Alert Relay Helper MT4

Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4
Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real.

  • Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo aun gráfico .
  • Cero funciones de negociación: no abre , modifica ni cierra órdenes.
  • Encriptación AES-256 de extremo a extremo: sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1 .20+).
  • Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+.

Antes de activarlo :

  1. Abra Herramientas > Opciones > Asesores Expertos y active "Permitir WebRequest para URLs listadas". Añade api.telegram.org .
  2. Envíe un mensajeal bot AlertRelayHelper en Telegram para inicializar su chat-ID.
  3. Adjunte el EA Alert Relay Helper a un gráfico, haga clic enActivar, elija el nombre del indicador(es) y listo.

Importante: el EA ignora los indicadores de terceros. Sólo decodifica los mensajes producidos por los indicadores que incluyen la rutina de encriptación correspondiente.

¿Necesita capturas de pantalla paso a paso? Vea la guía de usuario completa enhttps://www.mql5.com/en/blogs/post/763545

*La versión actual soporta Telegram. Discord y otros están previstos.

Productos recomendados
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilidades
Smart Trade Monitor - Seguimiento de posiciones en tiempo real, análisis de pérdidas y ganancias y sistema de alertas Seguimiento en tiempo real : Seguimiento automático de posiciones abiertas/cerradas, muestra las pérdidas y ganancias de ayer y del día anterior, ¡sin cálculos manuales! Alertas inteligentes (sólo Premium) : Notificaciones push instantáneas + alertas sonoras de cambios de posición: ¡no pierda nunca una oportunidad de negociación! Fácil de usar : Configuración con un solo
FREE
Buffer Scaner for BinaryOption Script
Xian Ting Wang
Utilidades
Buffer Scanner es una secuencia de comandos para ayudarle a exportar sólo 2 búferes de los datos de su indicador personalizado con el tiempo de la fecha de la historia y el precio de apertura y cierre en el archivo CSV, El nombre del archivo ya ha renombrado. Más como para BinaryOptions indicadores, análisis, puede modificar la entrada de parámetros de script，especially~！No hay necesidad de preocuparse por el indicador establece barras limitadas, algunos de los indicadores tienen parámetros, per
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
ZoomIN
Maxim Polishchuk
4.5 (2)
Utilidades
El indicador ZoomIN está diseñado para ver rápidamente la barra seleccionada en los marcos temporales más pequeños en una ventana emergente. Una vez lanzado, el indicador funciona en segundo plano, no ocupa espacio en el gráfico y no consume recursos del sistema. Cuando el indicador se activa mediante la combinación Mayúsculas + i (se puede cambiar en la configuración), se crea una ventana emergente con un gráfico de un marco temporal más pequeño. El marco temporal mostrado puede modificarse hac
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Spread Data
Harry Gunadi Permana
4.5 (2)
Utilidades
La herramienta Spread Data mostrará el spread actual y el spread medio. Registrará el spread por cada hora (de 0 a 23) y puede dar mejores datos sobre el spread de tu broker. Ejecútalo durante 2 días o más para obtener mejores datos de spread . Cada spread menor que MinSpread será registrado como MinSpread Cada spread mayor que MaxSpread será registrado como MaxSpread Ayuda a decidir que spread usar cuando se hace backtest, ajustes de spread de EA, EA que operan en intervalos de tiempo específic
FREE
Risk2Reward MATR
Abraham Correa
Utilidades
Adaptándose a la volatilidad, las posiciones de negociación de Riesgo potencial a Recompensa se muestran en función del Rango Verdadero Promedio. Las casillas de riesgo-Recompensa se muestran cuando se hace clic en el botón "Comprar o Vender". Una utilidad del cálculo ATR, regocíjese con un asunto que no es parte de una decisión difícil sobre cuándo cerrar una operación. Este asunto ayudaría a su decisión de gestión de riesgos.  Especificación El Rango Verdadero Promedio es un indicador de uso
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilidades
ONREX IV ONREX IV es una herramienta de negociación que se utiliza para practicar y mejorar sus habilidades de negociación manual. También es un Asesor Experto en Operaciones Automáticas. No se preocupe si sus operaciones van en la dirección equivocada, ONREX IV se hará cargo y tratará de gestionar y controlar su gestión de riesgos. ONREX IV ofrece un panel de interfaz de operaciones que permite a los operadores operar manualmente u optar por FULL AUTO TRADING. También está configurado para ocu
FREE
TradeAnalyserMT4
Hung Wen Lin
Utilidades
Posicionamiento básico La herramienta de análisis avanzado de MT4, que proporciona un análisis en profundidad del historial de operaciones y una visión de los datos para optimizar las estrategias y aumentar la rentabilidad. Usos del Core Evaluación del rendimiento de la estrategia: Analice la rentabilidad, la estabilidad y el riesgo para asignar una calificación objetiva A+-D. Descubrimiento de patrones de negociación: Identifique variedades, plazos y hábitos de beneficios de alta calidad para
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
Slave Order Receiver CSV MT4
Joaquin Nicolas Metayer
Utilidades
Este Asesor Experto funciona como un esclavo en un sistema copiador de operaciones. Lee las instrucciones comerciales de un archivo CSV y replica las órdenes en el terminal MetaTrader 4. Está diseñado para trabajar con un EA maestro que escribe las operaciones en el mismo archivo. El EA supervisa continuamente el archivo para las actualizaciones y sincroniza el terminal local mediante la apertura, modificación o cierre de operaciones en consecuencia. Qué hace: Lee los datos de las operaciones de
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Indicadores
El temporizador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 4 (también disponible para MT5) es un indicador vital diseñado para ayudarle a gestionar su tiempo de negociación con eficacia. Le mantiene informado sobre las horas de apertura y cierre del mercado mostrando el tiempo restante antes de que se cierre la vela actual y se forme una nueva. Esta poderosa herramienta le permite tomar decisiones de trading bien informadas. Características principales: Rango de Asia: Viene con una opción para am
FREE
Advanced Info Displayer mt4 FREE
Massimiliano Pirola
Utilidades
Versión gratuita. Sólo funciona con EURUSD. ¿Le gustaría tener estadísticas sobre sus operaciones en pantalla mientras opera? ¿Conoce bien el símbolo con el que opera? ¿Sabe realmente todo lo que necesita sobre su cuenta de operaciones? ¿Necesita estar al tanto de las horas locales en todo el mundo? Advanced Info Displayer responde a todo eso. Es la herramienta definitiva para conocer todo tipo de información útil y datos ocultos o difíciles de encontrar. Es importante si te tomas en serio el tr
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilidades
Account Info EA Es una herramienta que presenta en el gráfico todas las posiciones de la cuenta, e información específica relativa a las posiciones, pero también a la cuenta. Permite al usuario tener una imagen de su cuenta de un vistazo. Se utiliza como cualquier asesor experto. No se puede adjuntar en el mismo gráfico con otro asesor experto. No tiene la capacidad de abrir o gestionar posiciones. Se puede acoplar en cualquier gráfico y en cualquier marco temporal.
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilidades
TradeInfo de IceFX es la utilidad que muestra la información más importante sobre la cuenta corriente y sus posiciones. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (balance, equidad, margen libre). Spread actual, reducción actual (Drawdown), beneficio planeado, pérdidas esperadas, etc. Número de posiciones abiertas, volumen (LOT), beneficio. Rango del día de hoy y de ayer. Tiempo que queda hasta la vela siguiente. Información sobre el beneficio del último día (usando el indicador
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indicadores
El indicador Rayol Code Hour Interval Lines fue diseñado para ayudar a su experiencia de trading. Dibuja el rango de horas elegido por el usuario directamente en el gráfico, de modo que permite a los traders visualizar los movimientos de precios durante sus horas de trading preferidas, proporcionando a los traders una visión más completa de los movimientos de precios y la dinámica del mercado. Este indicador permite al usuario elegir no sólo la hora del broker, sino también la hora local. De est
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilidades
Calculadora inteligente de tamaño de lote y asistente de operaciones para el comercio móvil Visión General: Esta es la herramienta que cada operador en el mercado debe tener, no importa si usted es scalper, swing traders, day trader, o trader a largo plazo. Esta herramienta de comercio On-The-Go le ayudará a mantenerse disciplinado y también mantenerse libre de las tareas diarias de gestión de comercio, la mayoría de los comerciantes se enfrentan a problemas comunes como 1. Cálculo del tamaño ad
FREE
FFx Fractals
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (2)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilidades
El indicador Saz_Timer pertenece a la suite Saz_Forex de indicadores profesionales diseñados por Traders, para Traders. Este indicador mostrará minutos y segundos de tiempo real en la ventana del gráfico. El indicador utiliza el evento OnTimer() por lo que se puede actualizar incluso cuando no hay ticks recibidos en el gráfico. El texto se muestra en la parte inferior derecha del gráfico, rodeado de rojo en la captura de pantalla. Entradas: Color del texto, permite seleccionar el color del texto
FREE
FFx Momentum
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilidades
TradeMirror es una herramienta local de copia de órdenes diseñada para las plataformas MT4/MT5 que soporta sincronización de operaciones en tiempo real. Ventajas del producto Cumpliendo con los altos estándares de seguridad, estabilidad y privacidad para software financiero, hemos optimizado tres aspectos clave: Interfaz gráfica intuitiva para una operación sencilla Protección de privacidad reforzada para aislamiento de datos sensibles en escenarios financieros Sincronización de órdenes en milis
FREE
SA Assistant Demo
Aleksandr Svetlakov
Utilidades
SA Assistant es una herramienta intuitiva y sin ajustes complicados, diseñada para facilitar las operaciones comerciales en el terminal MetaTrader 4. SA Assistant no está diseñado para trabajar en el probador de estrategias. La versión demo funciona sólo en el par USDCAD. Por favor, pruebe el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real. El EA Asistente SA se divide visualmente en 4 bloques: 1. "Información" - muestra en tiempo real: saldo de la cuenta de trading apalancamiento
FREE
FFx MACD
Eric Venturi-Bloxs
4.2 (5)
Indicadores
El objetivo de esta nueva versión del indicador MT4 estándar, incluido en el suministro de la plataforma, es mostrar en una subventana varios marcos temporales de un mismo indicador. Ver el ejemplo mostrado en la figura de más abajo. Sin embargo, el indicador no se representa como un indicador MTF simple. Es la representación real del indicador en su marco temporal. Ajustes disponibles en el indicador FFx: Elección del marco temporal a mostrar (desde M1 hasta MN) Ajuste de la anchura (cantidad d
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente Metatrader 4, necesita las versiones Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT5: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Cualquier duda o sugerencia para una nueva función por favor comentadla. ¡Que lo disfrutes!
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Draw Agent
Omar Alkassar
Utilidades
Draw Agent está diseñado como una forma hermosa e innovadora de crear y administrar todos sus análisis de gráficos, garabatos, notas y más. Esta herramienta proporciona un método de dibujo a mano alzada, para tratar el espacio del gráfico como una pizarra y dibujar a mano. Esta herramienta de dibujo a mano alzada le permite dibujar en gráficos MT4/MT5 para marcar o resaltar eventos en el gráfico. Es una herramienta útil si desea   dibujar ondas de Elliott a mano, dibujar líneas en un gráfico o
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilidades
Una herramienta que pueda calcular instantáneamente el tamaño de la posición o el riesgo en función de un nivel de stop-loss determinado es fundamental tanto para los traders profesionales como para los novatos. La utilidad comercial TRADE PRO proporciona cálculos rápidos y precisos, ayudándole a tomar decisiones en condiciones de mercado volátiles y sensibles al tiempo. VERSIÓN MT5       /    Materiales de instalación adicionales Funciones principales: Original. Sencillo. Eficaz. Una forma ún
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilidades
Este panel de negociación ha sido desarrollado para operar con rapidez y comodidad en los mercados financieros. Está equipado con las funciones necesarias para el trading manual y semiautomatizado. Debido a la presencia de la función de seguimiento de órdenes, trailing stop y cierre automático por capital, beneficio, tiempo. Puede utilizarlo para automatizar su sistema de trading. Todo lo que tienes que hacer es abrir una posición y establecer los parámetros para el mantenimiento, todo lo demás
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Funciones básicas: La velocidad de interacción normal del copy trading es inferior a 0,5 s. Detecta automáticamente las fuentes de señal y muestra una lista de cuentas de fuentes de señal Coincidencia automática de símbolos: el 95 % de los símbolos comerciales más utilizados en diferentes plataformas (casos especiales como diferentes
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Utilidades
Este panel muestra noticias actuales de tres fuentes: del sitio web ForexFactory.com (calendario FFC), del sitio web Investing.com y del calendario económico de mql5.com. Puede ordenar las noticias por impacto y por país y mostrarlas en el gráfico con un solo clic. Al mantener presionada la tecla 'Ctrl', puede seleccionar varias 'monedas' o 'impactos' diferentes para ordenar. Además, esta utilidad muestra no solo el pronóstico, sino también los valores reales después de que aparecen en el sitio
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilidades
Trading History - Programa para operar y gestionar dinero en el historial de cotizaciones en stratagy tester. Puede trabajar con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Muy bueno para entrenar y probar diferentes estrategias. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Permite probar cualquier estrategia de trading en el menor tiempo posible 2. Un simulador excelente para la formación en negociación. Puede adquirir mes
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilidades
Basket EA MT4 es una potente herramienta de obtención de beneficios y un sistema integral de protección de cuenta, todo en una solución sencilla y fácil de usar. Su finalidad principal es brindarte control total sobre las ganancias y pérdidas globales de tu cuenta mediante la gestión de todas las posiciones abiertas a nivel de cesta, en lugar de individualmente. El EA ofrece un completo conjunto de funciones a nivel de cesta, incluyendo take profit, stop loss, break even y trailing stop. Estos
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilidades
Equity Protect Pro: Su Experto Integral en Protección de Cuentas para un Trading Tranquilo Si busca funciones como protección de cuentas, protección de capital, protección de cartera, protección de múltiples estrategias, protección de ganancias, recolección de ganancias, seguridad en el trading, programas de control de riesgos, control automático de riesgos, liquidación automática, liquidación condicional, liquidación programada, liquidación dinámica, trailing stop loss, cierre con un solo clic
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
Drawdown Manager MT4 es un robusto Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado como un protector de capital para gestionar operaciones y proteger su cuenta de trading. Esta herramienta está diseñada específicamente para firmas de trading propietario, mejorando su experiencia de trading con funciones avanzadas de gestión de riesgos, asegurando la seguridad de sus inversiones. Monitorea y controla las actividades de trading sin ejecutar operaciones, enfocándose en proteger el capital y optimizar el
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Utilidades
DESCRIPCIÓN: El EA es un gestor de operaciones para gestionar operaciones manuales o de otro tipo por EA. Puede colocar Stoploss, Takeprofit, Trailing, y Martingale / Promedio de todas las posiciones abiertas. Asegúrese de colocar sólo 1 tipo de órdenes abiertas para cada símbolo ( Ejemplos: 1 Compra o 1 Venta). El EA no abrirá las operaciones iniciales, pero puede ser backtested para ver cómo funciona. CARACTERÍSTICAS: Modo Multidivisa o Par Único. Colocación de Stoploss / Takeprofit. Auto Mar
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Otros productos de este autor
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilidades
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5 ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado : Smart Trailing Stop Manager MT4 ¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss? Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta a
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4 ¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura d
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional ¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a l
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, especialmente diseñado para MetaTrader 4. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas de % y alertas instantáneas multicanal - ideal para scalpers, intradía y swing traders que necesitan un mapeo de valor razonable de grado institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT5? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera est
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 es una utilidad de gestión de operaciones que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera e
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es el punto de referenc
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico. Cero funciones de negociación : no abre, modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activarlo
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificació
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Automatice la gestión de riesgos con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 4 ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 ¿Le cuesta ajustar manualmente los stops y asegurar los beneficios? Smart Trailing Stop Manager MT4 es una utilidad inteligente para MetaTrader 4 que automatiza los trailing stops, la gestión del punto de equilibrio, los cierres parciales y los SL automáticos. Optimizado específicamente para los usuarios
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos). Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estr
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegac
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT4 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT4 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y un Asesor Experto DCA (dollar-cost averaging) para MetaTrader 4. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que ace
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 4, creada para traders que trabajan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Uti
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilidades
MT4 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT4 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 4 directamente a Telegram . Tanto si operas manualmente, como si ejecutas estrategias automatizadas o gestionas un canal de señales, te ayuda a estar al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Telegram SDK MT4
The Hung Ngo
Bibliotecas
Importante: Este producto es una librería para desarrolladores . Es adecuado sólo para usuarios que pueden escribir/modificar código MQL4 e integrar una librería compilada en su propio EA/Script. No es un notificador de "arrastrar y ejecutar". El SDK de Telegram le ayuda a enviar mensajes y fotos de Telegram desde MetaTrader 4 de una forma sencilla y fiable. Utilícelo cuando desee notificaciones de Telegram dentro de sus propias herramientas de automatización. Características principales Enviar
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Asesores Expertos
GoldenTrend Master MT5: El Asesor Experto Definitivo para Seguir Tendencias en el Mercado Forex Descripción General: Presentamos el GoldenTrend Master MT5, una herramienta de trading indispensable para los inversores que buscan precisión y fiabilidad en el dinámico mercado de Forex. Con su robusto algoritmo de seguimiento de tendencias, este Asesor Experto (EA) asegura que captures las mejores oportunidades de ganancia mientras minimizas los riesgos. Señales de cuenta real:   https://www.mql5.c
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Trading Automatizado de AI MT5: Tu Socio Inteligente para el Éxito en Forex Descripción general: Bienvenido al futuro del trading en Forex con Trading Automatizado AI MT5, tu aliado definitivo en trading. Este Asesor Experto (EA) es una obra maestra de inteligencia artificial, diseñado para simplificar tu experiencia de trading. Se integra sin problemas en tu gráfico y opera con notable simplicidad y eficacia en pares XAU, EUR y GBP, compatible con cualquier corredor. Características principales
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Asesores Expertos
MT5 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT5 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 5 directamente a Telegram . Ya sea que opere manualmente, ejecute estrategias automatizadas, o administre un canal de señales, le ayuda a mantenerse al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve, y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Bullish AI Trader EA - Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 Aproveche el poder de la inteligencia artificial con el EA Bullish AI Trader , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para el trading automático, este EA se especializa en operaciones de compra en XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, aprovechando el análisis basado en IA para identificar oportunidades de alta probabilidad. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, ofrece una sólida g
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5 . Este EA no envía, modifica o gestiona
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5 Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios. ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4 Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibr
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 5, creada para traders que operan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Utilí
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT5 - Rotación de la Lista de Vigilancia para Gráficos Multi-Activos Auto Symbol Switcher para MetaTrader 5 es un panel de utilidad que automáticamente hace un ciclo del gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores que siguen muchos mercados y quieren que el gráfico se mueva a través de una lista de vigilancia sin hacer clic en los símbolos uno por uno. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna opera
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
Telegram SDK MT5
The Hung Ngo
Bibliotecas
Importante: Este producto es una Biblioteca para desarrolladores . Es adecuado sólo para usuarios que pueden escribir/modificar código MQL5 e integrar una librería compilada en su propio EA/Script. No es un notificador de "arrastrar y ejecutar". El SDK de Telegram le ayuda a enviar mensajes y fotos de Telegram desde MetaTrader 5 de una forma sencilla y fiable. Utilícelo cuando desee notificaciones de Telegram dentro de sus propias herramientas de automatización. Características principales Envia
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario