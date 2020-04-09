Fully Spike Escaper Automated Robot

INTRODUCCIÓN :

Este Panel está hecho para detectar la presencia de picos y escapar en el momento en que ocurra la presencia de un pico y abrir una transacción de compra o venta automáticamente después de proveer una señal de control para operar autónomamente el comercio. Es el mejor scalper y un buen spike escaper.

Hay otras funcionalidades como la estrategia Martingale y un indicador profundo llamado DeepMovingAverage, este último se activa automáticamente cuando se comprueba el control. Este panel posee un control inverso para invertir todas las posiciones actuales a una posición inversa múltiple que desee con una gestión de dinero personalizable. Ofrece una nueva estrategia de protección de ganancias llamadaControl de Stop traling.

Un nuevo control fue implementado en el panel llamadoBloqueador deAutomatización,este control permite al usuariobloquear el control delanzamiento de automatización en proceso para beneficiar el trading manual usando elindicador de mercadoy loscontroles de Orden Rápida de COMPRA/VENTA/REVERSA.

Ofrece una nueva funcionalidad para mejorar la forma en que el panel realiza la operación llamada ángulo de desviación objeto gráfico para un indicador direccional de la tendencia del precio.

IMPORTANTE : Se recomienda utilizar Servidor de Hosting Virtual VPS para optimizar los métodos implementados en los controles del panel y poder operar las 24h del día. Si usted no quiere perder su tiempo y gastar su factura de conexión porque se estaciona en su pantalla a lo largo de su viaje para esperar cuando la próxima auto-entrada está llegando, con VPS sólo tiene que activarlo y dejar que funcione en el servidor y usted puede ganar tiempo y economizar su factura. Con esto puedes recibir automáticamente una notificación push de tu operación en tiempo real en tu smartphone para avisarte de que el panel ha abierto una operación automáticamente a tiempo.

REQUISITOS :

  • Terminal relevante : Metatrader 5 - MT5.
  • Brokers : WelTrade.
  • Tipo de Cuenta : Tipo de Cuenta SyntX.
  • Divisa : GainX y PainX 1200.
  • Tamaño del lote : opcional.
  • Valor del Umbral de Spike : Por defecto.
  • Plazo : M1.
  • Servidor VPS y 4G o 5G Connexion son recomendados.
  • Funciona sólo en el ordenador.
  • Funciona en el Probador de estrategias si los clientes quieren probar los resultados para su verificación. Periodo de Backtest del 1 al 31 de Julio 2025
NB: Si desea activar su notificación push, sólo tiene que instalar Metatrader 5 en su teléfono y recoger su Metaquotes ID (MQID) allí. Después copia y pega tu Metaquotes ID en tu terminal en tu PC. Entonces, cuando termine de configurar su ID recibirá una notificación push en tiempo real de su comercio en su teléfono, incluso si su PC está apagado.
Para más información, por favor contacta conmigo en mensaje privado desde mql5.
