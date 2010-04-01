VWAP Ultimate Pro

VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes

Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional

¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO?
VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a los traders minoristas con un indicador todo-en-uno, integrando modos avanzados VWAP, alertas en tiempo real, bandas adaptativas, y una interfaz de usuario premium.

This Indicator is currently offered under initial release conditions. Pricing may be revised in subsequent phases. All users who purchase under current terms will receive full support and lifetime updates 
Guía completa del usuario - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí


VENTAJAS CLAVE:

  • VWAP de sesión: Siga las sesiones de Asia, Europa, EE.UU. o ventanas de tiempo definidas por el cliente.
  • VWAP anclado interactivo: Anclaje con un solo clic del ratón y previsualización en directo: se acabó teclear marcas de tiempo.
  • Fuente VWAP flexible: Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, HL2, HLC3, OHLC4.
  • Bandas adaptables: Desviación estándar de σ1-σ3 o bandas dinámicas basadas en %.
  • Alertas inteligentes en tiempo real: Popup, push, Telegram, y correo electrónico HTML cuando el precio cruza VWAP/bandas (en vivo o vela-cierre).
  • Panel GUI avanzado: Panel de arrastrar y soltar con modo claro/oscuro.
¿EN QUÉ DESTACA VWAP ULTIMATE PRO?
  • VWAP Multi-Tiempo: Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Anual en un solo clic.
  • Modos de anclaje: Off, Anchor-Only, o Overlay - elija cómo se muestran las líneas ancladas.
  • Cambio de modo de color: Cambie sin problemas entre los temas Claro y Oscuro para cualquier estilo de gráfico.
  • Flexibilidad de volumen: Cambia automáticamente al volumen de ticks si el volumen real no está disponible.
  • Alertas previas a la sesión: Notificaciones personalizables antes de que se abra cada sesión.
  • Rendimiento optimizado: Ligero, eficiente en recursos - perfecto para scalpers y traders intradía.
ADECUADO PARA:
- Operadores diarios - Operadores de Swing - Scalpers - Operadores de estilo institucional

FÁCIL CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN COMPLETA:
Simplemente arrastre VWAP Ultimate Pro a cualquier gráfico MT5 (se recomienda M1-H4). Configure su modo VWAP, ancle con un clic, personalice las alertas y opere, sin necesidad de codificación.

ALERTAS INTELIGENTES Y NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO:
Push móvil, ventanas emergentes de escritorio, correo electrónico HTML con estilo, y difusión Telegram a través del compañero Alert Relay Helper.
Guía de configuración: blog paso a paso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- MetaTrader 5 build 3540+ - Todos los mercados principales - Compatible con Netting & Hedging

SOPORTE PREMIUM:
Actualizaciones gratuitas y soporte profesional vía mensajería MQL5.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
VWAP Ultimate Pro MT5 es una herramienta analítica; los beneficios nunca están garantizados. Pruebe a fondo en una cuenta demo antes de ir en vivo.
