Smart Trailing Stop Manager
- Utilidades
- The Hung Ngo
- Versión: 1.70
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5
¿Busca la versión para MetaTrader 4?Está disponible por separado en el Mercado: Smart Trailing Stop Manager MT4
¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss?
Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta ayuda a bloquear las ganancias y reducir las pérdidas, de forma automática.
Concéntrese en sus entradas. Deje que esta herramienta gestione sus salidas.
Características principales
-
7 Modos de Trailing Stop: Paso Fijo, Riesgo-Recompensa %, Basado en ATR, Swing High/Low, Media Móvil, SAR Parabólico, Nivel Fibonacci
-
Auto Stop Loss: Aplica automáticamente el SL a las operaciones sin protección
-
Lógica de punto de equilibrio: Bloquee su precio de entrada con una compensación opcional
-
Cierre Parcial: Toma beneficios parciales en niveles de pips personalizados
-
Compatible con múltiples símbolos: Funciona con todos los pares y activos
-
Filtro de números mágicos: Gestiona todas las órdenes o estrategias específicas
-
Interfaz de panel de control: Vista en vivo de los parámetros de seguimiento y el estado
Esta es una utilidad - no abre operaciones. Sólo gestiona las posiciones existentes.
Diseñado para operadores manuales y de señales
Smart Trailing Stop Manager es ideal si usted:
-
Realiza operaciones manualmente pero se olvida de gestionar las salidas
-
Copia señales y quiere auto-proteger posiciones
-
Ejecuta EAs que carecen de un control adecuado de SL o TP
-
Necesita un control de trailing en muchos activos
Usted define las reglas. Esta herramienta las aplica - 24/5.
Cómo funciona
Simplemente conecte la utilidad a un gráfico, configure su modo de trailing preferido, y listo.
Supervisa instantáneamente todas las operaciones y aplica la lógica a medida que evoluciona el precio. Sin código, sin bloqueo de broker, sin esfuerzo manual.
Ejemplos de uso:
-
Mover SL a punto de equilibrio +5 pips después de +20 pips de ganancia
-
Cerrar 30% de volumen después de 50 pips de ganancia
-
Trail SL usando ATR(14) x 1.5 dinámicamente
Experiencia del usuario
-
Configuración plug-and-play
-
Carga mínima del sistema, compatible con VPS
-
Panel de control en tiempo real (sin DLLs, sin WebRequests)
-
Documentación completa incluida
Compatibilidad con plataformas
-
MetaTrader 5 (sólo MT5)
-
Funciona con cualquier broker, tipo de cuenta o activo
-
Ideal para configuraciones de prop trading, scalping, swing y copy trading
- Para obtener instrucciones de configuración completas y una versión demo que funcione en el gráfico (no sólo en el Probador de Estrategias), visite: Guía del usuario completa - Smart Trailing Stop Manager
Soporte y Actualizaciones
-
Soporte rápido vía mensajería MQL5
-
Mejoras continuas basadas en los comentarios de los usuarios
-
No requiere enlaces externos ni plataformas de terceros
Descargo de responsabilidad
Esta utilidad no coloca operaciones.
Está pensada únicamente para la gestión de operaciones.
Pruebe siempre en demo antes de empezar a operar. Operar implica riesgos.