver Comet reside en su sofisticada ejecución y análisis:

  • Filtro Basado en IA: El EA utiliza un Sistema de Filtrado Avanzado basado en IA para procesar y analizar grandes conjuntos de datos a través de los tres símbolos de plata. Este sistema identifica patrones y tendencias intrincados, proporcionando una ventaja única al filtrar el ruido del mercado.

  • Adaptación Dinámica Multidivisa: Al analizar múltiples pares de plata simultáneamente, el robot se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado, asegurando que capture las mejores oportunidades de trading a nivel mundial.

  • Automatización de Vanguardia: La estrategia integra a la perfección el análisis técnico probado con este filtro de IA propietario, ofreciendo un análisis de mercado superior y un rendimiento comercial óptimo.

Recomendaciones de Trading

Para un rendimiento óptimo con Silver Comet:

  • Símbolos de Trading: Adjunte el EA solo al gráfico: XAGUSD.

  • Marco de Tiempo: H1 (1 hora).

  • Tipo de Cuenta: Se recomiendan encarecidamente cuentas ECN, Raw o de bajos spreads.

  • Usuarios de PropFirm: La configuración PropFirm está preoptimizada para aquellos que buscan superar desafíos y operar cuentas financiadas.

  • Depósito Mínimo: Se recomienda comenzar con un mínimo de $1,000 para permitir suficiente flexibilidad al sistema avanzado de gestión de dinero.

  • Tipo de Cuenta: Cobertura (Hedge).

    ATTENTION! when purchased the product fell free to send me a private message if you need more help.

      Important links of the EA?

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      Inputs description: click here

      More info: click here

      ________________________________________

      IMPORTANT: Always read the documentation carefully to fully understand all the features and risk settings!




