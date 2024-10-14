Custom Alerts MT5

5

Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave

Descripción general
Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o perder oportunidades clave. Ahora con soporte para todas las clases de activos que ofrece tu bróker, puedes configurar alertas sin escribir ningún símbolo: simplemente selecciona la clase de activo en la configuración y listo.

1. ¿Por qué Custom Alerts es tan útil para los traders?

Supervisión integral del mercado
Custom Alerts recoge señales de Forex, Metales, Cripto, Índices e incluso Acciones (si tu bróker las ofrece).
• Elimina la necesidad de cambiar entre gráficos: recibe notificaciones claras y centralizadas.

Alertas personalizadas para tu estrategia
• Configura alertas con precisión. Ya sea que sigas aumentos de volumen, umbrales de fortaleza o movimientos extremos, Custom Alerts asegura que no te pierdas ningún evento importante.
• Se integra perfectamente con las herramientas de Stein Investments para un análisis más profundo y decisiones más inteligentes.

Eficiencia y ahorro de tiempo
• No es necesario vigilar los gráficos todo el día. Custom Alerts hace el trabajo por ti, incluso cuando estás lejos de la pantalla.

2. Cómo empezar a usar Custom Alerts

Instalación y activación
• Abre tu plataforma MetaTrader y carga Custom Alerts en cualquier gráfico.
• Se recomienda ejecutarlo en un gráfico separado o en un terminal (como un VPS) para una supervisión continua.
• El indicador lee automáticamente los datos de las herramientas de Stein Investments, así que asegúrate de tener activados los componentes necesarios.

Selecciona tus activos
• Elige qué clases de activos deseas monitorear — desde divisas y oro hasta índices y criptomonedas — sin escribir ningún símbolo.

3. Cómo funciona Custom Alerts

Integración inteligente de datos
• Lee señales de FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — según los indicadores que tengas habilitados.
• Consolida toda esta información en alertas claras para todas las clases de activos seleccionadas.

Sistema de alertas en tiempo real
• Escanea todos los activos en tiempo real y envía alertas por ventana emergente, sonido o correo electrónico en cuanto se cumplan las condiciones.

4. Casos de uso

Detección de configuraciones en múltiples mercados
• Supervisa todos los mercados desde un solo gráfico.
• Ideal para traders que siguen múltiples instrumentos como EURUSD, Oro, DAX o BTC.

Alertas basadas en estrategias
• Personaliza la lógica: sigue tendencias de fortaleza, dinámica de volumen o señales combinadas.

Mantente informado y con ventaja
• Recibe alertas incluso cuando estás lejos del terminal — no pierdas más oportunidades.

5. Estructura modular – Usa solo lo que necesitas

Custom Alerts requiere fuentes de datos adicionales (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Solo necesitas licencias para los indicadores que sean relevantes para tus filtros de alerta.
• Por ejemplo, si solo te interesa el volumen o la volatilidad, basta con activar FX Volume o FX Dynamic.
• Este modelo flexible lo hace asequible y adaptable a cualquier estrategia.

¿Prefieres evitar cualquier configuración?

Consulta la versión Custom Alerts AIO — una solución todo-en-uno con todos los indicadores necesarios integrados internamente.
• Optimizado únicamente para la generación de alertas (sin gráficos en el gráfico), funciona directamente desde la instalación.
• No se requieren licencias adicionales — solo instala y comienza a monitorear todos los mercados disponibles.

6. Recursos y soporte

FAQ: Todos los tipos de alertas y opciones de configuración se explican con detalle y capturas de pantalla en la FAQ de Custom Alerts.

Comunidad: Únete a nuestro grupo de traders para intercambiar estrategias y resolver dudas.

Soporte: ¿Necesitas ayuda? Nuestro equipo está listo para asistirte con la instalación, configuración y optimización.

¿Listo para llevar tu supervisión del mercado al siguiente nivel?
Instala Custom Alerts hoy y experimenta una supervisión fluida, en tiempo real, en todos los mercados — desde un solo gráfico y completamente adaptada a tu estrategia.

Best regards,
Daniel & Alain

Comentarios 9
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

xaxotf
296
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Paulo Proença
70
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

Productos recomendados
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.57 (37)
Utilidades
Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting: La "Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting", también conocida como "Herramienta de Ratio de Riesgo y Recompensa", es un indicador completo e innovador diseñado para mejorar tu análisis técnico y estrategias de trading. La Herramienta de Riesgo es una solución completa y fácil de usar para una gestión efectiva del riesgo en el trading de forex. Con la capacidad de previsualizar posiciones de operaciones, incluyendo precio de en
FREE
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
Utilidades
SkyGeniX: Soluciones innovadoras para una automatización inteligente SkyGeniX es una herramienta de vanguardia diseñada para simplificar y mejorar sus flujos de trabajo con automatización inteligente. Tanto si se trata de gestionar tareas complejas como de optimizar el rendimiento, SkyGeniX ofrece una experiencia fluida y fácil de usar adaptada a sus necesidades. Entre sus principales características se incluyen: Optimización inteligente : Mejore la eficiencia y alcance sus objetivos más rápidam
FREE
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilidades
Asesor para operaciones de cobertura o de pares. Un cómodo panel permite abrir posiciones en los instrumentos y lotes de negociación necesarios. Determina automáticamente el tipo de cuenta de operaciones: de compensación o de cobertura. El Asesor puede cerrar todas sus posiciones al alcanzar beneficios o pérdidas (determinados en los ajustes). Se requiere un valor negativo para controlar las pérdidas (por ejemplo, -100, -500, etc.). Si los campos correspondientes son 0, el EA no utilizará e
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Bibliotecas
LSTM Library - Redes Neuronales Avanzadas para MetaTrader 5 Biblioteca Profesional de Redes Neuronales para Trading Algorítmico LSTM Library trae el poder de las redes neuronales recurrentes a sus estrategias de trading en MQL5. Esta implementación de nivel profesional incluye redes LSTM, BiLSTM y GRU con características avanzadas típicamente encontradas solo en frameworks especializados de aprendizaje automático. "El secreto del éxito en Machine Learning para trading está en el tratamiento adec
Breakout bot
Giedrius Seirys
Asesores Expertos
Breakout Bot es un robot de trading automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5, integrado específicamente con la bolsa Bybit para operar con el par de divisas GBPUSD+. Este bot identifica eficazmente las rupturas del mercado y ejecuta operaciones basadas en estrategias predefinidas, permitiendo una explotación eficiente de las fluctuaciones del mercado. Características principales: Detección automática de rupturas y ejecución de operaciones; Gestión dinámica de stop-loss y trailing st
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
Utilidades
Mejore su flujo de trabajo manual en MetaTrader DrawTrade es una reimaginación total de cómo interactuar con MetaTrader mediante la introducción de una interfaz flexible e intuitiva diseñada específicamente para los operadores manuales. Se mejora la navegación gráfica, mejora la capacidad de respuesta de dibujo, y agiliza la ejecución de operaciones - todo ello con herramientas que se sienten naturales de usar y rápido de dominar. Mejoras básicas en la navegación Navegación con un movimiento de
Optimal F Service
Semen Racheev
Utilidades
Servicio Óptimo F Tipo de Aplicación : Servicio Funciones de la Aplicación: Cálculo de la fracción óptima y el volumen de operación para lograr el máximo crecimiento de la curva de capital, basado en los resultados de operaciones previas. Acerca de esta aplicación La gestión del capital es el componente más crucial y, a menudo, subestimado de cualquier sistema de trading. Una gestión adecuada puede mejorar—y en algunos casos significativamente—el rendimiento de tu algoritmo de trading. Esta apli
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilidades
Motor Chart Walker X | Instintos guiados por la máquina Potente motor de análisis de gráficos MT5 equipado con un sofisticado algoritmo de red neuronal. Esta tecnología de vanguardia permite a los operadores realizar análisis gráficos exhaustivos sin esfuerzo en cualquier gráfico financiero. Gracias a sus avanzadas funciones, Chart Walker agiliza el proceso de negociación proporcionando entradas de operaciones muy precisas basadas en los conocimientos de la red neuronal. Sus cálculos de alta vel
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Utilidades
¿Necesita abrir múltiples posiciones/operaciones todas a la vez? Hemos creado su solución fácil. Ahora puede ingresar varias posiciones a la vez. Puede configurar el tamaño del lote, el número de posiciones, la obtención de beneficios y el stop loss. Por ejemplo: desea comprar 3, 5, 10 o cualquier cantidad de posiciones con un tamaño de lote determinado. Ahora puede hacerlo simplemente tocando el botón "Comprar". O Por ejemplo: desea vender 3, 5, 10 o cualquier cantidad de posiciones con un tam
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indicadores
¡Presentamos RSIScalperPro - un revolucionario indicador basado en RSI para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el scalping en gráficos de un minuto! Con RSIScalperPro, tendrás una herramienta poderosa para señales precisas de entrada y salida, lo que mejorará tu eficiencia de trading. RSIScalperPro utiliza dos diferentes indicadores de RSI que proporcionan señales claras para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Puedes ajustar los periodos de tiempo y los valores límite de los dos
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilidades
OneClick Online Account Manager es una potente utilidad que le ayuda a gestionar todas sus cuentas desde un panel centralizado. Es adecuado para todos los comerciantes de una sola cuenta y especialmente para los comerciantes de cuentas múltiples. La utilidad le ayuda a : Supervisar el estado de todas las cuentas en una página web privada. Alguna información como el estado de conexión de la cuenta, el beneficio de la cuenta, DD, Balance, Equidad, Nivel de Margen, Número de posiciones y órdenes,
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
Mega Dashboard
Paul Anscombe
5 (4)
Indicadores
El salpicadero definitivo Ahorre $10 ahora - precio normal $79 Los indicadores son útiles para los traders, pero cuando los pones en un tablero que puede escanear 28 símbolos a la vez se vuelven aún mejores, y cuando además puedes combinar diferentes indicadores y marcos de tiempo para darte alertas sincronizadas, entonces se vuelven increíbles. Este cuadro de mandos fácil de usar le proporciona 32 indicadores principales, utilícelos individualmente o juntos, para crear potentes alertas combinad
Twitter Model MMXM Indicator in ICT style for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador Twitter Model MMXM (Estilo ICT) para MetaTrader 5 El indicador Twitter Model MMXM (estilo ICT) para MetaTrader 5 está diseñado para ayudar a los operadores a identificar zonas de reversión y continuación de alta probabilidad utilizando conceptos clave de Smart Money y ICT . Este indicador se centra en la detección de agujeros de liquidez , Fair Value Gaps (FVGs) y niveles CISD , ofreciendo señales estructuradas de configuración de operaciones basadas en el comportamiento de los precios
Glider
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador Glider da señales precisas y oportunas para entrar y salir de la operación que aparecen en la vela actual. Utilizar el indicador es muy sencillo. Cuando aparezca un punto y una línea azul, abra una operación de compra. Cuando aparezca un punto y una línea roja, abra una operación de venta. El objetivo principal de este indicador es determinar los momentos de entrada y salida de las operaciones, por lo que el indicador Glider mostrará únicamente la línea de tendencia y los puntos d
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial de aprendizaje automático, es decir, la IA leerá parámetros y luego los consultará a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puede recuperar posiciones, otra de las cosas innovadoras que encontrará es que
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilidades
¿No sería estupendo que la IA echara un segundo vistazo a sus datos comerciales: gráficos, indicadores y mucho más? Presentamos AI Trading Station , una revolucionaria utilidad perfectamente integrada con la plataforma MetaTrader. Impulsado por la inteligencia avanzada de ChatGPT de OpenAI, esta solución completa cubre cada paso de su viaje de comercio, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de operaciones. El proceso completo de negociación. Reinventado Recopilación y visualización
Linear Trend Predictor MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Linear Trend Predictor : un indicador de tendencia que combina puntos de entrada y líneas de soporte de dirección. Funciona según el principio de romper el canal de precios altos/bajos. El algoritmo del indicador filtra el ruido del mercado, tiene en cuenta la volatilidad y la dinámica del mercado. Capacidades del indicador  Utilizando métodos de suavizado, muestra la tendencia del mercado y los puntos de entrada para abrir órdenes de COMPRA o VENTA.  Adecuado para determinar los movimientos
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Mapa de liquidez Visión general El indicador Mapa de Liquidez es una herramienta de visualización avanzada basada en los conceptos de ICT Smart Money . Identifica automáticamente las Zonas de Compra , las Zonas de Venta y los Niveles de Liquidez diarios, mostrando dónde es probable que el precio revierta o continúe basándose en el flujo de órdenes institucionales. Calcula los niveles clave de la sesión diaria -como el máximo, el mínimo y el punto medio del día anterior- y, a continuación, obtien
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Asesores Expertos
Robot de alto crecimiento y bajo consumo. Ideal para principiantes y profesionales. QUEDAN 5 COPIAS - SIGUIENTE PRECIO $999 ¡Póngase en contacto conmigo después de la compra de información del grupo, manual y un bono personal! Prosperidad fondo vivo, dinero real (>$2,000) señal: HAGA CLIC AQUÍ ACERCA DE Un diamante raro en un mar de EAs - 4x mejoras en la mayoría de las estadísticas backtest. Leemos descripciones diciendo 'no martingala, rejilla, o 'AI'' - Ofrezco parámetros alternativos ... EA
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Smaf (AF Suave) Siga la tendencia del mercado sin la molestia de analizar el gráfico. Simplemente conecte Smaf en el símbolo que desea operar y deje que haga lo suyo. Funciona bien en mercados volátiles y con tendencia. Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo y la distancia de riesgo. Trailing stops implementados en base a la volatilidad actual Cierre automático de posiciones en caso de riesgo (compra y venta gestionada) Relación Riesgo:Recompensa 1:3
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
Echelon EA - Trace su propia constelación de trading Al igual que las guías celestiales que guían a los exploradores a través del vasto universo, Echelon EA le permite crear y optimizar sus propias estrategias de trading. Este versátil sistema combina técnicas avanzadas de cuadrícula y martingala con indicadores de vanguardia, ofreciéndole una paleta infinita para diseñar una estrategia que sea verdaderamente suya. Cree su estrategia personal: Posibilidades infinitas - Personalice cada paráme
FREE
Plucking Machine I
Yan Li Wu
Indicadores
Plucking Machine I Plucking Machine I es un indicador de tendencia diseñado específicamente para el oro y también se puede utilizar en cualquier instrumento financiero. El indicador no se redibuja y no se retrasa. Marco temporal recomendado H1. La configuración actual es aplicable a todos los periodos de tiempo. Muestra la dirección actual del mercado basándose en los movimientos de los precios. Productos correspondientes de los indicadores: https: //www.mql5.com/zh/market/product/61388?source=S
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Indicadores
Este indicador utiliza un enfoque diferente de la versión anterior para obtener sus líneas de tendencia. Este método se deriva de Orchard Forex, y el proceso de hacer que el indicador se muestra en el video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&amp ;t=1425s. La idea básica detrás de este indicador es que dibuja una línea tangente en los niveles más altos y los niveles más bajos de las barras utilizadas para el cálculo, garantizando al mismo tiempo que las líneas no se cruzan con las barra
FREE
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilidades
Binance Full Trader está desarrollado para conectarse a su cuenta de Binance y obtener datos, dibujar gráficos de precios y operar fácilmente con cualquier estrategia mediante un indicador. Para ello se ha desarrollado una interfaz fácil de usar y se ha intentado dar acceso a la información necesaria como órdenes abiertas y saldos de cartera. - Hay dos indicadores de muestra (uno para la señal de comercio y otro para el precio) que se puede descargar desde estos enlaces: h ttps:// drive.google.c
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AfriBold Afluencia Cibernética Su clave para el comercio autónomo En el dinámico mundo de los mercados financieros, navegar por los intrincados patrones y tomar decisiones informadas puede ser una tarea desalentadora. Incluso los operadores más experimentados se enfrentan al reto de superar sistemáticamente al mercado. Aquí es donde el AfriBold Cybernetic Affluence emerge como una poderosa herramienta, diseñada para automatizar sus estrategias de trading. Aprovechar el poder de la IA El Asesor
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
Utilidades
Fly With Gold - Escenario Dashboard PRO Cuadro de mandos de análisis de las condiciones del mercado para MT4 / MT5 Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar al trader a identificar en tiempo real las fases de tendencia, lateralidad (rango) y neutralidad . Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones . No genera señales de trading , no abre operaciones ni garantiza beneficios .
Countdown timer PRO
Mikhail Basov
Utilidades
El script "Bar Close Timer Pro" está diseñado para mostrar una cuenta atrás en tiempo real hasta el cierre de la barra actual. Esta herramienta profesional está diseñada para operadores que trabajan en cualquier marco temporal, mejorando la eficiencia del análisis gráfico mediante un control preciso del tiempo. El script se adapta automáticamente al marco temporal actual del gráfico (M1, H1, D1, etc.), calculando el tiempo restante hasta el cierre de la vela (Nota: Al cambiar de marco temporal,
FREE
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Asesores Expertos
El precio es de 450$ para los próximos 10 compradores (Copia restante :10) Siguiente precio: 600$ KAPITAL SECURE EA : Es un sistema de comercio de "arbitraje" totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de pares de divisas populares, utiliza 11 pares al mismo tiempo: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Con el fin de pasar las pruebas MQL4, hemos modificado la configuración, sólo tiene que descargar nuestra configuración rentable que ut
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indicadores
Este indicador de panel de zona de oferta y demanda de múltiples períodos de tiempo y múltiples símbolos envía alertas cuando el precio ha alcanzado una zona de oferta / demanda. También es posible usarlo para recibir alertas sobre dobles techos / fondos regulares en lugar de zonas. Se puede utilizar con todos los marcos de tiempo de M1 a MN.       Se pueden mostrar un máximo de 9 períodos de tiempo en el tablero al mismo tiempo.   Es posible utilizar filtros de RSI, divergencia (MACD, OsMA, RSI
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilidades
Local Trade Copier EA es una solución para comerciantes individuales o administradores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan administrar varias cuentas al mismo tiempo, sin necesidad de una cuenta MAM o PAMM. Copia desde hasta 8 cuentas maestras a cuentas esclavas ilimitadas [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] 100% autohospedado Fácil de instalar y usar No se util
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (5)
Utilidades
VERSION DEMO DISPONBLE !!!! contacta me y pruebalo GRATIS 20 días antes de comprar. Deja deperder cuentas de fondeo!!  Evíta los avisos de riesgo (1% warnings etc....)!  Evite el exceso de operaciones, el FOMO y los comportamientos compulsivos, imponiendo límites de riesgo avanzados a su cuenta de operaciones utilizando EmoGuardian. Agregue automáticamente Stop Loss a las posiciones, administre las pérdidas de EA, cargue/descargue EA automáticamente. Limite el riesgo por posición, por operación
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora del tamaño de la posición (tamaño del lote), apertura de la posición después de la acción del precio, creador de estrategias, operar y olvidarse, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición del porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, el di
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilidades
Timeless Charts es una solución avanzada de gráficos diseñada para traders profesionales que buscan un control total sobre la construcción y visualización de gráficos, más allá de las limitaciones del sistema nativo de gráficos de MetaTrader 5. A diferencia de los gráficos offline tradicionales o de indicadores personalizados simples, esta solución construye barras totalmente personalizadas con precisión real de marca de tiempo , hasta milisegundos, lo que permite una experiencia de trading pod
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Utilidades
Una aplicación de Gráficos de Ticks. Le permite crear gráficos de ticks en tiempo real, basados en el número de ticks por vela. Puede elegir la cantidad de ticks por vela, y la cantidad de ticks a cargar. Admite mostrar el historial de operaciones y los niveles de operaciones. Cuando añades este EA a un instrumento, genera automáticamente un símbolo personalizado con el _Tick añadido al nombre. El gráfico de ticks debería abrirse automáticamente. Asegúrese de que el marco temporal del gráfico de
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Utilidades
MT5-StreamDeck ofrece la posibilidad de utilizar un cierto número de teclas de acceso rápido preprogramadas con una función claramente definida. Así que con sólo pulsar un botón puede abrir una operación con un tamaño de lote, stoploss y take profit predefinidos. Cierre todas sus operaciones, cierre las que estén en beneficios o en pérdidas, establezca el punto de equilibrio o fije un trailing stop. Todo ello con un botón de acceso directo. Consulte la lista de funciones para ver todas las accio
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Otros productos de este autor
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Asesores Expertos
Libere la potencia de SIEA PRO NG: el EA de trading inteligente de nueva generaciÃ³n SIEA PRO NG no es sÃ³lo una actualizaciÃ³n - es un salto revolucionario hacia adelante. Desarrollado con tecnologÃa de vanguardia y respaldado por cinco aÃ±os de datos propios de volumen real, SIEA PRO NG estÃ¡ diseÃ±ado para ayudarle a operar de forma mÃ¡s inteligente, mÃ¡s rÃ¡pida y mÃ¡s eficaz que nunca. Tanto si es un trader experimentado como si es nuevo en los sistemas automatizados, este EA le ofrece un
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Indicadores
FX Dynamic: Rastrea la volatilidad y las tendencias con un análisis ATR personalizable Descripción general FX Dynamic es una herramienta potente que emplea los cálculos de Average True Range (ATR) para brindar a los traders información incomparable sobre la volatilidad diaria e intradía. Al establecer umbrales de volatilidad claros —por ejemplo, 80%, 100% y 130%— puedes identificar rápidamente oportunidades de beneficio o recibir alertas cuando el mercado excede sus rangos habituales. FX Dynam
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Indicadores
¿Quieres convertirte en un trader de 5 estrellas constantemente rentable? 1. Lee la descripción básica de nuestro sencillo trading sistema y y su mayor actualización de estrategia en 2020 2. Envíe una captura de pantalla de su compra para obtener su invitación personal a nuestro exclusivo chat de trading Tendencia Forex Muestra la dirección de la tendencia, la duración, la intensidad y la calificación de la tendencia resultante para todos los marcos temporales en tiempo real. De un solo vistaz
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
Indicadores
¿Quieres convertirte en un trader de 5 estrellas constantemente rentable? 1.   Lee la descripción básica de nuestro sencillo trading sistema   y   y su mayor actualización de estrategia en 2020 2.   Envíe una captura de pantalla de su compra para obtener su invitación personal a nuestro exclusivo chat de trading Tendencia Forex   Muestra la dirección de la tendencia, la duración, la intensidad y la calificación de la tendencia resultante para todos los marcos temporales en tiempo real. De un s
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilidades
¿Quieres convertirte en un trader de 5 estrellas constantemente rentable? 1. Lee la descripción básica de nuestro sencillo sistema de trading y y su gran actualización de estrategia en 2020 2. Envíe una captura de pantalla de su compra para obtener su invitación personal a nuestro exclusivo chat de trading Este Trade Manager es el complemento ideal para todos los FX Trend usuarios que deseen utilizar una gestión de operaciones totalmente automatizada. Detecta sus operaciones abiertas manualme
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilidades
Crosshair es una fantástica herramienta que simplifica nuestro análisis de los gráficos haciendo que las velas de precios estén perfectamente alineadas con los valores de los indicadores en las subventanas. Puede activarse y desactivarse a través de una sola pulsación en la "C" de su teclado, y proporciona un modo de regla para mediciones precisas que puede activarse y desactivarse a través de la tecla "R" de su teclado. Por favor, mire nuestro breve vídeo tutorial incrustado a continuación p
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indicadores
FX Dynamic: Rastrea la volatilidad y las tendencias con un análisis ATR personalizable Descripción general FX Dynamic es una herramienta potente que emplea los cálculos de Average True Range (ATR) para brindar a los traders información incomparable sobre la volatilidad diaria e intradía. Al establecer umbrales de volatilidad claros —por ejemplo, 80%, 100% y 130%— puedes identificar rápidamente oportunidades de beneficio o recibir alertas cuando el mercado excede sus rangos habituales. FX Dynam
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilidades
¿Quieres convertirte en un trader de 5 estrellas constantemente rentable? 1.   Lee la descripción básica de nuestro sencillo sistema de trading   y   y su gran actualización de estrategia en 2020 2.   Envíe una captura de pantalla de su compra para obtener su invitación personal a nuestro exclusivo chat de trading Este Trade Manager es el complemento ideal para todos los   FX Trend   usuarios que deseen utilizar una gestión de operaciones totalmente automatizada. Detecta sus operaciones abier
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Asesores Expertos
Dé rienda suelta a la coherencia y la confianza en sus operaciones con Taurus Taurus representa el pináculo de la innovación y el refinamiento en las operaciones de reversión media, impulsado por nuestros exclusivos datos de volumen de operaciones reales. Diseñado para ofrecer un equilibrio excepcional entre riesgo y beneficio, Taurus garantiza una experiencia de negociación sin estrés, a la vez que gestiona las operaciones con precisión y cuidado. ¿Por qué elegir Taurus? Estrategia avanzada
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilidades
SI Connect es una utilidad que establece la conexión con nuestros servidores para utilizar FX Volume o los sistemas de trading SIEA. Instrucciones técnicas para preparar su terminal para el uso de SI Connect Permita las peticiones web e inserte https://stein.investments a la lista de URLs permitidas en su Opciones de terminal -> Subcategoría Asesores expertos . Sólo necesita una instancia de EA en ejecución por terminal, pero tiene que ejecutarse constantemente en segundo plano para obtener los
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Asesores Expertos
Las claves del éxito en el comercio de Forex son la disciplina, la paciencia y una clara ventaja, como la que tenemos con nuestro exclusivo análisis de volumen de operaciones reales. Esa es nuestra experiencia de 10 años operando en Forex, y todos estos factores clave se resumen en la serie S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ). SIEA ZEN proporciona una relación riesgo-recompensa muy equilibrada y sobrevive fácilmente a todas las circunstancias del mercado, incluso a las más críticas c
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilidades
SI Connect es una utilidad que establece la conexión con nuestros servidores para utilizar FX Volume o los sistemas de trading SIEA. Instrucciones técnicas para preparar su terminal para el uso de SI Connect Permita las peticiones web e inserte https://stein.investments a la lista de URLs permitidas en su Opciones de terminal -> Subcategoría Asesores expertos . Sólo necesita una instancia de EA en ejecución por terminal, pero tiene que ejecutarse constantemente en segundo plano para obtener los
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Asesores Expertos
Las claves del éxito   en el comercio de Forex son la disciplina, la paciencia y una clara ventaja, como la que tenemos con nuestro exclusivo análisis de volumen de operaciones reales. Esa es nuestra experiencia de 10 años operando en Forex, y todos estos factores clave se resumen en la serie   S tein   I nvestments   E xpert   A dvisor ( SIEA ). SIEA ZEN   proporciona una relación riesgo-recompensa muy equilibrada y sobrevive fácilmente a todas las circunstancias del mercado, incluso a las má
Crosshair
Daniel Stein
Utilidades
Crosshair es una fantástica herramienta que simplifica nuestro análisis de los gráficos haciendo que las velas de precios estén perfectamente alineadas con los valores de los indicadores en las subventanas. Puede activarse y desactivarse a través de una sola pulsación en la "C" de su teclado, y proporciona un modo de regla para mediciones precisas que puede activarse y desactivarse a través de la tecla "R" de su teclado. Por favor, mire nuestro breve vídeo tutorial incrustado a continuación p
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Asesores Expertos
Libere la potencia de SIEA PRO NG: el EA de trading inteligente de nueva generaciÃ³n SIEA PRO NG no es sÃ³lo una actualizaciÃ³n - es un salto revolucionario hacia adelante. Desarrollado con tecnologÃa de vanguardia y respaldado por cinco aÃ±os de datos propios de volumen real, SIEA PRO NG estÃ¡ diseÃ±ado para ayudarle a operar de forma mÃ¡s inteligente, mÃ¡s rÃ¡pida y mÃ¡s eficaz que nunca. Tanto si es un trader experimentado como si es nuevo en los sistemas automatizados, este EA le ofrece un
Filtro:
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.10.09 14:27
Thank you so much, Antonio.We really appreciate your kind words and long-term trust in our tools and community. It’s great to hear that you’ve had such a positive experience and that our work makes a difference in your trading journey. 🙏🙂
xaxotf
296
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.07.23 14:59
Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear that the combination of FX Power and Custom Alerts is making such a strong impact on your trading. That’s exactly what we hoped to achieve — giving traders powerful tools to build smart, confident setups with price action. Thanks again for your support and trust! 🙏🙂
Paulo Proença
70
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.03.27 21:36
Thank you so much, Paulo! I’m really glad to hear how well Custom Alerts is working for you and that the combination with FX Power, IX Power, and FX Volume pays off — that’s exactly what it was designed for. And your kind words about the support and tutorials mean a lot to me. Thanks for taking the time to share your experience! 🙏🙂
Oliver Henry
661
Oliver Henry 2025.01.28 15:20 
 

This tool really completes the Stein set of trading tools. I'm a long time user of Stein tools and cannot fault the dedication and support given by Daniel and his team. This one in particular saves a lot of time, is fully customizable and I only get the alerts I choose to get.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.01.28 15:51
Hi Oliver, Thank you so much for your fantastic review! I’m thrilled to hear that Custom Alerts has become such a valuable addition to your trading toolkit and that it’s saving you time while providing exactly the alerts you need. Your kind words about our tools, dedication, and support mean a lot—it’s always a pleasure to assist long-time users like yourself. Thank you for your continued trust and support! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Gerard Geilen
354
Gerard Geilen 2025.01.26 16:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.01.26 19:36
Hi Gerard, Thank you so much for your fantastic review! I’m thrilled to hear how Custom Alerts has streamlined your trading workflow and made managing signals so much easier. Your kind words about the tool and our continuous updates mean a lot to us. It’s incredibly motivating to know that our efforts are appreciated. Thank you for your support—it truly means the world to us! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Fred
285
Fred 2025.01.20 10:09 
 

I'm using the indicator now for more than a week and must say, it's an edge and a must have tool for expanding your trading to a higher level. In the beginning I was struggling a bit with the right settings but once you start practising you learn more and more how this indicator can help you in your daily trading. And even you have an issue Daniel is there to help you with all of your problems and in no time it's solved. Keep on going with your good work Daniel and I'm looking forward to use other tools/indicators from you.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.01.20 10:20
Thank you so much for your fantastic review—it really means a lot! I’m thrilled to hear the indicator has become a valuable tool in your trading and that I could assist along the way. Your support and kind words are truly motivating. I’m looking forward to you exploring more of our tools in the future!
Dang Minh Tien
602
Dang Minh Tien 2024.11.25 08:23 
 

I have purchased most of the indicators from you, so you can say I'm a fan. Everything's perfect, but the current limit for Custom Alerts is set at 7 symbols, which is insufficient. I want to receive alerts for many symbols in crypto, indices, energy, and stocks.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.11.25 08:46
Hi Dang, that's easy to fix. Just run an additional instance of Custom Alerts with IX Power only and a different set of watched symbols. This way you can monitor as many symbols as you like.
Khuman Bakhramirad
9899
Khuman Bakhramirad 2024.10.22 06:10 
 

An Indicator that i was really looking forward to it and it is amazing thanks so much hope to see your FXlevels indicator soon, that should be interesting too.

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.11.11 14:25
Dear Khuman, thank you so much for your positive feedback. 🙏 You'll find FX Levels for your MT5 at https://www.mql5.com/en/market/product/16255
Andreas Franz
440
Andreas Franz 2024.10.19 15:33 
 

I’ve been using Custom Alerts and it's been a game-changer for my trading. The flexibility and accuracy in monitoring different markets is impressive, and I love how customizable it is. Daniel, the creator, has been fantastic — quick to respond and very helpful with any questions. Highly recommend this indicator!

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2024.10.19 15:38
Dear Andreas, thank you very much for this excellent feedback 🙏 It's a pleasure to give our customers a serious edge in this challenging business 🙂.
Respuesta al comentario