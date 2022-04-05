Break Even Helper MT4

Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada

Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos).

Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estrategias personalizadas.

¿Busca la versión para MetaTrader 5?Está disponible por separado en el Mercado: Break Even Helper MT5

Características principales

  • Auto SL a la entrada - Establecer SL para alcanzar el punto de equilibrio de forma automática una vez que el beneficio alcanza el nivel objetivo

  • Funciona con todos los instrumentos del mercado - Compatible con divisas, materias primas, índices y criptodivisas.

  • Monitorización en Tiempo Real - Evalúa todas las posiciones abiertas para el símbolo del gráfico actual

  • No negocia - Sólo modifica las órdenes existentes, nunca las abre ni las cierra

  • Diseño ligero - Mínimo impacto en el rendimiento de la plataforma

  • Funcionamiento seguro con otros EAs - No interfiere con la lógica comercial

Ajustes de entrada

  • EnableBreakEven : Activar o desactivar la lógica del punto de equilibrio

  • ProfitPoints : Umbral de beneficio (en puntos) necesario para activar el ajuste del SL

  • Autor / Contacto : Sólo para referencia (no se incluyen enlaces de soporte)

Funcionamiento

Después de cargar la utilidad en un gráfico, comprueba continuamente si hay operaciones abiertas. Cuando una operación en ese símbolo alcanza los ProfitPoints especificados, el SL se ajusta automáticamente al mismo precio que el precio de apertura de la operación (entrada). Esto permite a los operadores reducir las pérdidas potenciales mientras dejan correr los beneficios.

No hay mecanismos de arrastre, ni funciones de ejecución de operaciones, ni alertas, sólo una lógica de punto de equilibrio limpia y eficaz.

Aspectos técnicos destacados

  • Se entrega como archivo compilado .ex4

  • Sin enlaces a recursos externos ni peticiones al servidor

  • Sigue todas las directrices de cumplimiento de MetaTrader Market

Para obtener instrucciones completas de configuración, visite:Guía del usuario completa

Nota

Esta utilidad proporciona una funcionalidad básica de punto de equilibrio. Para sistemas más avanzados de SL trailing (ATR, swing high/low, step trailing, etc.), los usuarios pueden considerar otras herramientas diseñadas específicamente para ese propósito en el MetaTrader Market.

Productos recomendados
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Trade Report
Stanislav Shtiliyanov
5 (5)
Utilidades
Muy buena herramienta para las estadisticas, muestra el momento y la historia, se puede observar el beneficio instantaneo, beneficio - perdida en pips, dinero, etc. Todavía tengo muchos indicadores útiles gratis, si alguien lo desea puede escribirme. Usted puede mantener sus registros por número mágico, también sólo para una hora específica o año o día. Para más información, bienvenido a nuestro grupo de Telegram. https://t.me/InfinXx
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilidades
OTRX Fimathe Backtest es una herramienta para el Trader o Entusiasta que utiliza la técnica Fimathe creada por el Trader Marcelo Ferreira para realizar su entrenamiento y validar si puede obtener rentabilidad. En esta herramienta usted podrá: 1. Definir si busca una entrada de compra o de venta. (Tendencia). 2. 2. Definir haciendo clic dos veces en las líneas horizontales donde estará su Zona de Referencia y su Zona Neutral. 3. Controle la entrada, el subciclo y la salida de la operación.
FREE
Tipu Trader
Kaleem Haider
3 (2)
Utilidades
Tipu Trader es una parte del ecosistema de Tipu Panel que se desarrolló a partir de la necesidad de un comercio rápido y simple. Tipu Trader es un panel de comercio fácil de usar para las funciones comerciales de uso común. Cree sus propias señales con Tipu Panel y opere con Tipu Trader, un panel de operaciones simple y fácil de usar. Características Un panel de comercio fácil de usar para las funciones de comercio más utilizadas. Cree sus propias señales de comercio personal con Tipu Panel , y
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilidades
El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
FREE
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilidades
Symbol Manager o Grid Manager, diseñado para agrupar órdenes en una posición (por Símbolo o por Número Mágico). Esta utilidad será útil para los traders multidivisa (muchos EAs), que pueden tener múltiples órdenes en varios pares. Podrá ver el número total de lotes, el beneficio total, y establecer stop loss y take profit virtuales. Para establecer un TP (o SL) real, primero debe establecer el valor virtual, y luego introducir el comando en esta celda: "Si desea establecer un TP/SL real para to
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilidades
Este sencillo asesor experto visual le permite operar fácilmente desde el gráfico. Se encarga de la gestión del riesgo por usted y puede realizar varias tareas útiles con sus operaciones existentes, ahorrando tiempo y facilitando la gestión del riesgo para cada operación individual. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión precisa del riesgo, sin complicaciones Opere órdenes pendien
FREE
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
Utilidades
GRATIS HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2023 PASE MÁS TIEMPO CON SU FAMILIA. DISFRUTE DE LA VIDA... NO HAGA NADA. Esta versión es sólo auto set de Takeprofit y StopLoss Versión principal de TropangFX: Versión MT4 | Versión MT5 Marco de tiempo recomendado: H1 Pares de divisas soportados: GBPUSD, EURUSD, EURCHF , USDCAD , USDCHF , AUDCAD, EURCAD, EURAUD y muchos más... Requisitos El EA requiere buenas condiciones de corretaje: bajo spread y deslizamiento durante el tiempo de rollover. Aconsejo utiliz
FREE
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilidades
Programa para la colocación automática de órdenes stop loss y take profit. Los valores se calculan como puntos de distancia del precio de apertura. Todas las opciones pueden aplicarse a la COMPRA y VENTA por separado o conjuntamente. Introduzca los valores en puntos en los campos de la derecha del menú y pulse el botón correspondiente para aplicar la configuración. En caso de duda, las instrucciones se muestran en el tooltip.
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Asesores Expertos
Utiliza el modelo de una famosa estrategia llamada Swinger (Pendulum, Cheburashka): colocación alternativa de pedidos pendientes con lote aumentado. La estrategia consiste en colocar dos órdenes pendientes opuestas. Cuando el precio se mueve en una determinada dirección, se activa una orden pendiente, mientras que el tamaño de lote de la otra orden aumenta. El EA proporciona tres tipos de órdenes pendientes de apertura (TypeofTrade) Apertura automática después de la colocación (AutoTrade de ap
FREE
Trade Entry Journal
Lee Jingquan
Utilidades
Trade Entry Journal es la solución definitiva para agilizar las entradas y el registro de operaciones. Diseñada específicamente para los operadores de divisas, esta potente herramienta automatiza las tediosas tareas de calcular el tamaño de los lotes, colocar operaciones y documentar sus actividades de negociación. Despídase de las entradas manuales y céntrese en tomar decisiones de trading más inteligentes. Ventajas clave: Cálculo automático del tamaño del lote : Calcula el tamaño de lote perf
FREE
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilidades
Utilidad BreakEven Grid para MT4 BreakEven Grid es una potente utilidad para la gestión manual de operaciones en la plataforma MetaTrader 4. Proporciona un cómodo panel en pantalla con botones para ayudarle a gestionar sus posiciones abiertas con un solo clic. Características: Establecer BE+Beneficio: Establece automáticamente el Take Profit al punto de equilibrio + el beneficio deseado en pips o dinero. Cerrar COMPRA/VENTA: Cierra instantáneamente todas las órdenes de compra o venta para el
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Utilidades
ASTA Trade Manager es una herramienta de negociación semiautomatizada diseñada para ayudar a los operadores profesionales en la gestión de estrategias de salida . Este EA no abre posiciones automáticamente. Esta versión está hecha para gestionar transacciones manuales en 1 gráfico (par) solamente. Para la versión Multipar, puede consultar el producto en: ASTA Multipair Trade Manager. CARACTERÍSTICAS: 1. Panel de entrada y salida 2. Panel de órdenes: Órdenes de compra, venta y pendientes Botón Sa
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilidades
Puede abrir una operación manualmente (un clic), y este EA se encargará de establecer el SL y el TP. SL y TP se establecen en función del número de pips que especifique en la pantalla de entrada. También puede elegir SL y TP monetarios. SL y TP se determinan en base al precio medio ponderado (WAP), por lo que si abre una nueva operación, SL y TP se actualizarán según el nuevo WAP. El WAP no es único, sino que se diferencia entre operaciones de compra y de venta (esto es útil sólo si abre operac
FREE
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Utilidades
Este script está diseñado para abrir automáticamente los gráficos de todos los pares de divisas disponibles en la plataforma MetaTrader 4, así como el gráfico del oro (XAUUSD). El script recorre todos los símbolos disponibles en la plataforma, determina cuáles de ellos son pares de divisas y abre sus gráficos en el marco temporal M1 (un minuto). Características principales: Apertura del gráfico Gold: El script abre automáticamente el gráfico XAUUSD (oro/dólar) si este símbolo está disponible en
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al entrar en una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit, y de repente el mercado se revierte en sentido contrario? Bueno, me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de operaciones que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer su(s) posición(es) al punto de equilibrio cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o u
FREE
One Click Trader Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS de regalo. One-Click Trader Utility para MT4 Trading profesional al alcance de su mano One-Click Trader Utility es una herramienta MT4 premium diseñada para traders
Simple Lot Size Calculator
Michal Iwanski
Utilidades
La Calculadora Simple de Tamaño de Lote puede ayudarle con la gestión de riesgos. Simplemente escriba el porcentaje de riesgo, los puntos de stop loss y haga clic en calcular para obtener el tamaño de lote requerido. La Calculadora Simple de Tamaño de Lote calcula el instrumento de un gráfico actual. Es ligero. Simplemente cárguelo en su gráfico y la Calculadora Simple de Tamaño de Lote aparecerá en la esquina superior izquierda de su gráfico.
One Click Trader Demo
Andrzej Pierz
Utilidades
Importante La versión demo sólo funcionará en EURGBP. One Click Trader es una herramienta diseñada para la plataforma MetaTrader 4, que le permite llevar sus operaciones al siguiente nivel. Le permite abrir, gestionar y cerrar sus operaciones de forma sencilla y eficaz con un solo clic del ratón. La flecha hacia arriba minimiza el panel PTU La flecha hacia abajo maximiza el panel PTU La flecha hacia la derecha muestra el siguiente panel con funciones adicionales La flecha izquierda oculta el pan
FREE
UR Control Panel
Krzysztof Jan Debski
5 (2)
Utilidades
Panel de control UR   UR Control Panel es una herramienta que quiero compartir contigo GRATIS. Es un panel interactivo que me ayudó en mis operaciones y mejoró mi exploración del mercado todos los días. ¡Espero que se adapte a tus necesidades también! ¿Cómo usar el panel de control UR? Es un panel doble móvil y redimensionable del cual: - Uno de ellos muestra la fortaleza de la moneda en el marco de tiempo dado - El otro permite opciones para moverse entre símbolos y marcos de tiempo mucho m
FREE
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Utilidades
TP SL Bot - una utilidad que establece automáticamente el Stop Loss y Take Profit para las nuevas órdenes abiertas de varias maneras según sus indicaciones. También cuenta con una función de cálculo del volumen necesario para abrir un trade con el fin de alcanzar la cantidad deseada con el tamaño de Stop Loss/Take Profit especificado. Hay varias formas de calcular el tamaño y establecer los parámetros: 1. Ajustes basados en la cantidad especificada por el usuario en porcentaje del saldo actual d
RiveRControl
Ruslan Losin
Utilidades
Un potente asistente para el trading manual. Ejecute una operación con un solo clic y gestione el volumen de la operación, el stop loss y el take profit, de acuerdo con su estrategia de negociación, sin distraerse del gráfico. El producto también puede previsualizar visualmente sus niveles de entrada en el mercado, stop loss y take profit antes de colocar una orden. Ventajas interfaz fácil e intuitiva panel de control en tiempo real 3 modos de ajuste del volumen de la orden 6 modos de ajuste de
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
EA Close All Set TPSL All Panel MT4
Thannawut Khankhat
Utilidades
EA Close All Set TPSL All Panel MT4 EA Close All Set TPSL All MT4 es una herramienta profesional para MetaTrader 4 que ayuda a los operadores a gestionar las órdenes de forma rápida y eficiente. Con un panel de control limpio en el gráfico, puede cerrar operaciones o establecer niveles de Take Profit / Stop Loss para todas las órdenes con un solo clic. [Versión MT5 ---> clic .] Características principales Panel de Control On-Chart - Fondo gris claro con un diseño simple e intuitivo. Cerrar Todas
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilidades
Este sencillo pero útil script calcula el lote en % del depósito. Es indispensable para la gestión del riesgo. Sólo hay un parámetro personalizable: MaxRisk - riesgo en % para el cálculo del lote. El producto funciona como un script estándar. Ejecútelo una vez en un gráfico apropiado y comience a operar utilizando el valor del lote calculado. ¡Genio es la simplicidad! ¡Feliz trading!
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Utilidades
Panel de operaciones manual totalmente funcional con riesgo/recompensa, SL automático, cálculo del tamaño del lote, operaciones con un solo clic, stop loss/take profit ocultos (virtuales) y órdenes pendientes, entrada y salida de operaciones (cierre parcial), eventos de noticias y mucho más. Funciona con todos los símbolos, no sólo con pares de divisas. Aporta una increíble cantidad de funcionalidad a MetaTrader de forma gratuita y tanto para cuentas demo como reales. Características Cálculo del
FREE
Trade Manager Basic Breakeven and Trailing
Luca Enrico Mattei
1 (1)
Utilidades
Trade Manager Basic – Utilidad para Breakeven y Trailing en MetaTrader 4 Trade Manager Basic es un Asesor Experto (EA) ligero para MetaTrader 4, diseñado para gestionar operaciones abiertas sin abrir nuevas posiciones. Realiza automáticamente: El ajuste del Stop Loss al nivel de breakeven tras alcanzar un beneficio determinado La activación de un trailing stop dinámico al superar un umbral de beneficio definido Características principales: Funciona con operaciones abiertas manualmente Parámetro
FREE
Interactive Stop Loss
Mihail Matkovskij
Utilidades
El EA permite a un operador colocar stop loss invisibles para los corredores y así evitar falsas rupturas y activación de stop loss no deseados. Cuando se utiliza el stop loss estándar, el precio puede romper a través del stop loss antes de moverse a la dirección de una orden abierta y por lo tanto las órdenes se cierran. Interactive Stop Loss elimina el stop loss estándar de la orden abierta y añade una línea horizontal en su lugar. Después de esto mantiene la orden hasta que la línea es cruzad
Keyboard Trading
Victor Christiaanse
5 (1)
Utilidades
Operaciones con el teclado Abrir y cerrar órdenes con el teclado. Esta herramienta le permite abrir y cerrar órdenes con su teclado. Como abrir y cerrar órdenes con el teclado es más rápido que con el ratón, esta herramienta es muy útil para los Scalpers. ¿Cómo funciona? Si pulsa la tecla "b", se abrirá una orden de compra con el tamaño de lote, SL y TP especificados en la configuración. Si pulsa la tecla "s", se abrirá una orden de venta con el tamaño de lote, SL y TP especificados en la config
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Otros productos de este autor
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilidades
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5 ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado : Smart Trailing Stop Manager MT4 ¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss? Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta a
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional ¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a l
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, especialmente diseñado para MetaTrader 4. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas de % y alertas instantáneas multicanal - ideal para scalpers, intradía y swing traders que necesitan un mapeo de valor razonable de grado institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT5? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera est
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 es una utilidad de gestión de operaciones que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera e
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4 ¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura d
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es el punto de referenc
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico . Cero funciones de negociación : no abre , modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activa
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico. Cero funciones de negociación : no abre, modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activarlo
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificació
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Automatice la gestión de riesgos con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 4 ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 ¿Le cuesta ajustar manualmente los stops y asegurar los beneficios? Smart Trailing Stop Manager MT4 es una utilidad inteligente para MetaTrader 4 que automatiza los trailing stops, la gestión del punto de equilibrio, los cierres parciales y los SL automáticos. Optimizado específicamente para los usuarios
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegac
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT4 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT4 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y un Asesor Experto DCA (dollar-cost averaging) para MetaTrader 4. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que ace
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 4, creada para traders que trabajan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Uti
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilidades
MT4 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT4 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 4 directamente a Telegram . Tanto si operas manualmente, como si ejecutas estrategias automatizadas o gestionas un canal de señales, te ayuda a estar al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Asesores Expertos
GoldenTrend Master MT5: El Asesor Experto Definitivo para Seguir Tendencias en el Mercado Forex Descripción General: Presentamos el GoldenTrend Master MT5, una herramienta de trading indispensable para los inversores que buscan precisión y fiabilidad en el dinámico mercado de Forex. Con su robusto algoritmo de seguimiento de tendencias, este Asesor Experto (EA) asegura que captures las mejores oportunidades de ganancia mientras minimizas los riesgos. Señales de cuenta real:   https://www.mql5.c
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Trading Automatizado de AI MT5: Tu Socio Inteligente para el Éxito en Forex Descripción general: Bienvenido al futuro del trading en Forex con Trading Automatizado AI MT5, tu aliado definitivo en trading. Este Asesor Experto (EA) es una obra maestra de inteligencia artificial, diseñado para simplificar tu experiencia de trading. Se integra sin problemas en tu gráfico y opera con notable simplicidad y eficacia en pares XAU, EUR y GBP, compatible con cualquier corredor. Características principales
Green Wave
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones de divisas con el EA Green Wave , un fiable Asesor Experto de swing trading para MetaTrader 5 (MT5). Impulsado por el indicador Raymond Cloudy Day , este EA captura las oscilaciones del mercado con precisión, ofreciendo un enfoque equilibrado de riesgo y recompensa. Optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo H1, proporciona una configuración flexible para otros pares de divisas, por lo que es adecuado para los operadores de todos los niveles. Pruébelo a fondo en una cuen
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Asesores Expertos
MT5 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT5 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 5 directamente a Telegram . Ya sea que opere manualmente, ejecute estrategias automatizadas, o administre un canal de señales, le ayuda a mantenerse al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve, y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Bullish AI Trader EA - Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 Aproveche el poder de la inteligencia artificial con el EA Bullish AI Trader , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para el trading automático, este EA se especializa en operaciones de compra en XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, aprovechando el análisis basado en IA para identificar oportunidades de alta probabilidad. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, ofrece una sólida g
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5 . Este EA no envía, modifica o gestiona
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5 Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios. ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4 Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibr
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 5, creada para traders que operan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Utilí
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT5 - Rotación de la Lista de Vigilancia para Gráficos Multi-Activos Auto Symbol Switcher para MetaTrader 5 es un panel de utilidad que automáticamente hace un ciclo del gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores que siguen muchos mercados y quieren que el gráfico se mueva a través de una lista de vigilancia sin hacer clic en los símbolos uno por uno. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna opera
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario