Alert Relay Helper

Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4
Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real.

  • Utilidadplug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico.
  • Cero funciones de negociación: no abre, modifica ni cierra órdenes.
  • Encriptación AES-256 de extremo a extremo: sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+).
  • Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+.

Antes de activarlo :

  1. Abra Herramientas > Opciones > Asesores Expertos y active "Permitir WebRequest para URLs listadas". Añade api.telegram.org .
  2. Envíe un mensaje al bot AlertRelayHelper en Telegram para inicializar su chat-ID.
  3. Adjunte el EA Alert Relay Helper a un gráfico, haga clic en Activar, elija el nombre del indicador(es) y listo.

Importante: el EA ignora los indicadores de terceros. Sólo decodifica los mensajes producidos por los indicadores que incluyen la rutina de encriptación correspondiente.

¿Necesita capturas de pantalla paso a paso? Vea la guía de usuario completa en https://www.mql5.com/en/blogs/post/763545

*La versión actual soporta Telegram. Discord y otros están previstos.

Productos recomendados
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Este indicador permite conocer el tiempo restante antes del cierre de la vela. Funciona en todos los marcos temporales. Es muy útil cuando tu estrategia de trading depende del cierre o de la apertura de una vela concreta. Usalo como quieras. No te olvides de dejar un comentario o una solicitud de un EA o un indicador. También difúndelo entre tus amigos y no dudes en visitar mi perfil para ver otras herramientas.
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indicadores
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر - فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volumen) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
MultiTradeNews
Leeank Andres Fernandez Molano
Utilidades
Este script está diseñado para traders que necesitan ejecutar operaciones rápidas en múltiples pares de divisas durante anuncios económicos clave, donde cada segundo cuenta. Con esta herramienta, puedes preseleccionar los pares de divisas que deseas y asignar un volumen independiente para cada uno. Cuando se publica una noticia importante, como los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) o PMI, el script te permite ejecutar todas tus operaciones de manera instantánea, sin tener que abrir cada par ma
FREE
Clean Chart Nice View Erase All Objects
Gerald Birkner
Utilidades
SIMPLE Y RÁPIDO SCRIPT DE LIMPIEZA DE GRÁFICOS - GRATIS PARA TODOS - FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR EN EL GRÁFICO - UNA NECESIDAD EN MIS OJOS A todo el mundo le gusta dibujar en un gráfico. Pero la limpieza no favorece a nadie. La mayoría de las veces será más rápido tirar todo y volver a dibujar la parte importante. ¡La repetición te hace bueno! ¡Piensa SIEMPRE en eso! QUE SIGA CRECIENDO, ;-) ¡Os deseo un buen día, Traders! Si necesitáis algo, enviadme un mensaje. Saludos cordiales desde Viena.
FREE
Traders Club Clock for MT5
Koji Kobayashi
5 (1)
Utilidades
Traders Club Reloj para MT5 Readme Muestra el tiempo restante y el spread para ese periodo de tiempo justo al lado de la vela. El tiempo restante y el spread se muestran junto a la vela. El tiempo restante se calcula a partir de la hora del servidor. El tiempo restante se calcula a partir de la hora del servidor. El tiempo restante puede mostrarse para periodos mensuales, semanales, diarios, de 4 horas, de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto . *El valor de la disp
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
Utilidades
Reproducción de datos previamente guardados del libro de órdenes. Características principales: Navegación por datos históricos Ajuste de la velocidad de reproducción con los botones "---" y "+++", así como con el ratón, puede mediante el desplazamiento de la rueda sobre el área de estos botones y entre ellos Activación y desactivación del centrado de precios Visualización de la hora con precisión de milésimas de segundo Atención : Este producto también necesita una utilidad para guardar datos:
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
El indicador identifica cuando ocurre una divergencia entre el precio y un indicador u oscilador. Identifica divergencias tanto regulares como ocultas. Combinado con sus propias reglas y técnicas, este indicador le permitirá crear (o mejorar) su propio sistema poderoso. Características Puede detectar divergencias para los siguientes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, estocásticos, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, índice compuesto, MFI y Momentum. Solo se puede seleccionar un osc
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Indicadores
El indicador TradeQL es una herramienta personalizable que destaca patrones de negociación específicos en gráficos de velas. Los usuarios pueden definir patrones a través de consultas TradeQL, que el indicador aplica después al gráfico, representando visualmente coincidencias y grupos capturados. Ideal para identificar configuraciones comerciales complejas en tiempo real. Las consultas TradeQL se especifican utilizando el lenguaje TradeQL. Consulte https://github.com/abdielou/tradeql para obten
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Utilidades
Total Operaciones Cerradas - Indicador MT5 El indicador Total de Operaciones Cerradas para MetaTrader 5 proporciona una visión rápida y visual de su rendimiento comercial mostrando un desglose simple e intuitivo de 3 valores : Total de Operaciones - El número total de operaciones cerradas. O peraciones ganadoras - Número de operaciones rentables. Operaciones perdedoras - Número de operaciones perdedoras. En lugar de rebuscar en los informes, los operadores pueden supervisar al instante s
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Asesores Expertos
Visión general SDZ Trend Pro es un Asesor Experto profesional de trabajo para todos los símbolos, recomendar XAUUSD (Oro) el comercio en el marco de tiempo H1 . Combina patrones dinámicos de acción de precios, filtros EMA y una estricta lógica de negociación basada en la sesión para identificar entradas precisas en el mercado con un control óptimo del riesgo. Este EA es ideal para operadores que prefieren una operativa estructurada y filtrada en el tiempo durante las horas activas del mercado
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Asesores Expertos
El EA Arbitrage365 es un script básico para MetaTrader que implementa una estrategia de arbitraje triangular. Identifica y explota las discrepancias de precios entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP para beneficiarse de los precios erróneos temporales del mercado. Este EA capitaliza la ley de un precio comprando y vendiendo simultáneamente pares de divisas. Sus ventajas incluyen velocidad, precisión, escalabilidad, consistencia, rentabilidad, contribución a la liquidez del mercado y diversificación de l
FREE
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilidades
Protege tus ganancias. Limita tus pérdidas. Opera con confianza. La herramienta definitiva para traders profesionales y firmas prop . EquityGuard PRO no sólo frena tus pérdidas antes de que excedan tu máximo diario, sino que también bloquea ganancias automáticamente con su función opcional de Auto-TakeProfit . Máxima protección: cierra operaciones o bloquea tu cuenta al alcanzar el límite de pérdida diaria. Auto-TakeProfit: configura tus objetivos y deja que el sistema asegure ganancias lib
FREE
ZoomIN MT5
Maxim Polishchuk
Utilidades
El indicador ZoomIN MT5 está diseñado para ver rápidamente la barra seleccionada en los marcos temporales más pequeños en una ventana emergente. Una vez lanzado, el indicador funciona en segundo plano, no ocupa espacio en el gráfico y no consume recursos del sistema. Cuando el indicador se activa mediante la combinación Mayús + i (se puede cambiar en la configuración), se crea una ventana emergente con un gráfico de un marco temporal más pequeño. El marco temporal mostrado puede modificarse haci
FREE
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Indicadores
Trend Catalyst Pro Indicador Profesional Multi-Tendencia con Confirmación 7 veces, Alertas Inteligentes, Resumen de Noticias y Panel Integrado para MetaTrader 5. Trend Catalyst Pro combina las señales de siete indicadores de mercado probados en una única puntuación clara. En lugar de analizar cada indicador individualmente, obtienes un resultado visible en la vela del gráfico: Flechas y texto como "6/7 LONG" o "7/7 SHORT" Velas codificadas por colores según la fuerza de la señal Un panel que mu
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Performance indicator
Mattia Impicciatore
Utilidades
Visión general Performance Indicator muestra un mapa de calor de los rendimientos porcentuales de una lista de símbolos en intervalos de tiempo configurables. Se utiliza para comparar visualmente la fuerza y debilidad relativa, sin ofrecer ninguna garantía de resultados. Configuración SymbolsList: símbolos separados por comas; deben coincidir exactamente con los nombres en el terminal. BaseTF: marco temporal base para los cálculos. UpdateSeconds: intervalo en segundos para la actualización au
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
TradeAnalyserMT5
Hung Wen Lin
Utilidades
Posicionamiento básico MT5 es una herramienta dedicada de análisis avanzado que proporciona un análisis en profundidad del historial de operaciones, desbloqueando información para optimizar las estrategias y mejorar la rentabilidad. Usos principales Evaluación del rendimiento de la estrategia: Analice la rentabilidad, la estabilidad y el riesgo para obtener una calificación objetiva A+-D. Descubrimiento de patrones de negociación: Identifique variedades, plazos y hábitos de beneficios de alta c
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Utilidades
La utilidad dibuja niveles pivote basados en una selección de día semana mes Se toma la vela anterior del marco temporal seleccionado y se calculan los valores para los niveles utilizando las siguientes fórmulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); Se ajustan el estilo y el grosor de todas las líneas. Los colores de las líneas R, Pivot
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indicadores
Indicador de sesión AZ Un pequeño pero útil indicador de sesión, diseñado principalmente para scalping. Active la sesión en la que planea operar, observe la reacción de las velas M5/M15 al nivel de la sesión anterior y entre. Siempre nos fijamos en la reacción de la sesión actual con respecto a la anterior. Por ejemplo, si opera en América, active la sesión europea, y observe cómo una sesión quita liquidez a la otra. Importante: ajuste la hora a la zona horaria de su broker en los ajustes del
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Indicadores
El temporizador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 4 (también disponible para MT5) es un indicador vital diseñado para ayudarle a gestionar su tiempo de negociación con eficacia. Le mantiene informado sobre las horas de apertura y cierre del mercado mostrando el tiempo restante antes de que se cierre la vela actual y se forme una nueva. Esta potente herramienta le permite tomar decisiones de negociación bien informadas. Características principales: Rango de Asia: Viene con una opción para
FREE
Advanced Info Displayer mt5 FREE
Massimiliano Pirola
Utilidades
Versión gratuita. Sólo funciona con EURUSD. ¿Le gustaría tener estadísticas sobre sus operaciones en pantalla mientras opera? ¿Conoce bien el símbolo con el que opera? ¿Sabe realmente todo lo que necesita sobre su cuenta de operaciones? ¿Necesita estar al tanto de las horas locales en todo el mundo? Advanced Info Displayer responde a todo eso. Te ayuda a conocer muchos datos ocultos o difíciles de encontrar. Además, es muy conveniente si valoras las estadísticas y las matemáticas. Sólo para ejem
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones en MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluyendo
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilidades
Crypto Ticks para MetaTrader 5 – Datos en Tiempo Real y Profundidad del Mercado Resumen Crypto Ticks transmite datos de ticks en tiempo real y profundidad de mercado desde las principales plataformas de criptomonedas a MetaTrader 5. Diseñado para traders que requieren datos precisos para scalping, estrategias algorítmicas y pruebas. Exchanges compatibles Binance: Spot (profundidad en la ventana activa) y Futuros (múltiples símbolos) KuCoin: Spot y Futuros Bybit: Futuros e Inverse Futuros XT.com
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Otros productos de este autor
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilidades
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5 ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado : Smart Trailing Stop Manager MT4 ¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss? Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta a
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4 ¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura d
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional ¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a l
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, especialmente diseñado para MetaTrader 4. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas de % y alertas instantáneas multicanal - ideal para scalpers, intradía y swing traders que necesitan un mapeo de valor razonable de grado institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT5? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera est
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 es una utilidad de gestión de operaciones que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera e
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es el punto de referenc
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico . Cero funciones de negociación : no abre , modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activa
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificació
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Automatice la gestión de riesgos con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 4 ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 ¿Le cuesta ajustar manualmente los stops y asegurar los beneficios? Smart Trailing Stop Manager MT4 es una utilidad inteligente para MetaTrader 4 que automatiza los trailing stops, la gestión del punto de equilibrio, los cierres parciales y los SL automáticos. Optimizado específicamente para los usuarios
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos). Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estr
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegac
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT4 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT4 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y un Asesor Experto DCA (dollar-cost averaging) para MetaTrader 4. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que ace
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 4, creada para traders que trabajan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Uti
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilidades
MT4 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT4 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 4 directamente a Telegram . Tanto si operas manualmente, como si ejecutas estrategias automatizadas o gestionas un canal de señales, te ayuda a estar al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Telegram SDK MT4
The Hung Ngo
Bibliotecas
Importante: Este producto es una librería para desarrolladores . Es adecuado sólo para usuarios que pueden escribir/modificar código MQL4 e integrar una librería compilada en su propio EA/Script. No es un notificador de "arrastrar y ejecutar". El SDK de Telegram le ayuda a enviar mensajes y fotos de Telegram desde MetaTrader 4 de una forma sencilla y fiable. Utilícelo cuando desee notificaciones de Telegram dentro de sus propias herramientas de automatización. Características principales Enviar
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Asesores Expertos
GoldenTrend Master MT5: El Asesor Experto Definitivo para Seguir Tendencias en el Mercado Forex Descripción General: Presentamos el GoldenTrend Master MT5, una herramienta de trading indispensable para los inversores que buscan precisión y fiabilidad en el dinámico mercado de Forex. Con su robusto algoritmo de seguimiento de tendencias, este Asesor Experto (EA) asegura que captures las mejores oportunidades de ganancia mientras minimizas los riesgos. Señales de cuenta real:   https://www.mql5.c
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Trading Automatizado de AI MT5: Tu Socio Inteligente para el Éxito en Forex Descripción general: Bienvenido al futuro del trading en Forex con Trading Automatizado AI MT5, tu aliado definitivo en trading. Este Asesor Experto (EA) es una obra maestra de inteligencia artificial, diseñado para simplificar tu experiencia de trading. Se integra sin problemas en tu gráfico y opera con notable simplicidad y eficacia en pares XAU, EUR y GBP, compatible con cualquier corredor. Características principales
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Asesores Expertos
MT5 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT5 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 5 directamente a Telegram . Ya sea que opere manualmente, ejecute estrategias automatizadas, o administre un canal de señales, le ayuda a mantenerse al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve, y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Bullish AI Trader EA - Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 Aproveche el poder de la inteligencia artificial con el EA Bullish AI Trader , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para el trading automático, este EA se especializa en operaciones de compra en XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, aprovechando el análisis basado en IA para identificar oportunidades de alta probabilidad. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, ofrece una sólida g
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5 . Este EA no envía, modifica o gestiona
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5 Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios. ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4 Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibr
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 5, creada para traders que operan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Utilí
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT5 - Rotación de la Lista de Vigilancia para Gráficos Multi-Activos Auto Symbol Switcher para MetaTrader 5 es un panel de utilidad que automáticamente hace un ciclo del gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores que siguen muchos mercados y quieren que el gráfico se mueva a través de una lista de vigilancia sin hacer clic en los símbolos uno por uno. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna opera
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
Telegram SDK MT5
The Hung Ngo
Bibliotecas
Importante: Este producto es una Biblioteca para desarrolladores . Es adecuado sólo para usuarios que pueden escribir/modificar código MQL5 e integrar una librería compilada en su propio EA/Script. No es un notificador de "arrastrar y ejecutar". El SDK de Telegram le ayuda a enviar mensajes y fotos de Telegram desde MetaTrader 5 de una forma sencilla y fiable. Utilícelo cuando desee notificaciones de Telegram dentro de sus propias herramientas de automatización. Características principales Envia
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario