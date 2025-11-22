Prop Guardian Risk Manager MT5

Prop Guardian Risk Manager MT5 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm

Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 5, creada para traders que operan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites.

Utilícelo como una capa de seguridad sobre su operativa manual o los Asesores Expertos existentes para seguir las reglas de la empresa de puntales de forma más consistente y reducir la posibilidad de violaciones evitables de las reglas. La utilidad se basa en los datos proporcionados por su terminal MT5 (capital, saldo, posiciones y Stop Loss) y actúa estrictamente dentro de las reglas que usted configure.

Si necesita la versión para MetaTrader 4, está disponible por separado en el Mercado: Prop Guardian Risk Manager MT4.

Capacidades clave

  • Protección diaria contra pérdidas: Monitoriza el drawdown diario basado en la equidad con dos modos de cálculo (desde la equidad de inicio del día o desde la equidad más alta alcanzada durante el día).
  • Protección global contra pérdidas: Controla la reducción total a partir de un saldo inicial (detectado automáticamente o fijado manualmente) y puede bloquear la negociación si se supera el límite.
  • Riesgo por operación y riesgo total abierto: Calcula el riesgo de cada posición a partir de su Stop Loss y tamaño, y realiza un seguimiento del riesgo total de todas las operaciones abiertas como porcentaje del capital.
  • Bloqueos automáticos y cierres opcionales: Puede bloquear nuevas operaciones y, si lo desea, cerrar posiciones existentes y eliminar órdenes pendientes cuando se superen los límites configurados.
  • Zona horaria y sesiones: Alinea el "prop day" con la zona horaria de su empresa y el inicio del día, y opcionalmente bloquea las operaciones fuera de las horas de sesión permitidas.
  • Panel de control del gráfico: Muestra el estado actual (normal, advertencia o bloqueado), la pérdida diaria y global, el riesgo total abierto y el tiempo restante del día de prop.
  • Notificaciones: Envía alertas a través del terminal, notificaciones push y correo electrónico cuando se alcanzan los niveles de advertencia o los límites.
  • Integración avanzada: Publica los valores clave y los indicadores de bloqueo en las variables globales de MetaTrader (con un prefijo dedicado) para los usuarios que deseen conectar sus propias herramientas.

Protección contra pérdidas diarias y globales

El módulo de pérdidas diarias se centra en la regla de reducción máxima diaria de la empresa de puntales. Se define una pérdida diaria máxima permitida en porcentaje, basada en la equidad, y un nivel de advertencia (por ejemplo, 60% del límite). Prop Guardian realiza un seguimiento de la equidad, ya sea contra la equidad al inicio del día de prop o la equidad más alta alcanzada durante ese día, dependiendo del modo que seleccione. Cuando se alcanza un nivel de advertencia, la utilidad puede alertarle; cuando se alcanza el límite de pérdida diario, puede bloquear la negociación hasta el final de ese día de puntales y, opcionalmente, cerrar posiciones.

El módulo de pérdidas globales realiza un seguimiento de la reducción total a lo largo de la vida de la cuenta. Puede establecer un límite de pérdida global como porcentaje de un saldo inicial. Ese saldo puede detectarse automáticamente en la primera ejecución o introducirse manualmente si su empresa de utilería utiliza un valor de referencia específico. Si la pérdida total supera el límite, la herramienta puede activar un bloqueo total, bloquear nuevas operaciones y, si está activado, cerrar todas las posiciones actuales.

Riesgo por operación y riesgo total abierto

Además de la pérdida diaria y global, Prop Guardian puede imponer límites al riesgo por operación y al riesgo total abierto. Para cada posición, calcula la pérdida potencial en el Stop Loss actual basándose en la escala de precios del instrumento, el valor del tick, el volumen y su capital actual, y lo expresa como un porcentaje. Puede definir un riesgo máximo por operación y un riesgo máximo total abierto en todas las posiciones supervisadas.

Si se superan estos límites, la utilidad puede avisarle, bloquear la cuenta o ambas cosas, según su configuración. Esto le ayuda a mantener el riesgo bajo control, incluso cuando se utilizan múltiples estrategias o Asesores Expertos al mismo tiempo.

Zona horaria, sesiones y comportamiento de bloqueo de los puntales

Muchas empresas de props definen su día de negociación y sus reglas de acuerdo a una zona horaria específica. Prop Guardian le permite alinear su "día prop" interno con el horario de su empresa estableciendo un desfase GMT y horas personalizadas de inicio y fin del día. Las estadísticas diarias y los reajustes siguen la definición del día de prop en lugar de la hora de su ordenador local.

También puede configurar una ventana de sesión de negociación y elegir si desea bloquear las operaciones fuera de este horario. El comportamiento de los bloqueos es flexible: un bloqueo diario permanece activo hasta el final del día de puntales, mientras que un bloqueo general normalmente permanece activo hasta que usted lo desbloquea manualmente. Los botones para el desbloqueo manual pueden mostrarse en el panel si usted lo permite en las entradas. El estado de bloqueo se almacena y restaura utilizando las variables globales de MetaTrader para que sobreviva a los reinicios del terminal.

Panel en el gráfico

La utilidad crea un panel compacto en el gráfico adjunto para que pueda ver la situación actual de riesgo de un vistazo. La información típica incluye:

  • Estado: normal, advertencia, bloqueado por pérdida diaria, bloqueado por pérdida global o fuera de la sesión de negociación permitida.
  • Diaria: ganancia o pérdida diaria actual en porcentaje relativa a su límite de pérdida diaria.
  • Global: beneficio o pérdida global actual en porcentaje relativo a su límite de pérdida global.
  • Riesgo total: riesgo total abierto en porcentaje relativo a su ajuste de riesgo total máximo.
  • Cuenta atrás del día deprop: tiempo restante hasta el final del día de prop según la zona horaria configurada y la hora de finalización del día.

Si el desbloqueo manual está activado, el panel también puede mostrar botones para desbloquear bloqueos diarios o globales, según los permisos que haya configurado.

Configuración básica

  1. Adjunte el Prop Guardian Risk Manager a cualquier gráfico de la cuenta que desee proteger.
  2. Configure los límites de pérdida diarios y globales de acuerdo con las reglas de su empresa de utilería.
  3. Establezca la zona horaria y las horas de inicio y fin del día para que la utilidad coincida con la definición de la empresa de un día de negociación.
  4. Decida cómo de estricta quiere que sea la protección: sólo alertas, alertas más bloqueos, o bloqueos con cierre automático de posiciones.
  5. Si es necesario, active el control de la sesión de negociación y defina las horas de sesión permitidas, y decida si deben bloquearse las operaciones fuera de esta ventana.
  6. Opcionalmente, utilice el filtro de símbolos para restringir la supervisión a instrumentos específicos (por ejemplo, sólo índices o sólo pares de divisas).
  7. Mantenga la utilidad en funcionamiento mientras opera manualmente o a través de sus propios Asesores Expertos para que pueda supervisar la renta variable, el riesgo y la actividad comercial en tiempo real.

Probador de Estrategias y Limitaciones

Prop Guardian es una utilidad, no un Asesor Experto. El Probador de Estrategias en MT5 tiene un soporte limitado para utilidades y es principalmente útil para verificar que el panel se muestra correctamente y que la lógica de bloqueo reacciona a los cambios en un escenario de prueba simple. El comportamiento real depende de las posiciones reales, las fluctuaciones reales de la equidad y los valores de Stop Loss utilizados en su cuenta de operaciones. Valide siempre su configuración en una cuenta demo antes de utilizarla en una cuenta con fondos.

Guía del usuario y versión demo

Una guía de usuario detallada, paso a paso, con ejemplos de configuración y preguntas frecuentes, así como una versión demo de la utilidad que funciona en cuentas demo, están disponibles en la siguiente entrada del blog MQL5:

Prop Guardian Risk Manager - Guía de usuario completa y versión demo

Notas Importantes y Descargo de Riesgo

  • Prop Guardian Risk Manager es una utilidad de gestión de riesgos; no implementa ninguna estrategia de trading y no puede asegurar beneficios o evaluaciones exitosas de prop firm.
  • Todos los cálculos se basan en la información disponible en su terminal MT5 (capital, balance, posiciones abiertas y niveles de Stop Loss). Las empresas de apoyo pueden utilizar métodos ligeramente diferentes para calcular la reducción y las violaciones.
  • Usted es responsable de configurar los parámetros de acuerdo con las reglas reales de su broker o firma de prop. El autor no se hace responsable de violaciones de las reglas, pérdidas financieras o cancelaciones de cuentas resultantes de una configuración o uso incorrecto del producto.
  • La utilidad está pensada para operadores que ya entienden las reglas de las empresas de apuntalamiento y la gestión básica del riesgo y desean una capa técnica adicional que les ayude a respetar dichas reglas.
Productos recomendados
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Trade Manager Tool MT5
Le Van Phat
5 (2)
Utilidades
Presentación del producto : Herramienta Trade Manager para MT5 Trade Manager Tool le ayudará a calcular casi exactamente el riesgo basado en su cuenta de forma automática. Junto con eso, hay características para apoyar la preservación del capital con Trailing Stop, BreakEven, Límite de Riesgo, tales como Límite Diario de Ganancias / Pérdidas, etc. le ayuda a evitar overtrading. En particular, el panel está diseñado simplemente con muchos botones interactivos dentro del panel y fuera de la gráfi
Magic Auto TP and SL
Kamel Mokaddes
Utilidades
Utilidad profesional de gestión de comercio automatizada que establece instantáneamente Take Profit (Tomar Ganancia) y Stop Loss (Detener Pérdida) en todas sus operaciones, con funciones avanzadas de Punto de Equilibrio (Breakeven) y Trailing Stop (Stop Móvil). Perfecta para scalpers y day traders que desean una gestión de riesgos manos libres. Características Clave: Colocación instantánea de TP/SL en todas las operaciones (manuales o automatizadas) Sistema inteligente de Punto de Equilibri
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
The Super Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
El Super Manager (MT5 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132495?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
SafeZone Auto Close by Sadam Majid
Muchamad Sadam Madjid
Utilidades
SafeZone Auto Close - Script Inteligente de Protección de Equidad (MT5) Protege automáticamente su cuenta de operaciones mediante el cierre de todas las posiciones una vez que su equidad alcanza un objetivo de beneficio definido o límite de pérdida crítica - con filtro de tiempo opcional para las horas de negociación. Qué hace este script SafeZone Auto Close es un ligero pero potente MetaTrader 5 (MT5) script diseñado para monitorear su equidad en tiempo real y al instante cerrar todas las posic
Shtenco Neural Link EA
Yevgeniy Koshtenko
5 (1)
Asesores Expertos
Le presentamos ShtencoNeuralLink - un revolucionario asesor de trading con una idea única que ha estado en desarrollo desde 2022. ShtencoNeuralLink se basa en una red neuronal, totalmente escrita en el lenguaje MQL5. Su idea es absolutamente nueva y no tiene análogos en el mercado, operando en sistemas de coordenadas de precio y tiempo completamente diferentes, yendo más allá de los clásicos candeleros o barras japonesas. El corazón del asesor es una red neuronal entrenable, cuyos pesos se selec
FREE
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 5 El Asesor Experto Pro BTB Poursamadi Robot es un avanzado sistema de trading algorítmico desarrollado en base a la detección de picos , estructuras Breaker Block , Fair Value Gaps (FVG) , y la metodología de trading Unicorn . Al integrar un análisis preciso de la acción del precio con las reglas de negociación propias de Poursamadi , este Asesor Experto identifica puntos de entrada y salida de bajo riesgo y alta probabilidad , proporcionando d
Advanced Trader Dashboard MT5
Narek Kamalyan
Utilidades
El potente y atractivo panel de operaciones le ayuda a programar o colocar múltiples operaciones en función de sus preajustes con un solo clic. Está diseñado para ejecutar órdenes inmediatamente o programar operaciones con antelación para que se ejecuten en un momento determinado utilizando múltiples filtros para evitar condiciones de mercado no favorables (spread amplio, apalancamiento reducido, etc.). Se ha desarrollado una funcionalidad adicional para sincronizar dos instancias del experto a
TradebyTime Manager
Wartono
Utilidades
TradeByTime Manager es una herramienta para operar en función del tiempo. Es semi auto trading. El operador define la hora de entrada y salida y el EA se encarga del resto. Útil para el comerciante que es por lo general el comercio con rango de tiempo, tales como la señal de comercio con la entrada y salida basado en el tiempo o el comercio con el tiempo de eventos de noticias. O comerciante que está familiarizado con el comercio de opciones binarias, este es otro "sentido" de la misma. Sólo que
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
AZ Trade Recovery Assistant MT5
Shammi Akter Joly
Utilidades
AZ Trade Recovery Assistant MT5 combina la flexibilidad de la operativa manual con la gestión automatizada inteligente.Este avanzado panel en el gráfico no es sólo para la ejecución de operaciones - es un completo asistente para la gestión de operaciones. Puede abrir o cerrar posiciones al instante, ajustar el tamaño del lote, gestionar trailing stops y modificar Take Profit o Stop Loss, todo directamente desde el panel. Está diseñado para operadores que desean tener un control total de sus oper
MTM Pro Manual Trading Panel
Choawana Malaikitsanachalee
Utilidades
MTM Manual Trade Manager es un tablero de operaciones profesional diseñado para operadores manuales que desean un mejor control sobre el riesgo y la gestión de operaciones. Este Asesor Experto NO abre operaciones automáticamente. Todas las decisiones de trading y ejecuciones de órdenes están totalmente controladas por el trader. Características principales: - Ejecución manual de órdenes de compra y venta desde el panel de control - Stop Loss y Take Profit visuales mediante líneas de arrastrar
FREE
RiskManagerCalc
Ramadhan Omurana
Utilidades
Se utiliza para la gestión del riesgo y la apertura de posiciones según la configuración del usuario. El usuario puede establecer el stop loss y la toma de beneficios en pips. El usuario también puede elegir el porcentaje de riesgo por operación que desea utilizar al abrir la operación. El volumen de la operación que el usuario desee enviar será calculado de acuerdo con el stoploss y el porcentaje de riesgo que el usuario haya seleccionado.
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Close Trades Pro
Osazee Asikhemhen
Utilidades
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! ¿Está cansado de cerrar manualmente cientos de operaciones? ¿Es usted un scalper , day trader , swing trader y quiere maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas cerrando múltiples posiciones al mismo tiempo bajo diferentes condiciones? ¿Es usted un Trader de Prop Firm que desea evitar alcanzar el máximo drawdown diario? No busque más. Este kit es la solución definitiva para usted. GUÍA DE USO DEL KIT 1. 1. Muestra los beneficios/p
Trade Dashboard V1
Muhamad Zulkifli Bin Abdul Rani
Utilidades
Este EA fácil de usar le ayuda a gestionar sus posiciones abiertas de forma rápida e inteligente. Establezca las líneas Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Vea las actualizaciones de Ganancias y Pérdidas (P&L) en tiempo real con una línea de P&L en vivo. Cierre la mitad o todas las posiciones con un solo clic. Cierre automáticamente todas las operaciones cuando alcance su objetivo de beneficios. Botones sencillos y cuadro de entrada para un control rápido. Funciona con
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilidades
Auto SL/TP Manager EA - Gestión Automática Inteligente Auto SL/TP Manager EA es un Asesor Experto diseñado para automatizar la gestión de órdenes con la máxima eficacia y discreción. Gestiona automáticamente : Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) Profit Lock (bloqueo progresivo de beneficios) Trailing Stop con varios métodos avanzados Visualización enmascarada de SL y TP para mayor discreción (no visible para el trader). Esta es la herramienta ideal para los traders que quieren asegurar sus b
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilidades
TP SL Bot - una utilidad que establece automáticamente el Stop Loss y Take Profit para las nuevas órdenes abiertas de varias maneras según sus indicaciones. También cuenta con una función de cálculo del volumen necesario para abrir un trade con el fin de alcanzar la cantidad deseada con el tamaño de Stop Loss/Take Profit especificado.   Hay varias formas de calcular el tamaño y establecer los parámetros: 1. Ajustes basados en la cantidad especificada por el usuario en porcentaje del saldo actua
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilidades
GGP Trade Copier EA es un bot de trading automático que puede ayudar a los traders a replicar automáticamente las estrategias y operaciones de un terminal de trading a otros experimentando un sistema de copia de operaciones excepcionalmente rápido . Su configuración fácil de usar le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows o Windows VPS con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. El software es compatible con múltiples v
EquitySafe V1
Luis Carlos Lucero Hernandez
Utilidades
EquitySafe V1.0 es una potente herramienta de gestión de riesgos diseñada para MetaTrader 5 . Permite a los operadores gestionar eficazmente su riesgo mediante el establecimiento de límites máximos de pérdida basados en marcos temporales personalizados. Con esta herramienta, usted tiene la flexibilidad de definir sus propios intervalos de tiempo y asignar umbrales de riesgo específicos en consecuencia. Esto le ayuda a mantener el control sobre su cuenta de trading y minimizar las pérdidas potenc
MT5 Trades To Telegram
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Trades To Telegram es un asistente comercial potente y personalizable diseñado para tender un puente entre la plataforma MetaTrader 5 y la popular aplicación de mensajería Telegram. Este bot sirve como una herramienta crucial para los comerciantes, proporcionándoles señales de comercio oportunas y precisas, alertas y actualizaciones directamente a sus cuentas de Telegram. Características principales: Señales en tiempo real: El bot monitoriza la plataforma MetaTrader 5 continuamente, detectando
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Utilidades
Breve descripción: FTMO Protector PRO MT5 es un EA diseñado para proteger su cuenta financiada gestionando el riesgo y asegurando el cumplimiento de las reglas de trading de la Prop Firm. Este EA monitoriza automáticamente los niveles de capital, cierra las operaciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios o los límites de reducción, y proporciona una visualización de las métricas clave de la cuenta . El EA funciona con todos los diferentes proveedores de servicios de Prop Firm. Resu
Indicator Automator EA
Fatih Klavun
Utilidades
EA Automatizador de Indicadores: La Herramienta de Automatización de Indicadores Definitiva ¿Cansado de estar encadenado a su escritorio, esperando las señales de su indicador favorito? ¿Quiere eliminar el trading emocional y liberar el verdadero potencial de su estrategia manual? El EA Automatizador de Indic adores es un potente y altamente versátil Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para automatizar CUALQUIER indicador de trading que proporcione claras señales de Compra y Venta a través
Invisible orders trade
Dmitrii Solovei
Utilidades
Este Asesor Experto es un análogo de TakeProfit y StopLoss, pero invisible para el corredor y otros participantes del mercado. Es una cosa conveniente para las estrategias de scalping que utilizan el mismo StopLoss y TakeProfit - una vez que se establece el tamaño de la pérdida esperada y el beneficio y luego sólo tiene que abrir una posición en la señal apropiada, y el Asesor de Expertos se cerrará por sí mismo cuando se alcanzan los niveles establecidos.
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Una utilidad para establecer automáticamente los niveles de equilibrio, transfiere las operaciones al equilibrio al pasar una distancia determinada. Le permite minimizar los riesgos. Creado por un comerciante profesional para comerciantes. La utilidad trabaja con cualquier orden de mercado abierta por un comerciante manualmente o mediante asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Versión MT4 https://www.mq
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Prop Drawdown Manager MT5
Elvis Wangai Muriithi
Utilidades
Prop Drawdown Manager es una sofisticada herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente y minimizar el impacto de las depreciaciones en sus cuentas de operaciones de divisas. Las depreciaciones, que representan la reducción del capital desde el punto máximo hasta el mínimo, son un aspecto inevitable de las operaciones, pero pueden ser perjudiciales si no se gestionan adecuadamente. Esta utilidad ofrece a los operadores un conjunto de funciones destinadas a controlar la
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
Utilidades
Diario de resultados - Su herramienta de resumen visual de operaciones Opere de forma más inteligente comprendiendo su rendimiento. Este Asesor Experto (EA) proporciona un resumen visual instantáneo de los resultados de sus operaciones directamente en el gráfico. Si usted es un scalper, swing trader, o inversor a largo plazo, esta herramienta le ayuda a mantenerse en la cima de sus métricas de rendimiento con facilidad. Características principales Análisis temporal flexible Visualice su rendi
FREE
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Los compradores de este producto también adquieren
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilidades
Esta utilidad de copia de operaciones le permite replicar y sincronizar al instante y sin problemas un número ilimitado de órdenes desde múltiples cuentas maestras a múltiples cuentas esclavas en su máquina local. Puede crear canales personalizados (o carteras) con funciones avanzadas de filtrado para copiar desde varias cuentas maestras a varias cuentas esclavas. Además, puede personalizar estos canales con una serie de opciones de tamaño de lote y condiciones de operación para garantizar que
Smart Position Sizer
Michael Musco
Utilidades
Sizer de posición inteligente (MT5) Dos clics para asignar el riesgo, auto-tamaño, y ejecutar con SL / TP pre-llenado-rápido, visual, broker-aware. Diseñado para funcionar perfectamente en Forex, Futuros, Índices, Metales y símbolos CFD . Por qué gusta a los operadores (por mercado) Divisas Dimensionamiento en función del diferencial (opcional): incluye el diferencial actual en el riesgo para que el tamaño del lote se ajuste al riesgo neto . Precisión en pips y 5 dígitos: cálculo correcto de lo
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado e
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilidades
Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones remotamente a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTradfer en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor puede incluso
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilidades
¿Qué es exactamente una herramienta de negociación inteligente? Smart Trading Tool fue desarrollado para el comercio rápido y cómodo de los mercados financieros, especialmente para ORDER BLOCKS TRADERS . Proporciona funcionalidades de los comerciantes, tales como: Una herramienta de dibujo Panel de operaciones con un solo clic Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su apetito de riesgo y gestión monetaria (vea este vídeo sobre cómo esta herramienta puede ayudarle a gestionar me
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
Otros productos de este autor
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilidades
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5 ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado : Smart Trailing Stop Manager MT4 ¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss? Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta a
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional ¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a l
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, especialmente diseñado para MetaTrader 4. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas de % y alertas instantáneas multicanal - ideal para scalpers, intradía y swing traders que necesitan un mapeo de valor razonable de grado institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT5? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera est
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 es una utilidad de gestión de operaciones que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera e
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4 ¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura d
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es el punto de referenc
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico . Cero funciones de negociación : no abre , modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activa
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico. Cero funciones de negociación : no abre, modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activarlo
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificació
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Automatice la gestión de riesgos con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 4 ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 ¿Le cuesta ajustar manualmente los stops y asegurar los beneficios? Smart Trailing Stop Manager MT4 es una utilidad inteligente para MetaTrader 4 que automatiza los trailing stops, la gestión del punto de equilibrio, los cierres parciales y los SL automáticos. Optimizado específicamente para los usuarios
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos). Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estr
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegac
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT4 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT4 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y un Asesor Experto DCA (dollar-cost averaging) para MetaTrader 4. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que ace
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 4, creada para traders que trabajan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Uti
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilidades
MT4 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT4 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 4 directamente a Telegram . Tanto si operas manualmente, como si ejecutas estrategias automatizadas o gestionas un canal de señales, te ayuda a estar al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Asesores Expertos
GoldenTrend Master MT5: El Asesor Experto Definitivo para Seguir Tendencias en el Mercado Forex Descripción General: Presentamos el GoldenTrend Master MT5, una herramienta de trading indispensable para los inversores que buscan precisión y fiabilidad en el dinámico mercado de Forex. Con su robusto algoritmo de seguimiento de tendencias, este Asesor Experto (EA) asegura que captures las mejores oportunidades de ganancia mientras minimizas los riesgos. Señales de cuenta real:   https://www.mql5.c
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Trading Automatizado de AI MT5: Tu Socio Inteligente para el Éxito en Forex Descripción general: Bienvenido al futuro del trading en Forex con Trading Automatizado AI MT5, tu aliado definitivo en trading. Este Asesor Experto (EA) es una obra maestra de inteligencia artificial, diseñado para simplificar tu experiencia de trading. Se integra sin problemas en tu gráfico y opera con notable simplicidad y eficacia en pares XAU, EUR y GBP, compatible con cualquier corredor. Características principales
Green Wave
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones de divisas con el EA Green Wave , un fiable Asesor Experto de swing trading para MetaTrader 5 (MT5). Impulsado por el indicador Raymond Cloudy Day , este EA captura las oscilaciones del mercado con precisión, ofreciendo un enfoque equilibrado de riesgo y recompensa. Optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo H1, proporciona una configuración flexible para otros pares de divisas, por lo que es adecuado para los operadores de todos los niveles. Pruébelo a fondo en una cuen
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Asesores Expertos
MT5 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT5 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 5 directamente a Telegram . Ya sea que opere manualmente, ejecute estrategias automatizadas, o administre un canal de señales, le ayuda a mantenerse al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve, y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Bullish AI Trader EA - Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 Aproveche el poder de la inteligencia artificial con el EA Bullish AI Trader , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para el trading automático, este EA se especializa en operaciones de compra en XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, aprovechando el análisis basado en IA para identificar oportunidades de alta probabilidad. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, ofrece una sólida g
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5 . Este EA no envía, modifica o gestiona
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5 Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios. ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4 Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibr
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT5 - Rotación de la Lista de Vigilancia para Gráficos Multi-Activos Auto Symbol Switcher para MetaTrader 5 es un panel de utilidad que automáticamente hace un ciclo del gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores que siguen muchos mercados y quieren que el gráfico se mueva a través de una lista de vigilancia sin hacer clic en los símbolos uno por uno. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna opera
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario