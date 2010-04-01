VWAP Ultimate Pro
- The Hung Ngo
- Versión: 1.40
- Actualizado: 29 diciembre 2025
- Activaciones: 5
VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes
Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional
¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO?
VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a los traders minoristas con un indicador todo-en-uno, integrando modos avanzados VWAP, alertas en tiempo real, bandas adaptativas, y una interfaz de usuario premium.
VENTAJAS CLAVE:
- VWAP de sesión: Siga las sesiones de Asia, Europa, EE.UU. o ventanas de tiempo definidas por el cliente.
- VWAP anclado interactivo: Anclaje con un solo clic del ratón y previsualización en directo: se acabó teclear marcas de tiempo.
- Fuente VWAP flexible: Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, HL2, HLC3, OHLC4.
- Bandas adaptables: Desviación estándar de σ1-σ3 o bandas dinámicas basadas en %.
- Alertas inteligentes en tiempo real: Popup, push, Telegram, y correo electrónico HTML cuando el precio cruza VWAP/bandas (en vivo o vela-cierre).
- Panel GUI avanzado: Panel de arrastrar y soltar con modo claro/oscuro.
- VWAP Multi-Tiempo: Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Anual en un solo clic.
- Modos de anclaje: Off, Anchor-Only, o Overlay - elija cómo se muestran las líneas ancladas.
- Cambio de modo de color: Cambie sin problemas entre los temas Claro y Oscuro para cualquier estilo de gráfico.
- Flexibilidad de volumen: Cambia automáticamente al volumen de ticks si el volumen real no está disponible.
- Alertas previas a la sesión: Notificaciones personalizables antes de que se abra cada sesión.
- Rendimiento optimizado: Ligero, eficiente en recursos - perfecto para scalpers y traders intradía.
- Operadores diarios - Operadores de Swing - Scalpers - Operadores de estilo institucional
FÁCIL CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN COMPLETA:
Simplemente arrastre VWAP Ultimate Pro a cualquier gráfico MT5 (se recomienda M1-H4). Configure su modo VWAP, ancle con un clic, personalice las alertas y opere, sin necesidad de codificación.
ALERTAS INTELIGENTES Y NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO:
Push móvil, ventanas emergentes de escritorio, correo electrónico HTML con estilo, y difusión Telegram a través del compañero Alert Relay Helper.
Guía de configuración: blog paso a paso.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- MetaTrader 5 build 3540+ - Todos los mercados principales - Compatible con Netting & Hedging
SOPORTE PREMIUM:
Actualizaciones gratuitas y soporte profesional vía mensajería MQL5.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
VWAP Ultimate Pro MT5 es una herramienta analítica; los beneficios nunca están garantizados. Pruebe a fondo en una cuenta demo antes de ir en vivo.