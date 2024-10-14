Custom Alerts MT5

Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave

Descripción general

Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o perder oportunidades clave. Ahora con soporte para todas las clases de activos que ofrece tu bróker, puedes configurar alertas sin escribir ningún símbolo: simplemente selecciona la clase de activo en la configuración y listo.

1. ¿Por qué Custom Alerts es tan útil para los traders?

Supervisión integral del mercado

• Custom Alerts recoge señales de Forex, Metales, Cripto, Índices e incluso Acciones (si tu bróker las ofrece).

• Elimina la necesidad de cambiar entre gráficos: recibe notificaciones claras y centralizadas. Alertas personalizadas para tu estrategia

• Configura alertas con precisión. Ya sea que sigas aumentos de volumen, umbrales de fortaleza o movimientos extremos, Custom Alerts asegura que no te pierdas ningún evento importante.

• Se integra perfectamente con las herramientas de Stein Investments para un análisis más profundo y decisiones más inteligentes. Eficiencia y ahorro de tiempo

• No es necesario vigilar los gráficos todo el día. Custom Alerts hace el trabajo por ti, incluso cuando estás lejos de la pantalla.

2. Cómo empezar a usar Custom Alerts

Instalación y activación

• Abre tu plataforma MetaTrader y carga Custom Alerts en cualquier gráfico.

• Se recomienda ejecutarlo en un gráfico separado o en un terminal (como un VPS) para una supervisión continua.

• El indicador lee automáticamente los datos de las herramientas de Stein Investments, así que asegúrate de tener activados los componentes necesarios. Selecciona tus activos

• Elige qué clases de activos deseas monitorear — desde divisas y oro hasta índices y criptomonedas — sin escribir ningún símbolo.

3. Cómo funciona Custom Alerts

Integración inteligente de datos

• Lee señales de FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — según los indicadores que tengas habilitados.

• Consolida toda esta información en alertas claras para todas las clases de activos seleccionadas. Sistema de alertas en tiempo real

• Escanea todos los activos en tiempo real y envía alertas por ventana emergente, sonido o correo electrónico en cuanto se cumplan las condiciones.

4. Casos de uso

Detección de configuraciones en múltiples mercados

• Supervisa todos los mercados desde un solo gráfico.

• Ideal para traders que siguen múltiples instrumentos como EURUSD, Oro, DAX o BTC. Alertas basadas en estrategias

• Personaliza la lógica: sigue tendencias de fortaleza, dinámica de volumen o señales combinadas. Mantente informado y con ventaja

• Recibe alertas incluso cuando estás lejos del terminal — no pierdas más oportunidades.

5. Estructura modular – Usa solo lo que necesitas

Custom Alerts requiere fuentes de datos adicionales (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).

• Solo necesitas licencias para los indicadores que sean relevantes para tus filtros de alerta.

• Por ejemplo, si solo te interesa el volumen o la volatilidad, basta con activar FX Volume o FX Dynamic.

• Este modelo flexible lo hace asequible y adaptable a cualquier estrategia.

¿Prefieres evitar cualquier configuración?

Consulta la versión Custom Alerts AIO — una solución todo-en-uno con todos los indicadores necesarios integrados internamente.

• Optimizado únicamente para la generación de alertas (sin gráficos en el gráfico), funciona directamente desde la instalación.

• No se requieren licencias adicionales — solo instala y comienza a monitorear todos los mercados disponibles.

6. Recursos y soporte

FAQ: Todos los tipos de alertas y opciones de configuración se explican con detalle y capturas de pantalla en la FAQ de Custom Alerts. Comunidad: Únete a nuestro grupo de traders para intercambiar estrategias y resolver dudas. Soporte: ¿Necesitas ayuda? Nuestro equipo está listo para asistirte con la instalación, configuración y optimización.

¿Listo para llevar tu supervisión del mercado al siguiente nivel?

Instala Custom Alerts hoy y experimenta una supervisión fluida, en tiempo real, en todos los mercados — desde un solo gráfico y completamente adaptada a tu estrategia.

Best regards,

Daniel & Alain