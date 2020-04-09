Break Even Helper

Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5

Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios.

¿Busca la versión para MetaTrader 4?Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4

Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibrio sin la complejidad de los sistemas completos de trailing stop. Es compatible con todos los tipos de cuenta y corredores, y no abre operaciones - sólo ajusta SL en las posiciones de mercado existentes.

Características principales

  • SL automático a la entrada - Desplaza automáticamente el SL a la entrada cuando el beneficio supera el umbral configurado (en puntos)

  • Fácil configuración - Parámetros de entrada mínimos, para principiantes

  • Soporta Todos los Símbolos - Funciona con cualquier instrumento de mercado: divisas, índices, metales, criptomonedas

  • Sin ejecución de operaciones - No abre ni cierra órdenes

  • Bajo consumo de recursos - Código ligero, rápido y estable

  • Compatible con EAs o trading manual

Parámetros de entrada

  • EnableBreakEven : Activar/desactivar la funcionalidad de punto de equilibrio

  • ProfitPoints : Ganancia en puntos requerida para activar el punto de equilibrio

  • Autor / Contacto : Sólo informativo, sin enlaces externos

Funcionamiento

Cuando está activada, esta herramienta supervisa todas las operaciones activas en el símbolo actual. Una vez que el beneficio flotante de una posición alcanza el número de puntos definido ( ProfitPoints ), el Stop Loss se actualiza para ajustarse al precio de entrada. Esto ayuda a asegurar las ganancias y minimizar la exposición, especialmente en mercados que se mueven rápidamente.

Esta herramienta es totalmente no intrusiva, por lo que es seguro para su uso junto con otros Asesores Expertos, scripts, o las operaciones manuales.

¿Por qué elegir Break Even Helper?

  • Perfecto para scalpers, swing traders y traders intradía

  • Ayuda a reducir el riesgo mediante la protección automática de las ganancias flotantes

  • No interfiere con la lógica de los gráficos ni de las órdenes

  • Sin pruebas retrospectivas ni reclamaciones de rendimiento - centrado puramente en la función

Para obtener instrucciones completas de configuración, visite:Guía del usuario completa

