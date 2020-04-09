Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5

Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios.

¿Busca la versión para MetaTrader 4?Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4

Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibrio sin la complejidad de los sistemas completos de trailing stop. Es compatible con todos los tipos de cuenta y corredores, y no abre operaciones - sólo ajusta SL en las posiciones de mercado existentes.

Características principales

SL automático a la entrada - Desplaza automáticamente el SL a la entrada cuando el beneficio supera el umbral configurado (en puntos)

Fácil configuración - Parámetros de entrada mínimos, para principiantes

Soporta Todos los Símbolos - Funciona con cualquier instrumento de mercado: divisas, índices, metales, criptomonedas

Sin ejecución de operaciones - No abre ni cierra órdenes

Bajo consumo de recursos - Código ligero, rápido y estable

Compatible con EAs o trading manual

Parámetros de entrada

EnableBreakEven : Activar/desactivar la funcionalidad de punto de equilibrio

ProfitPoints : Ganancia en puntos requerida para activar el punto de equilibrio

Autor / Contacto : Sólo informativo, sin enlaces externos

Funcionamiento

Cuando está activada, esta herramienta supervisa todas las operaciones activas en el símbolo actual. Una vez que el beneficio flotante de una posición alcanza el número de puntos definido ( ProfitPoints ), el Stop Loss se actualiza para ajustarse al precio de entrada. Esto ayuda a asegurar las ganancias y minimizar la exposición, especialmente en mercados que se mueven rápidamente.

Esta herramienta es totalmente no intrusiva, por lo que es seguro para su uso junto con otros Asesores Expertos, scripts, o las operaciones manuales.

¿Por qué elegir Break Even Helper?

Perfecto para scalpers, swing traders y traders intradía

Ayuda a reducir el riesgo mediante la protección automática de las ganancias flotantes

No interfiere con la lógica de los gráficos ni de las órdenes

Sin pruebas retrospectivas ni reclamaciones de rendimiento - centrado puramente en la función