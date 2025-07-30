Multi Anchor VWAP Pro MT4

5

Multi Anchor VWAP Pro MT4 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes

Anclaje VWAP de precisión, especialmente diseñado para MetaTrader 4. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas de % y alertas instantáneas multicanal - ideal para scalpers, intradía y swing traders que necesitan un mapeo de valor razonable de grado institucional.

Guía del usuario completa - ¿Necesita MT5? Haga clic aquí

POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO

VWAP es el punto de referencia institucional para el valor razonable. Esta edición de MT4 elimina todos los modos que no son de anclaje y canaliza toda la potencia hacia el anclaje interactivo, proporcionando cálculos VWAP ultrarrápidos, bandas adaptables y alertas cristalinas sin sobrecarga innecesaria.

PRINCIPALES VENTAJAS

  • Anclajes interactivos ilimitados: previsualización "fantasma" en directo, caída con un solo clic.
  • Bandas adaptativas σ 1-3 o % - volatilidad o distancia fija, usted decide.
  • Motor de volumen inteligente - auto-detecta el volumen real vs tick, estima el flujo intra-barra.
  • 12 alertas inteligentes - popup, push, email o Telegram* cuando el precio cruza VWAP/bandas (tick o candle-close).
  • Interfaz gráfica de usuario elegante: temas oscuros y claros, cambio con un toque del ratón, "Borrar todo" instantáneo.
  • Huella de código ligero - pura ventaja visual; cero órdenes, cero latencia.

LO QUE LO HACE DESTACAR

  • Anchor-only focus - todos los ciclos de la CPU van a las líneas ancladas; sin desorden de sesión.
  • Shift Projection - proyecta VWAP y bandas adelante/atrás N barras.
  • Interruptor de modo de color - cambiar Oscuro ⇆ Claro sin recargar.
  • Alerta encriptada - AES-256.
  • Recursos optimizados - matemáticas acumulativas para O(1) recuperación a través de miles de barras.

ADECUADO PARA

Scalpers - Traders intradía - Swing traders - Traders de eventos que confían en el anclaje de precisión.

FÁCIL CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN COMPLETA

Arrastre el indicador a cualquier gráfico MT4 (se recomienda M1-H4), active el "Ratón", pase el ratón por encima para previsualizar, haga clic para anclar, personalice las alertas y los colores, sin necesidad de codificación.

ALERTAS INTELIGENTES Y NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

Escritorio, push móvil, correo electrónico HTML y difusión Telegram a través del compañero Alert Relay Helper EA.*Guía de configuración:blog paso a paso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MetaTrader 4 build 1380+ - Todos los símbolos - Compatible con Netting & Hedging

SOPORTE PREMIUM

Actualizaciones de por vida y soporte rápido a través de mensajes MQL5.

AVISO LEGAL

Este indicador es una herramienta analítica; no coloca operaciones ni garantiza beneficios. Siempre pruebe a fondo en una cuenta demo antes de ir en vivo.

*El envío de telegramas es opcional.

Comentarios 1
Legacy212
57
Legacy212 2025.08.13 08:05 
 

After I bought "Version 1.0" it needed some basic modification but the developer was really helpful and fast. As I signed the problem to him with version 1.00, He modified the program within days. The communiaction was seamless and the issues I mentioned were fixed very soon. So 1.10 version now works much better and more reliable. This version can store now the pre-set Anchored VWAPS for specified symbols and other small modifications were finieshed. I recommend the developer.

Productos recomendados
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicadores
El indicador TMA AI Bands se basa en la Media Móvil Triangular (TMA) con bandas superior e inferior dinámicas y flechas claras de compra/venta trazadas directamente en el gráfico. Cuenta con IA integrada para optimización adaptativa y garantiza no repintar, proporcionando señales precisas de reversión cuando el precio toca las bandas. * Pares: funciona con todos los pares de divisas * Marcos temporales recomendados: D1 / W1 / MN * Variables externas configurables:   * TimeFrame – período de
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis Principales características y ventajas de VWAP 1. Muestra el "Precio verdadero" o "Precio de consenso". Esta es su característica más importante. Mientras que una Media Móvil Simple (MA) da el mismo peso a cada precio, el VWAP nos dice cuál es realmente el precio medio, basándose en dónde la mayoría del dinero (volumen) acordó operar. Ejemplo: Si el precio de 100 tuvo 1.000.000 de acciones negociadas, pero el precio de 101 sólo tuvo 100 acciones negociadas... El V
Reversal Prices
Oleksii Ferbei
Indicadores
Reversal Prices es un indicador que dispone de un mecanismo bastante potente y eficaz para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Reversal Prices: ¡la nueva palabra en detección de tendencias! Con el desarrollo de la tecnología de la información y el gran número de participantes, los mercados financieros se prestan cada vez menos al análisis mediante indicadores anticuados. Las herramientas convencionales de análisis técnico, como la media móvil o el estocástico, en su forma pura no
Octave Fractal Channel
Sergei Semenov
Indicadores
Octave Fractal Channel - Niveles de soporte/resistencia dinámicos basados en Gann con autoescalado. Este indicador traza un canal dinámico basado en la estructura fractal del movimiento de los precios. Los niveles del canal se adaptan al símbolo y al marco temporal actuales, por lo que resulta adecuado para su uso en diversos instrumentos financieros, desde pares de divisas hasta criptodivisas e índices. El indicador puede utilizarse en combinación con otras herramientas técnicas, como el oscil
VWAP Indicator by PipTick MT4
Michal Jurnik
4.5 (2)
Indicadores
El indicador VWAP es nuestra versión del popular indicador Precio medio ponderado por volumen. El VWAP es la relación entre el valor negociado (precio multiplicado por el número de volumen negociado) y el volumen total negociado durante un periodo de tiempo específico. Como resultado, mide el precio medio del instrumento mucho mejor que la media móvil simple. Aunque hay muchas formas de utilizar el VWAP, la mayoría de los inversores lo utilizan para calcular la media diaria. El indicador funci
Accumulation Distribution Min
Tran Thi Thanh Hang
Indicadores
Cuando el indicador Acumulación/Distribución crece, significa acumulación (compra) de un valor concreto, ya que la mayor parte del volumen de ventas está relacionada con una tendencia alcista de los precios. Cuando el indicador desciende, significa distribución (venta) del valor, ya que la mayor parte de las ventas se producen durante el movimiento bajista de los precios. Las divergencias entre el indicador Acumulación/Distribución y el precio del valor indican el próximo cambio de precios. Por
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicadores
GTAS FidTdi es un indicador de tendencia que utiliza una combinación de volatilidad y niveles potenciales de retroceso. Este indicador fue creado por Bernard Prats Desclaux, proprietary trader y ex gestor de fondos de cobertura, fundador de E-Winvest. Descripción El indicador se representa como una envolvente roja o verde por encima o por debajo de los precios. Modo de empleo Detección de la tendencia Cuando la envolvente es verde, la tendencia es alcista. Cuando es roja, la tendencia es bajis
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Trend Flat Pro Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Trend Flat Pro Histogram" para MT4, sin repintado. - El indicador "Trend Flat Pro Histogram" es muy sensible y mucho más eficiente que cualquier media móvil estándar. - Está diseñado para mostrar las condiciones actuales del mercado: plano, tendencia alcista, tendencia bajista. - El indicador tiene 3 colores: amarillo para condiciones de mercado planas, rojo para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración). - Incl
MYHma
Ahmet Metin Yilmaz
Indicadores
Media móvil de Alan Hull, más sensible a la actividad actual de los precios que la MA normal. Reacciona a los cambios de tendencia más rápido, muestra el movimiento del precio con mayor claridad. Mi indicador HMA es el estado desarrollado del indicador HMA estándar. El indicador es una versión no repintada. El indicador mostrado en una ventana separada vale el valor de -1 a 1. Las entradas predeterminadas darán mejores resultados en el gráfico M15 para las paridades. Con diferentes valores de en
Forex Gump Dot
Andrey Kozak
Indicadores
Forex Gump Dot es un sistema de comercio mecánico listo para la estrategia de +10 pips. Esta estrategia ha sido activamente discutida y desarrollada en Internet durante varios años. La esencia de esta estrategia es abrir operaciones comerciales durante el día y fijar el beneficio mínimo en cada operación comercial. Es decir, el cuero cabelludo. Nuestro equipo de desarrollo decidió adaptar los indicadores de la familia Forex Gump y lanzar un nuevo producto que mejor se adapte a la estrategia de t
Volume Magic
Denys Babiak
3.67 (3)
Indicadores
Descripción Volume Magic es un indicador que muestra el valor del volumen relativo junto con la dirección de la tendencia actual. La relación entre el volumen actual y el volumen medio de un periodo determinado se muestra en la ventana inferior como un oscilador. La dirección de la tendencia actual se muestra como líneas de tendencia de dos colores. ¿Cómo utilizarlo? En primer lugar, utilice las líneas de tendencia de dos colores para determinar la dirección de la tendencia actual. A continua
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indicadores
¡Conquiste los mercados con la señal de triple amenaza ! ¿Cansado de señales que le dejan adivinando? Presentamos la Señal de Triple Amenaza , el indicador inteligente que atraviesa el ruido del mercado para ofrecer configuraciones comerciales de alta probabilidad. No se trata de un indicador más, sino de un sistema completo de varios niveles diseñado para operadores que exigen precisión, confirmación y confianza . Por qué necesita la señal de triple amenaza El mercado se mueve rápido. Necesita
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
MA Dev Chanel
Alexandr Gladkiy
Indicadores
El indicador muestra la desviación máxima de la media móvil durante un periodo determinado. Los límites del canal pueden servir como una especie de zonas de sobrecompra/sobreventa, a partir de las cuales puede producirse un retroceso del precio hasta el centro del canal. Detrás de estos niveles debe buscar señales adicionales para entrar en una operación. Sólo hay 2 parámetros en la configuración del indicador: el periodo para el que se calculará el indicador y el método de promediación de la me
FREE
Trade History Drawer
David Leander Tschacher
Indicadores
Trade History Drawer es un indicador para MetaTrader 4. Muestra las operaciones en el gráfico y las dibuja en colores personalizados. Además, el indicador muestra un resumen de las operaciones y guarda un archivo CSV con el historial de un par seleccionado o de todos los pares. Entradas Ajustes Generales Número de Operaciones : Número de operaciones a dibujar en el gráfico, si -1 entonces todas las operaciones Número Mágico : Sólo operaciones con este número mágico, si -1 entonces ignorar Es
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicadores
Indicador de menta de dólar es una mano de obra especial con años de experiencia en forex. menta de dólar ea es un indicador totalmente no repintado optimizado con datos de acción de precio tal que una vez que le da una señal t . El indicador se puede utilizar para el comercio de cualquier cosa en el mt4 con mucha facilidad. Beneficios ; No repinta Uso en cualquier marco de tiempo Uso en todos los activos negociables disponibles en mt4 Mejor para usar en h4. Genera señales de compra y venta
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indicadores
Cómo funciona TrendMaster TrendMaster es un indicador comercial diseñado para agilizar y mejorar su análisis gráfico. Utilizando la lógica algorítmica, revisa los datos históricos de precios para generar una línea de referencia dinámica. Cuando la acción del precio cruza esta línea, se muestra una señal de "COMPRA" o "VENTA" en su gráfico. El objetivo es ayudar a identificar posibles cambios en el comportamiento de los precios con un enfoque visual claro y fácil de usar. ¿Por qué utilizar Trend
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indicadores
El indicador analiza el cambio en los precios mínimo y máximo de las barras anteriores fijando la entrada de los grandes jugadores. Si el cambio (delta) aumenta, se muestra una señal en el gráfico en forma de flecha. Al mismo tiempo, se realiza una operación virtual sobre el historial. En caso de repetición de la señal, se incrementan las posiciones (refilling). Así, el lote de posiciones puede variar. Los resultados del comercio virtual en forma de pérdidas / pérdidas, rentabilidad, drawdown y
Effect Volume
Ivan Simonika
Indicadores
Indicador de volumen Efecto Volumen , en el mercado Forex los volúmenes son únicos (tick). Este indicador de volumen demuestra el nivel de implicación financiera y emocional. Cuando el indicador forma un nuevo máximo, indica que los compradores son más fuertes que los vendedores durante un cierto período de tiempo. Si el indicador disminuye, indica que los osos son más fuertes. ¿Por qué es imposible seguir volúmenes normales en Forex? El hecho es que se trata de un mercado extrabursátil. En co
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de utilizar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se denomina terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al utilizar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantida
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M5 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para los períodos de M5 a H1, M5 - para el período H4, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y PO
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Otros productos de este autor
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilidades
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5 ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado : Smart Trailing Stop Manager MT4 ¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss? Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta a
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional ¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a l
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera est
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 es una utilidad de gestión de operaciones que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera e
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4 ¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura d
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es el punto de referenc
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico . Cero funciones de negociación : no abre , modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activa
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico. Cero funciones de negociación : no abre, modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activarlo
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificació
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Automatice la gestión de riesgos con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 4 ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 ¿Le cuesta ajustar manualmente los stops y asegurar los beneficios? Smart Trailing Stop Manager MT4 es una utilidad inteligente para MetaTrader 4 que automatiza los trailing stops, la gestión del punto de equilibrio, los cierres parciales y los SL automáticos. Optimizado específicamente para los usuarios
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos). Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estr
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegac
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT4 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT4 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y un Asesor Experto DCA (dollar-cost averaging) para MetaTrader 4. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que ace
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 4, creada para traders que trabajan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Uti
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilidades
MT4 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT4 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 4 directamente a Telegram . Tanto si operas manualmente, como si ejecutas estrategias automatizadas o gestionas un canal de señales, te ayuda a estar al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Asesores Expertos
GoldenTrend Master MT5: El Asesor Experto Definitivo para Seguir Tendencias en el Mercado Forex Descripción General: Presentamos el GoldenTrend Master MT5, una herramienta de trading indispensable para los inversores que buscan precisión y fiabilidad en el dinámico mercado de Forex. Con su robusto algoritmo de seguimiento de tendencias, este Asesor Experto (EA) asegura que captures las mejores oportunidades de ganancia mientras minimizas los riesgos. Señales de cuenta real:   https://www.mql5.c
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Trading Automatizado de AI MT5: Tu Socio Inteligente para el Éxito en Forex Descripción general: Bienvenido al futuro del trading en Forex con Trading Automatizado AI MT5, tu aliado definitivo en trading. Este Asesor Experto (EA) es una obra maestra de inteligencia artificial, diseñado para simplificar tu experiencia de trading. Se integra sin problemas en tu gráfico y opera con notable simplicidad y eficacia en pares XAU, EUR y GBP, compatible con cualquier corredor. Características principales
Green Wave
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones de divisas con el EA Green Wave , un fiable Asesor Experto de swing trading para MetaTrader 5 (MT5). Impulsado por el indicador Raymond Cloudy Day , este EA captura las oscilaciones del mercado con precisión, ofreciendo un enfoque equilibrado de riesgo y recompensa. Optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo H1, proporciona una configuración flexible para otros pares de divisas, por lo que es adecuado para los operadores de todos los niveles. Pruébelo a fondo en una cuen
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Asesores Expertos
MT5 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT5 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 5 directamente a Telegram . Ya sea que opere manualmente, ejecute estrategias automatizadas, o administre un canal de señales, le ayuda a mantenerse al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve, y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Bullish AI Trader EA - Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 Aproveche el poder de la inteligencia artificial con el EA Bullish AI Trader , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para el trading automático, este EA se especializa en operaciones de compra en XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, aprovechando el análisis basado en IA para identificar oportunidades de alta probabilidad. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, ofrece una sólida g
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5 . Este EA no envía, modifica o gestiona
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5 Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios. ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4 Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibr
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 5, creada para traders que operan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Utilí
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT5 - Rotación de la Lista de Vigilancia para Gráficos Multi-Activos Auto Symbol Switcher para MetaTrader 5 es un panel de utilidad que automáticamente hace un ciclo del gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores que siguen muchos mercados y quieren que el gráfico se mueva a través de una lista de vigilancia sin hacer clic en los símbolos uno por uno. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna opera
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
Filtro:
Legacy212
57
Legacy212 2025.08.13 08:05 
 

After I bought "Version 1.0" it needed some basic modification but the developer was really helpful and fast. As I signed the problem to him with version 1.00, He modified the program within days. The communiaction was seamless and the issues I mentioned were fixed very soon. So 1.10 version now works much better and more reliable. This version can store now the pre-set Anchored VWAPS for specified symbols and other small modifications were finieshed. I recommend the developer.

The Hung Ngo
4305
Respuesta del desarrollador The Hung Ngo 2025.08.13 08:20
Thank you for your detailed review and for trusting my work! I’m glad version 1.10 works well for you. I’m already working on more improvements — happy trading!
Respuesta al comentario