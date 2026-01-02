Solid Gold H1
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Solid Gold H1 es un sistema de trading automatizado para el mercado Forex, optimizado para operar con oro ( XAUUSD ) en el marco de tiempo horario (H1) .
Características principales
- Instrumento de negociación: Oro (XAUUSD).
- Marco temporal: H1 (gráfico horario).
- Lógica: El robot suele basarse en una combinación de varias estrategias (por ejemplo, 5 en 1) para mejorar la estabilidad a largo plazo .
Función de filtro de noticias
En las versiones 2026 y actualizaciones actuales, el filtro de noticias realiza las siguientes tareas:
- Pausa automática: El asesor detiene la apertura de nuevas órdenes un tiempo especificado antes de la publicación de noticias económicas importantes y reanuda el trabajo tras un intervalo especificado después del evento.
- Protección del capital: El filtro evita la volatilidad y los movimientos de precios impredecibles que son típicos para el oro durante la publicación de datos sobre inflación o tipos de interés.
- Fuentes de datos: El robot descarga el calendario de eventos de recursos como http://calendar.fxstreet.com/.
- Visualización: Las próximas noticias suelen mostrarse directamente en el gráfico en forma de líneas verticales o de tablero .
Para que el filtro de noticias funcione correctamente en el terminal MetaTrader (MT4/MT5), debe permitir las peticiones web a las URL del calendario correspondientes en la configuración del asesor .