Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4

Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real.

Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico.

- simplemente conéctelo a gráfico. Cero funciones de negociación : no abre, modifica ni cierra órdenes.

: abre, modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+).

: sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, v1.20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+.

Antes de activarlo :

Abra Herramientas > Opciones > Asesores Expertos y active "Permitir WebRequest para URLs listadas". Añade api.telegram.org . Envíe un mensaje al bot AlertRelayHelper en Telegram para inicializar su chat-ID. Adjunte el EA Alert Relay Helper a un gráfico, haga clic en Activar, elija el nombre del indicador(es) y listo.

Importante: el EA ignora los indicadores de terceros. Sólo decodifica los mensajes producidos por los indicadores que incluyen la rutina de encriptación correspondiente.

¿Necesita capturas de pantalla paso a paso? Vea la guía de usuario completa en https://www.mql5.com/en/blogs/post/763545

*La versión actual soporta Telegram. Discord y otros están previstos.