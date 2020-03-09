Raw Tick Recorder MT4
- Utilidades
- The Hung Ngo
- Versión: 1.50
- Actualizado: 9 julio 2025
- Activaciones: 5
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4
Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder
Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificación del corredor.
Ideal para traders, analistas, quants y desarrolladores que necesitan datos de tick limpios y con marca de tiempo.
Casos prácticos
- Cree pruebas retrospectivas precisas a nivel de tick utilizando la información en tiempo real de su corredor de bolsa.
- Exportar conjuntos de datos limpios para el entrenamiento de modelos AI/ML
- Verificar el comportamiento de los diferenciales, la calidad de la ejecución y la estabilidad de las cotizaciones
- Comprobación cruzada de latencia entre corredores
- Cree archivos de ticks personalizados en formatos .csv, .bin o .bi5
¿Por qué elegir Raw Tick Recorder EA?
|Problema
|Solución
|Los datos del broker son redondeados o poco fiables
|Captura la oferta y la demanda sin procesar con marcas de tiempo en milisegundos
|No hay soporte nativo para archivos .bi5 / binarios
|Exportación automática a formato .bi5/.bin
|Los reinicios manuales sobrescriben los archivos
|Añade a los archivos existentes sin problemas
|Necesita un funcionamiento ligero en VPS
|Búferes y descargas con un uso mínimo de CPU/disco
|Carpetas de salida desorganizadas
|Árbol de carpetas bien estructurado por símbolo y día
|Falta de metadatos de entorno
|Exportación de archivos .json con información de sesión y configuración
Formatos de archivo compatibles
|Formato
|Extensión
|Contenido
|Finalidad
|CSV
|.csv
|Hora, oferta, demanda
|Legible por Excel, Python, R
|Binario
|.bin
|Binario: hora, oferta, demanda, volumen
|Rápido para procesamiento programático
|Dukascopy
|.bi5
|Formato bid/ask comprimido
|Uso con Tickstory, JForex
Estructura de carpetas
- TickData/<Symbol>/ - para .csv y .bin (un archivo por sesión)
- TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/ - para archivos .bi5 (división horaria)
- TickData/<Symbol>/session_metadata.json - información de entorno
Parámetros de entrada
|Entrada
|Descripción
|Por defecto
|GuardarEnCSV / GuardarEnBinario
|Activar/desactivar formato de salida
|true / false
|FormatoBinario
|Elija entre BIN / BI5 / AMBOS
|AMBOS
|Convertir a GMT
|Almacenar las marcas de tiempo en la zona GMT
|falso
|BufferSize
|Ticks en el buffer antes de escribir
|1000
|FlushIntervalSeconds
|Descarga a prueba de fallos basada en el tiempo
|30
|OutputFolder
|Nombre de carpeta personalizado
|TickData
Pase el ratón sobre cada entrada en MT4 para ver información sobre herramientas.
Cómo utilizarlo
- Abra un gráfico (símbolo que desea grabar)
- Adjuntar Raw Tick Recorder EA
- Configure las entradas y haga clic en OK
- Deje MT4 funcionando (o utilice un VPS)
- Compruebe el estado en directo en la esquina inferior izquierda
Un gráfico = un símbolo. Utilice varios gráficos para la grabación de múltiples símbolos.
Notas
- 100% MQL4 nativo
- Funciona con todos los brokers y tipos de cuenta
- Detecta y registra cotizaciones zero-spread
- Auto-añade archivos cuando se reinicia
- Uso de CPU y disco optimizado para un funcionamiento 24/7
Un analizador Python está disponible para convertir .bin/.bi5 a .csv.
Encontrará el script en la Guía del usuario completa.
Descargo de responsabilidad
Este producto no ejecuta ni gestiona operaciones. Su único propósito es registrar los datos de tick del broker. Por favor, pruebe a fondo en la demo antes de usar en entornos reales.