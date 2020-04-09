Fully Spike Escaper Automated Robot
- Utilidades
- Harifidy Razafindranaivo
- Versión: 1.3
- Actualizado: 26 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Este Panel está hecho para detectar la presencia de picos y escapar en el momento en que ocurra la presencia de un pico y abrir una transacción de compra o venta automáticamente después de proveer una señal de control para operar autónomamente el comercio. Es el mejor scalper y un buen spike escaper.
Hay otras funcionalidades como la estrategia Martingale y un indicador profundo llamado DeepMovingAverage, este último se activa automáticamente cuando se comprueba el control. Este panel posee un control inverso para invertir todas las posiciones actuales a una posición inversa múltiple que desee con una gestión de dinero personalizable. Ofrece una nueva estrategia de protección de ganancias llamadaControl de Stop traling.
Un nuevo control fue implementado en el panel llamadoBloqueador deAutomatización,este control permite al usuariobloquear el control delanzamiento de automatización en proceso para beneficiar el trading manual usando elindicador de mercadoy loscontroles de Orden Rápida de COMPRA/VENTA/REVERSA.
Ofrece una nueva funcionalidad para mejorar la forma en que el panel realiza la operación llamada ángulo de desviación objeto gráfico para un indicador direccional de la tendencia del precio.
- Terminal relevante : Metatrader 5 - MT5.
- Brokers : WelTrade.
- Tipo de Cuenta : Tipo de Cuenta SyntX.
- Divisa : GainX y PainX 1200.
- Tamaño del lote : opcional.
- Valor del Umbral de Spike : Por defecto.
- Plazo : M1.
- Servidor VPS y 4G o 5G Connexion son recomendados.
- Funciona sólo en el ordenador.
- Funciona en el Probador de estrategias si los clientes quieren probar los resultados para su verificación. Periodo de Backtest del 1 al 31 de Julio 2025