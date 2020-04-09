Alert Relay Helper
- Utilidades
- The Hung Ngo
- Versión: 1.10
- Actualizado: 6 enero 2026
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4
Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real.
- Utilidadplug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico.
- Cero funciones de negociación: no abre, modifica ni cierra órdenes.
- Encriptación AES-256 de extremo a extremo: sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+).
- Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+.
Antes de activarlo :
- Abra Herramientas > Opciones > Asesores Expertos y active "Permitir WebRequest para URLs listadas". Añade api.telegram.org .
- Envíe un mensaje al bot AlertRelayHelper en Telegram para inicializar su chat-ID.
- Adjunte el EA Alert Relay Helper a un gráfico, haga clic en Activar, elija el nombre del indicador(es) y listo.
Importante: el EA ignora los indicadores de terceros. Sólo decodifica los mensajes producidos por los indicadores que incluyen la rutina de encriptación correspondiente.
¿Necesita capturas de pantalla paso a paso? Vea la guía de usuario completa en https://www.mql5.com/en/blogs/post/763545
*La versión actual soporta Telegram. Discord y otros están previstos.