¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado:Virtual SL TP Trailing Pro MT4

Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera estructurada utilizando un panel claro en el gráfico y los niveles de precios visibles.

La utilidad no predice la dirección del mercado ni toma decisiones de negociación por usted. No puede eliminar el riesgo de pérdidas. Sólo sigue las reglas que usted configura para sus posiciones. Usted sigue siendo plenamente responsable de cada operación y de todos los resultados finales.

Una guía de usuario detallada, incluyendo capturas de pantalla y una versión de demostración para MT4 y MT5, está disponible en el siguiente artículo sobre MQL5:

Virtual SL TP Trailing Pro - Guía de Usuario y Demo (MT4 & MT5 )

Qué hace la utilidad

Cuando adjunta la utilidad a un gráfico, comienza a monitorizar las posiciones abiertas (y, si lo permite, las órdenes pendientes) para el símbolo seleccionado o para una lista de símbolos. Para las operaciones que no tienen niveles de salida, la herramienta puede asignar SL y TP virtuales de acuerdo con sus ajustes de distancia. Para las operaciones que ya tienen salidas, puede realizar un seguimiento de los beneficios y mover el SL virtual de acuerdo con las reglas de punto muerto o de arrastre.

Los niveles de SL y TP virtuales se almacenan en archivos locales y se dibujan en el gráfico como líneas editables. Si se reinicia el terminal o su VPS, la utilidad lee los datos guardados y restaura la gestión para las posiciones que siguen abiertas. La herramienta no abre nuevas órdenes ni modifica el tamaño de las posiciones. Sólo cierra posiciones o modifica sus salidas cuando se alcanzan sus niveles o condiciones virtuales.

Características principales

SL y TP virtuales: Los niveles de Stop Loss y Take Profit se mantienen ocultos al broker y se procesan únicamente en el lado del cliente.

Asignación automática opcional de SL/TP para nuevas posiciones que se abren sin niveles de salida.

Asignación automática opcional de SL/TP para nuevas posiciones que se abren sin niveles de salida. Lógica de equilibrio: Mueva el SL al precio de entrada después de que el precio se mueva a su favor por una distancia configurable, con una compensación de beneficios opcional.

Mueva el SL al precio de entrada después de que el precio se mueva a su favor por una distancia configurable, con una compensación de beneficios opcional. Dos modos de seguimiento: Risk-reward trailing basado en múltiplos R, y Average True Range (ATR) trailing que se adapta a la volatilidad actual.

Risk-reward trailing basado en múltiplos R, y Average True Range (ATR) trailing que se adapta a la volatilidad actual. Panel compacto en el gráfico: Gestione los módulos, cambie la configuración y ajuste la visibilidad directamente desde un sencillo panel gráfico.

Gestione los módulos, cambie la configuración y ajuste la visibilidad directamente desde un sencillo panel gráfico. Estado persistente: Guarde y restaure los estados virtuales de SL/TP, punto muerto y arrastre tras reiniciar el terminal.

Guarde y restaure los estados virtuales de SL/TP, punto muerto y arrastre tras reiniciar el terminal. Filtros de símbolos: Aplique la gestión sólo al símbolo actual o a un grupo seleccionado de símbolos cuando ejecute varias estrategias en paralelo.

Cómo funciona en la práctica

El panel del gráfico muestra los módulos activos y los principales parámetros del gráfico actual. Puede elegir si la herramienta debe gestionar sólo las posiciones que ya existen, o también adjuntar salidas virtuales a las nuevas operaciones tan pronto como aparezcan. Las líneas virtuales de SL y TP pueden arrastrarse directamente al gráfico si desea ajustar los niveles manualmente.

Para la gestión del punto de equilibrio, defina un activador de beneficios y un desplazamiento opcional. Cuando el precio alcanza el desencadenante, el SL virtual se desplaza al nuevo nivel y la utilidad continúa el seguimiento de la posición. Para el seguimiento de riesgo-recompensa, se define el riesgo inicial en puntos y uno o más niveles R a los que debe desplazarse el stop. Para el seguimiento basado en ATR, la distancia del stop se calcula a partir del valor actual de ATR, de modo que la distancia se amplía o contrae automáticamente cuando cambia la volatilidad.

La utilidad puede utilizarse en cualquier símbolo que proporcione su corredor, incluidos pares de divisas, índices, materias primas, acciones y Contratos por Diferencia (CFD). La ejecución de las operaciones, los diferenciales, los swaps y todas las condiciones de la cuenta están totalmente controlados por su broker. La utilidad sólo gestiona las salidas de acuerdo con sus reglas.

Notas importantes

Debido a que todos los niveles de SL y TP son virtuales, el terminal o VPS debe permanecer en línea para que la protección funcione. Si la plataforma se cierra, se desconecta o el EA se elimina del gráfico, el broker no verá ningún nivel SL o TP y no podrá cerrar operaciones en su nombre. Si necesita protección del lado del servidor, aún puede colocar el SL/TP clásico junto con la lógica virtual o mantener un límite de riesgo separado en el lado del broker.

Cómo empezar

Descargue e instale la utilidad desde Market. Abra el gráfico del símbolo que desea gestionar y adjunte la utilidad. Establezca las distancias, el modo de arrastre y los filtros de símbolo que prefiera en las Entradas y confirme que el panel del gráfico muestra los valores esperados. Mantenga la plataforma o el VPS en funcionamiento para que la utilidad pueda supervisar y gestionar las posiciones en tiempo real.

Soporte y documentación

Todos los compradores reciben actualizaciones gratuitas y soporte técnico para el producto actual. Las sugerencias que mejoran la estabilidad, la seguridad o la claridad se aplican siempre que es posible.