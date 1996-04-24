Smart Trailing Stop Manager

Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5

¿Busca la versión para MetaTrader 4?Está disponible por separado en el Mercado: Smart Trailing Stop Manager MT4

¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss?
Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta ayuda a bloquear las ganancias y reducir las pérdidas, de forma automática.

Concéntrese en sus entradas. Deje que esta herramienta gestione sus salidas.

Características principales

  • 7 Modos de Trailing Stop: Paso Fijo, Riesgo-Recompensa %, Basado en ATR, Swing High/Low, Media Móvil, SAR Parabólico, Nivel Fibonacci

  • Auto Stop Loss: Aplica automáticamente el SL a las operaciones sin protección

  • Lógica de punto de equilibrio: Bloquee su precio de entrada con una compensación opcional

  • Cierre Parcial: Toma beneficios parciales en niveles de pips personalizados

  • Compatible con múltiples símbolos: Funciona con todos los pares y activos

  • Filtro de números mágicos: Gestiona todas las órdenes o estrategias específicas

  • Interfaz de panel de control: Vista en vivo de los parámetros de seguimiento y el estado

Esta es una utilidad - no abre operaciones. Sólo gestiona las posiciones existentes.

Diseñado para operadores manuales y de señales

Smart Trailing Stop Manager es ideal si usted:

  • Realiza operaciones manualmente pero se olvida de gestionar las salidas

  • Copia señales y quiere auto-proteger posiciones

  • Ejecuta EAs que carecen de un control adecuado de SL o TP

  • Necesita un control de trailing en muchos activos

Usted define las reglas. Esta herramienta las aplica - 24/5.

Cómo funciona

Simplemente conecte la utilidad a un gráfico, configure su modo de trailing preferido, y listo.
Supervisa instantáneamente todas las operaciones y aplica la lógica a medida que evoluciona el precio. Sin código, sin bloqueo de broker, sin esfuerzo manual.

Ejemplos de uso:

  • Mover SL a punto de equilibrio +5 pips después de +20 pips de ganancia

  • Cerrar 30% de volumen después de 50 pips de ganancia

  • Trail SL usando ATR(14) x 1.5 dinámicamente

Experiencia del usuario

  • Configuración plug-and-play

  • Carga mínima del sistema, compatible con VPS

  • Panel de control en tiempo real (sin DLLs, sin WebRequests)

  • Documentación completa incluida

Compatibilidad con plataformas

  • MetaTrader 5 (sólo MT5)

  • Funciona con cualquier broker, tipo de cuenta o activo

  • Ideal para configuraciones de prop trading, scalping, swing y copy trading

  • Para obtener instrucciones de configuración completas y una versión demo que funcione en el gráfico (no sólo en el Probador de Estrategias), visite: Guía del usuario completa - Smart Trailing Stop Manager

Soporte y Actualizaciones

  • Soporte rápido vía mensajería MQL5

  • Mejoras continuas basadas en los comentarios de los usuarios

  • No requiere enlaces externos ni plataformas de terceros

Descargo de responsabilidad

Esta utilidad no coloca operaciones.
Está pensada únicamente para la gestión de operaciones.
Pruebe siempre en demo antes de empezar a operar. Operar implica riesgos.

