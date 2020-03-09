Raw Tick Recorder MT4

Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4

Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder

Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificación del corredor.

Ideal para traders, analistas, quants y desarrolladores que necesitan datos de tick limpios y con marca de tiempo.

Casos prácticos

Cree pruebas retrospectivas precisas a nivel de tick utilizando la información en tiempo real de su corredor de bolsa.

Exportar conjuntos de datos limpios para el entrenamiento de modelos AI/ML

Verificar el comportamiento de los diferenciales, la calidad de la ejecución y la estabilidad de las cotizaciones

Comprobación cruzada de latencia entre corredores

Cree archivos de ticks personalizados en formatos .csv, .bin o .bi5

¿Por qué elegir Raw Tick Recorder EA?

Problema Solución Los datos del broker son redondeados o poco fiables Captura la oferta y la demanda sin procesar con marcas de tiempo en milisegundos No hay soporte nativo para archivos .bi5 / binarios Exportación automática a formato .bi5/.bin Los reinicios manuales sobrescriben los archivos Añade a los archivos existentes sin problemas Necesita un funcionamiento ligero en VPS Búferes y descargas con un uso mínimo de CPU/disco Carpetas de salida desorganizadas Árbol de carpetas bien estructurado por símbolo y día Falta de metadatos de entorno Exportación de archivos .json con información de sesión y configuración

Formatos de archivo compatibles

Formato Extensión Contenido Finalidad CSV .csv Hora, oferta, demanda Legible por Excel, Python, R Binario .bin Binario: hora, oferta, demanda, volumen Rápido para procesamiento programático Dukascopy .bi5 Formato bid/ask comprimido Uso con Tickstory, JForex

Estructura de carpetas

TickData/<Symbol>/ - para .csv y .bin (un archivo por sesión)

para .csv y .bin (un archivo por sesión) TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/ - para archivos .bi5 (división horaria)

para archivos .bi5 (división horaria) TickData/<Symbol>/session_metadata.json - información de entorno

Parámetros de entrada

Entrada Descripción Por defecto GuardarEnCSV / GuardarEnBinario Activar/desactivar formato de salida true / false FormatoBinario Elija entre BIN / BI5 / AMBOS AMBOS Convertir a GMT Almacenar las marcas de tiempo en la zona GMT falso BufferSize Ticks en el buffer antes de escribir 1000 FlushIntervalSeconds Descarga a prueba de fallos basada en el tiempo 30 OutputFolder Nombre de carpeta personalizado TickData

Pase el ratón sobre cada entrada en MT4 para ver información sobre herramientas.

Cómo utilizarlo

Abra un gráfico (símbolo que desea grabar) Adjuntar Raw Tick Recorder EA Configure las entradas y haga clic en OK Deje MT4 funcionando (o utilice un VPS) Compruebe el estado en directo en la esquina inferior izquierda

Un gráfico = un símbolo. Utilice varios gráficos para la grabación de múltiples símbolos.

Notas

100% MQL4 nativo

Funciona con todos los brokers y tipos de cuenta

Detecta y registra cotizaciones zero-spread

Auto-añade archivos cuando se reinicia

Uso de CPU y disco optimizado para un funcionamiento 24/7

Un analizador Python está disponible para convertir .bin/.bi5 a .csv.

Encontrará el script en la Guía del usuario completa.

Descargo de responsabilidad

Este producto no ejecuta ni gestiona operaciones. Su único propósito es registrar los datos de tick del broker. Por favor, pruebe a fondo en la demo antes de usar en entornos reales.