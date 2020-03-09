Raw Tick Recorder MT4

Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4

Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder

Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificación del corredor.

Ideal para traders, analistas, quants y desarrolladores que necesitan datos de tick limpios y con marca de tiempo.

Casos prácticos

  • Cree pruebas retrospectivas precisas a nivel de tick utilizando la información en tiempo real de su corredor de bolsa.
  • Exportar conjuntos de datos limpios para el entrenamiento de modelos AI/ML
  • Verificar el comportamiento de los diferenciales, la calidad de la ejecución y la estabilidad de las cotizaciones
  • Comprobación cruzada de latencia entre corredores
  • Cree archivos de ticks personalizados en formatos .csv, .bin o .bi5

¿Por qué elegir Raw Tick Recorder EA?

Problema Solución
Los datos del broker son redondeados o poco fiables Captura la oferta y la demanda sin procesar con marcas de tiempo en milisegundos
No hay soporte nativo para archivos .bi5 / binarios Exportación automática a formato .bi5/.bin
Los reinicios manuales sobrescriben los archivos Añade a los archivos existentes sin problemas
Necesita un funcionamiento ligero en VPS Búferes y descargas con un uso mínimo de CPU/disco
Carpetas de salida desorganizadas Árbol de carpetas bien estructurado por símbolo y día
Falta de metadatos de entorno Exportación de archivos .json con información de sesión y configuración

Formatos de archivo compatibles

Formato Extensión Contenido Finalidad
CSV .csv Hora, oferta, demanda Legible por Excel, Python, R
Binario .bin Binario: hora, oferta, demanda, volumen Rápido para procesamiento programático
Dukascopy .bi5 Formato bid/ask comprimido Uso con Tickstory, JForex

Estructura de carpetas

  • TickData/<Symbol>/ - para .csv y .bin (un archivo por sesión)
  • TickData/<Symbol>/YYYY/MM/DD/ - para archivos .bi5 (división horaria)
  • TickData/<Symbol>/session_metadata.json - información de entorno

Parámetros de entrada

Entrada Descripción Por defecto
GuardarEnCSV / GuardarEnBinario Activar/desactivar formato de salida true / false
FormatoBinario Elija entre BIN / BI5 / AMBOS AMBOS
Convertir a GMT Almacenar las marcas de tiempo en la zona GMT falso
BufferSize Ticks en el buffer antes de escribir 1000
FlushIntervalSeconds Descarga a prueba de fallos basada en el tiempo 30
OutputFolder Nombre de carpeta personalizado TickData

Pase el ratón sobre cada entrada en MT4 para ver información sobre herramientas.

Cómo utilizarlo

  1. Abra un gráfico (símbolo que desea grabar)
  2. Adjuntar Raw Tick Recorder EA
  3. Configure las entradas y haga clic en OK
  4. Deje MT4 funcionando (o utilice un VPS)
  5. Compruebe el estado en directo en la esquina inferior izquierda

Un gráfico = un símbolo. Utilice varios gráficos para la grabación de múltiples símbolos.

Notas

  • 100% MQL4 nativo
  • Funciona con todos los brokers y tipos de cuenta
  • Detecta y registra cotizaciones zero-spread
  • Auto-añade archivos cuando se reinicia
  • Uso de CPU y disco optimizado para un funcionamiento 24/7

Un analizador Python está disponible para convertir .bin/.bi5 a .csv.

Encontrará el script en la Guía del usuario completa.

Descargo de responsabilidad

Este producto no ejecuta ni gestiona operaciones. Su único propósito es registrar los datos de tick del broker. Por favor, pruebe a fondo en la demo antes de usar en entornos reales.

Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive DC — Asesor para Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC es un algoritmo especializado para operar oro (XAUUSD), creado exclusivamente para traders que participan en Prop Firm Challenges. El asesor está totalmente optimizado y listo para funcionar inmediatamente después de la instalación. La tarea principal del usuario es la gestión del riesgo; todos los demás procesos se realizan automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccion
Sajiro Trade Copier
Ahsan Ullah
Utilidades
Sajiro Copier - Copiador de operaciones con lógica de pérdidas inteligente (EA maestro + esclavo). Un sistema profesional de copia de operaciones MT4 con activación inteligente basada en la detección de pérdidas consecutivas. Sajiro Copier está diseñado para traders que gestionan múltiples cuentas o utilizan estrategias de recuperación, cobertura o diversificación. El EA copia las operaciones sólo cuando se produce una racha de pérdidas predefinida en la cuenta Maestra, lo que permite control
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Asesores Expertos
Enorme 70% de Halloween Venta por 24 horas solamente! EA BLACK LION es un asesor experto que es la verdadera definición de un scalper donde es capaz de detectar los movimientos de divergencia real en el mercado de divisas. Es altamente sofisticado porque puede detectar potenciales patrones de reversión o continuación. Los patrones de divergencia en tiempo real se muestran visualmente en su gráfico MT4. (Esto es un cambio de juego porque realmente ve la estrategia delante de usted) Utiliza un s
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Suite se posiciona como un asesor de negociación innovador que combina estrategias de negociación probadas. Su objetivo es proporcionar a los operadores un sistema fiable de análisis de mercado, previsiones y recomendaciones basadas en un profundo análisis de datos. Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principales características de Golden Suite: AJUSTES DE MERCADO selección automática de indicadores % de riesgo del depósito trailing stop f
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Asesores Expertos
Rua TrailingStop BreakEven Poco La EA no para Cuenta Real. Usted puede EA para Cuenta Real con enlace: https: //www.mql5.com/en/market/product/47635 Usos de EA - Trailingstop: Mover stoploss continuamente. - Punto de equilibrio: Mueve el stoploss una vez. Parámetros personalizados : All OrderOpenTime: + true: actúa sobre todas las órdenes + false: sólo afecta a las órdenes abiertas desde la ejecución del EA Todos OrderType: + true: actúa sobre todas las órdenes + false: sólo actúa sobre la orde
