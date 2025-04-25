EasyInsight MT5

5

EASY Insight – El trading inteligente empieza aquí

Resumen
¿Y si pudieras analizar todo el mercado — Forex, Oro, Criptomonedas, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente?

EASY Insight es tu herramienta de exportación lista para IA que convierte los datos de los indicadores en información accionable para el trading. Diseñada para traders que ya no quieren perder tiempo con suposiciones y sobrecarga visual, te ofrece una visión completa del mercado en un solo archivo CSV limpio.

Esto es trading a otro nivel: sin cambiar de ventana constantemente, sin gráficos saturados. Solo información estructurada de las herramientas que ya conoces: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) y IX Power (IXP) para todos los activos que no son Forex.

¿Quieres aún más comodidad? Elige EASY Insight AIO si deseas todo en una sola instalación — sin configuración, sin gráficos de indicadores en el chart, solo exportación de datos pura para análisis instantáneo con IA.

1. Por qué EASY Insight cambiará tu forma de operar

Cobertura multi-activos
• Analiza Forex, metales, criptomonedas, índices, acciones — todo lo que ofrezca tu bróker.

Exportaciones optimizadas para IA
• Exporta datos altamente estructurados, diseñados para usar directamente con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y más.

La exportación incluye:
• Análisis de la fuerza de las monedas base y cotizada en 3 periodos seleccionables (de FXP).
• Dinámica del sentimiento mediante cambios en las posiciones netas largas (de FXV).
• Cambios de volumen (FXV), volatilidad (FXD) y zonas precisas de soporte/resistencia (FXL).
• Datos de mercado incluyendo OHLC para M15, H1, D1.

Poderosa ingeniería de prompts
• Incluye un archivo prompt para guiar a tu IA en la interpretación correcta de la exportación.
• Compatible con cualquier sistema de IA con entrada estructurada para sugerencias de trading ultrarrápidas.

2. Para traders que buscan más

Esta versión estándar está pensada para traders que ya poseen (o prefieren licenciar) nuestros indicadores principales por separado — especialmente quienes quieren ver sus herramientas visualmente en el gráfico durante el análisis.

¿No necesitas superposiciones en el gráfico? ¿Prefieres la simplicidad? Entonces EASY Insight AIO es tu solución: todo incluido, listo para exportar, sin configuración extra.

3. Estructura inteligente de carpetas

Tus datos se organizan automáticamente en carpetas por clase de activo (Forex, Cripto, Metales, etc.), cada una con exportaciones “timelapse” para facilitar el backtesting, el entrenamiento y el procesamiento con IA.

4. Resultados probados en la comunidad

Nuestra comunidad de EASY Insight crece rápidamente y ya comparte configuraciones avanzadas de prompts, estrategias de trading e incluso marcos completos de EA basados en los datos exportados. Los primeros usuarios ya reportaron operaciones cripto rentables el mismo fin de semana del lanzamiento.

Al unirte a EASY Insight, entras en una nueva dimensión de colaboración e innovación en el trading.

5. ¿Quieres verlo en acción?

Mira ejemplos reales y tutoriales completos en nuestra lista de reproducción de trading con IA en YouTube.

6. Recursos y soporte

• ¿Eres nuevo en EASY Insight? Empieza aquí: FAQ de EasyInsight
• Accede a plantillas, estrategias, videos y chats grupales a través de nuestro centro central de Stein Investments

7. Resumamos — ¿Por qué EASY Insight?

• Exportaciones CSV con un clic para todas las principales clases de activos
• Estructurado y optimizado para herramientas de IA
• Basado en tus indicadores favoritos de Stein Investments
• Usado por una comunidad en rápido crecimiento que está construyendo el futuro del trading basado en datos
• Eficiente, moderno y listo para tu próxima operación

¿Listo para operar con más inteligencia?
Consigue EASY Insight hoy y entra en el mundo del trading de precisión potenciado por IA.

Comentarios 7
alvido
139
alvido 2025.10.22 13:50 
 

A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.

Jeffrey Quiatchon
629
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

Respuesta al comentario