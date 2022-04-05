Break Even Helper MT4

Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada

Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos).

Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estrategias personalizadas.

¿Busca la versión para MetaTrader 5?Está disponible por separado en el Mercado: Break Even Helper MT5



Características principales

Auto SL a la entrada - Establecer SL para alcanzar el punto de equilibrio de forma automática una vez que el beneficio alcanza el nivel objetivo

Funciona con todos los instrumentos del mercado - Compatible con divisas, materias primas, índices y criptodivisas.

Monitorización en Tiempo Real - Evalúa todas las posiciones abiertas para el símbolo del gráfico actual

No negocia - Sólo modifica las órdenes existentes, nunca las abre ni las cierra

Diseño ligero - Mínimo impacto en el rendimiento de la plataforma

Funcionamiento seguro con otros EAs - No interfiere con la lógica comercial

Ajustes de entrada

EnableBreakEven : Activar o desactivar la lógica del punto de equilibrio

ProfitPoints : Umbral de beneficio (en puntos) necesario para activar el ajuste del SL

Autor / Contacto : Sólo para referencia (no se incluyen enlaces de soporte)

Funcionamiento

Después de cargar la utilidad en un gráfico, comprueba continuamente si hay operaciones abiertas. Cuando una operación en ese símbolo alcanza los ProfitPoints especificados, el SL se ajusta automáticamente al mismo precio que el precio de apertura de la operación (entrada). Esto permite a los operadores reducir las pérdidas potenciales mientras dejan correr los beneficios.

No hay mecanismos de arrastre, ni funciones de ejecución de operaciones, ni alertas, sólo una lógica de punto de equilibrio limpia y eficaz.

Aspectos técnicos destacados

Se entrega como archivo compilado .ex4

Sin enlaces a recursos externos ni peticiones al servidor

Sigue todas las directrices de cumplimiento de MetaTrader Market

Para obtener instrucciones completas de configuración, visite: Guía del usuario completa

Nota

Esta utilidad proporciona una funcionalidad básica de punto de equilibrio. Para sistemas más avanzados de SL trailing (ATR, swing high/low, step trailing, etc.), los usuarios pueden considerar otras herramientas diseñadas específicamente para ese propósito en el MetaTrader Market.