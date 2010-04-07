Prop Guardian Risk Manager MT4 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm

Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 4, creada para traders que trabajan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites.

Utilícelo como una capa de seguridad por encima de su operativa manual o de los Asesores Expertos existentes para seguir las normas de la empresa de puntales de forma más coherente y reducir la posibilidad de infracciones evitables de las normas. La utilidad se basa en los datos proporcionados por su terminal MT4 (capital, saldo, posiciones y Stop Loss) y actúa estrictamente dentro de las reglas que usted configure.

Si necesita la versión para MetaTrader 5, está disponible por separado en el Mercado: Prop Guardian Risk Manager MT5.

Capacidades clave

Protección diaria contra pérdidas: Monitoriza el drawdown diario basado en la equidad con dos modos de cálculo (desde la equidad de inicio del día o desde la equidad más alta alcanzada durante el día).

Monitoriza el drawdown diario basado en la equidad con dos modos de cálculo (desde la equidad de inicio del día o desde la equidad más alta alcanzada durante el día). Protección global contra pérdidas: Controla la reducción total a partir de un saldo inicial (detectado automáticamente o fijado manualmente) y puede bloquear la negociación si se supera el límite.

Controla la reducción total a partir de un saldo inicial (detectado automáticamente o fijado manualmente) y puede bloquear la negociación si se supera el límite. Riesgo por operación y riesgo total abierto: Calcula el riesgo de cada posición a partir de su Stop Loss y tamaño, y realiza un seguimiento del riesgo total de todas las operaciones abiertas como porcentaje del capital.

Calcula el riesgo de cada posición a partir de su Stop Loss y tamaño, y realiza un seguimiento del riesgo total de todas las operaciones abiertas como porcentaje del capital. Bloqueos automáticos y cierres opcionales: Puede bloquear nuevas operaciones y, si lo desea, cerrar posiciones existentes y eliminar órdenes pendientes cuando se superen los límites configurados.

Puede bloquear nuevas operaciones y, si lo desea, cerrar posiciones existentes y eliminar órdenes pendientes cuando se superen los límites configurados. Zona horaria y sesiones: Alinea el "prop day" con la zona horaria de su empresa y el inicio del día, y opcionalmente bloquea las operaciones fuera de las horas de sesión permitidas.

Alinea el "prop day" con la zona horaria de su empresa y el inicio del día, y opcionalmente bloquea las operaciones fuera de las horas de sesión permitidas. Panel de control del gráfico: Muestra el estado actual (normal, advertencia o bloqueado), la pérdida diaria y global, el riesgo total abierto y el tiempo restante del día de prop.

Muestra el estado actual (normal, advertencia o bloqueado), la pérdida diaria y global, el riesgo total abierto y el tiempo restante del día de prop. Notificaciones: Envía alertas a través del terminal, notificaciones push y correo electrónico cuando se alcanzan los niveles de advertencia o los límites.

Envía alertas a través del terminal, notificaciones push y correo electrónico cuando se alcanzan los niveles de advertencia o los límites. Integración avanzada: Publica los valores clave y los indicadores de bloqueo en las variables globales de MetaTrader (con un prefijo dedicado) para los usuarios que deseen conectar sus propias herramientas.

Protección contra pérdidas diarias y globales

El módulo de pérdidas diarias se centra en la regla de reducción máxima diaria de la empresa de puntales. Se define una pérdida diaria máxima permitida en porcentaje, basada en la equidad, y un nivel de advertencia (por ejemplo, 60% del límite). Prop Guardian realiza un seguimiento de la equidad, ya sea contra la equidad al inicio del día de prop o la equidad más alta alcanzada durante ese día, dependiendo del modo que seleccione. Cuando se alcanza un nivel de advertencia, la utilidad puede alertarle; cuando se alcanza el límite de pérdida diario, puede bloquear la negociación hasta el final de ese día de puntales y, opcionalmente, cerrar posiciones.

El módulo de pérdidas globales realiza un seguimiento de la reducción total a lo largo de la vida de la cuenta. Puede establecer un límite de pérdida global como porcentaje de un saldo inicial. Ese saldo puede detectarse automáticamente en la primera ejecución o introducirse manualmente si su empresa de utilería utiliza un valor de referencia específico. Si la pérdida total supera el límite, la herramienta puede activar un bloqueo total, bloquear nuevas operaciones y, si está activado, cerrar todas las posiciones actuales.

Riesgo por operación y riesgo total abierto

Además de la pérdida diaria y global, Prop Guardian puede imponer límites al riesgo por operación y al riesgo total abierto. Para cada posición, calcula la pérdida potencial en el Stop Loss actual basándose en la escala de precios del instrumento, el valor del tick, el tamaño del lote y su capital actual, y lo expresa como un porcentaje. Puede definir un riesgo máximo por operación y un riesgo máximo total abierto en todas las posiciones supervisadas.

Si se superan estos límites, la utilidad puede avisarle, bloquear la cuenta o ambas cosas, según su configuración. Esto le ayuda a mantener el riesgo bajo control, incluso cuando se utilizan múltiples estrategias o Asesores Expertos al mismo tiempo.

Zona horaria, sesiones y comportamiento de bloqueo de los puntales

Muchas empresas de props definen su día de negociación y sus reglas de acuerdo a una zona horaria específica. Prop Guardian le permite alinear su "día prop" interno con el horario de su empresa estableciendo un desfase GMT y horas personalizadas de inicio y fin del día. Las estadísticas diarias y los reajustes siguen la definición del día de prop en lugar de la hora de su ordenador local.

También puede configurar una ventana de sesión de negociación y elegir si desea bloquear las operaciones fuera de este horario. El comportamiento de los bloqueos es flexible: un bloqueo diario permanece activo hasta el final del día de puntales, mientras que un bloqueo general normalmente permanece activo hasta que usted lo desbloquea manualmente. Los botones para el desbloqueo manual pueden mostrarse en el panel si usted lo permite en las entradas. El estado de bloqueo se almacena y restaura utilizando las variables globales de MetaTrader para que sobreviva a los reinicios del terminal.

Panel en el gráfico

La utilidad crea un panel compacto en el gráfico adjunto para que pueda ver la situación actual de riesgo de un vistazo. La información típica incluye:

Estado: normal, advertencia, bloqueado por pérdida diaria, bloqueado por pérdida global o fuera de la sesión de negociación permitida.

normal, advertencia, bloqueado por pérdida diaria, bloqueado por pérdida global o fuera de la sesión de negociación permitida. Diaria: ganancia o pérdida diaria actual en porcentaje relativa a su límite de pérdida diaria.

ganancia o pérdida diaria actual en porcentaje relativa a su límite de pérdida diaria. Global: beneficio o pérdida global actual en porcentaje relativo a su límite de pérdida global.

beneficio o pérdida global actual en porcentaje relativo a su límite de pérdida global. Riesgo total: riesgo total abierto en porcentaje relativo a su ajuste de riesgo total máximo.

riesgo total abierto en porcentaje relativo a su ajuste de riesgo total máximo. Cuenta atrás del día deprop: tiempo restante hasta el final del día de prop según la zona horaria configurada y la hora de finalización del día.

Si el desbloqueo manual está activado, el panel también puede mostrar botones para desbloquear bloqueos diarios o globales, según los permisos que haya configurado.

Configuración básica

Adjunte el Prop Guardian Risk Manager a cualquier gráfico de la cuenta que desee proteger. Configure los límites de pérdida diarios y globales de acuerdo con las reglas de su empresa de utilería. Establezca la zona horaria y las horas de inicio y fin del día para que la utilidad coincida con la definición de la empresa de un día de negociación. Decida cómo de estricta quiere que sea la protección: sólo alertas, alertas más bloqueos, o bloqueos con cierre automático de posiciones. Si es necesario, active el control de la sesión de negociación y defina las horas de sesión permitidas, y decida si deben bloquearse las operaciones fuera de esta ventana. Opcionalmente, utilice el filtro de símbolos para restringir la supervisión a instrumentos específicos (por ejemplo, sólo índices o sólo pares de divisas). Mantenga la utilidad en funcionamiento mientras opera manualmente o a través de sus propios Asesores Expertos para que pueda supervisar la renta variable, el riesgo y la actividad comercial en tiempo real.

Probador de Estrategias y Limitaciones en MT4

Prop Guardian es una utilidad, no un Asesor Experto. El Probador de Estrategias en MT4 tiene un soporte limitado para utilidades y es principalmente útil para verificar que el panel se muestra correctamente y que la lógica de bloqueo reacciona a cambios simples en una prueba controlada. El comportamiento real depende de las posiciones reales, las fluctuaciones reales de la equidad y los valores de Stop Loss utilizados en su cuenta de operaciones. Valide siempre su configuración en una cuenta demo antes de utilizarla en una cuenta con fondos.

Guía del usuario y versión demo

Una guía de usuario detallada, paso a paso, con ejemplos de configuración y preguntas frecuentes, así como una versión demo de la utilidad que funciona en cuentas demo, están disponibles en la siguiente entrada del blog MQL5:

Prop Guardian Risk Manager - Guía de usuario completa y versión demo

Notas Importantes y Descargo de Riesgo