Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5

¿Busca la versión para MetaTrader 4?Está disponible por separado en el Mercado: Smart Trailing Stop Manager MT4

¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss?

Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta ayuda a bloquear las ganancias y reducir las pérdidas, de forma automática.

Concéntrese en sus entradas. Deje que esta herramienta gestione sus salidas.

Características principales

7 Modos de Trailing Stop: Paso Fijo, Riesgo-Recompensa %, Basado en ATR, Swing High/Low, Media Móvil, SAR Parabólico, Nivel Fibonacci

Auto Stop Loss: Aplica automáticamente el SL a las operaciones sin protección

Lógica de punto de equilibrio: Bloquee su precio de entrada con una compensación opcional

Cierre Parcial: Toma beneficios parciales en niveles de pips personalizados

Compatible con múltiples símbolos: Funciona con todos los pares y activos

Filtro de números mágicos: Gestiona todas las órdenes o estrategias específicas

Interfaz de panel de control: Vista en vivo de los parámetros de seguimiento y el estado

Esta es una utilidad - no abre operaciones. Sólo gestiona las posiciones existentes.

Diseñado para operadores manuales y de señales

Smart Trailing Stop Manager es ideal si usted:

Realiza operaciones manualmente pero se olvida de gestionar las salidas

Copia señales y quiere auto-proteger posiciones

Ejecuta EAs que carecen de un control adecuado de SL o TP

Necesita un control de trailing en muchos activos

Usted define las reglas. Esta herramienta las aplica - 24/5.

Cómo funciona

Simplemente conecte la utilidad a un gráfico, configure su modo de trailing preferido, y listo.

Supervisa instantáneamente todas las operaciones y aplica la lógica a medida que evoluciona el precio. Sin código, sin bloqueo de broker, sin esfuerzo manual.

Ejemplos de uso:

Mover SL a punto de equilibrio +5 pips después de +20 pips de ganancia

Cerrar 30% de volumen después de 50 pips de ganancia

Trail SL usando ATR(14) x 1.5 dinámicamente

Experiencia del usuario

Configuración plug-and-play

Carga mínima del sistema, compatible con VPS

Panel de control en tiempo real (sin DLLs, sin WebRequests)

Documentación completa incluida

Compatibilidad con plataformas

MetaTrader 5 (sólo MT5)

Funciona con cualquier broker, tipo de cuenta o activo

Ideal para configuraciones de prop trading, scalping, swing y copy trading

Para obtener instrucciones de configuración completas y una versión demo que funcione en el gráfico (no sólo en el Probador de Estrategias), visite: Guía del usuario completa - Smart Trailing Stop Manager

Soporte y Actualizaciones

Soporte rápido vía mensajería MQL5

Mejoras continuas basadas en los comentarios de los usuarios

No requiere enlaces externos ni plataformas de terceros

Descargo de responsabilidad

Esta utilidad no coloca operaciones.

Está pensada únicamente para la gestión de operaciones.

Pruebe siempre en demo antes de empezar a operar. Operar implica riesgos.