MT4 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real

MT4 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 4 directamente a Telegram. Tanto si operas manualmente, como si ejecutas estrategias automatizadas o gestionas un canal de señales, te ayuda a estar al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve y cuándo se entrega.

Recibe notificaciones inteligentes de Telegram para entradas y salidas de operaciones, órdenes pendientes, cambios en SL/TP e informes de rendimiento. También puedes utilizar un sistema de retraso configurable para fusionar actualizaciones rápidas en un mensaje limpio, reduciendo el spam y manteniendo tu historial de Telegram legible.

Para obtener instrucciones completas de configuración y la versión demo que funciona en un gráfico real (no sólo en el Probador de Estrategias), visita : MT5 & MT4 Enviar a Telegram - Guía de usuario paso a paso

Si necesitas la versión MetaTrader 5, está disponible por separado en el Market: MT5 Enviar a Telegram.

Características

Conexión Flexible a Telegram (2 Modos) Modo Nombre de Usuario (configuración personal rápida): conéctese a través del bot por defecto, luego introduzca su nombre de usuario de Telegram en Entradas de EA (sin teclear manualmente el token). Modo Bot Personalizado (Pro): utiliza tu propio token bot + Chat ID para grupos/canales privados y control total.

Alertas de Eventos Comerciales - recibe notificaciones cuando: Se abren posiciones en el mercado Se cierran posiciones Se modifica el SL/TP (retraso opcional para agrupar múltiples ediciones) Las órdenes pendientes son colocadas, modificadas, ejecutadas/emparejadas o canceladas.

Alertas de Captura de Pantalla (Opcional) Adjunta automáticamente una captura de pantalla del gráfico para los eventos seleccionados (apertura, igualado/ejecutado, cambio de SL/TP, cierre). Envía foto + texto en un mensaje de Telegram (imagen con leyenda) para canales limpios y fácil reenvío.

Mensajes hilvanados por operación Las actualizaciones de SL/TP y las alertas de cierre pueden responder al mensaje original de la operación abierta . Mantiene cada operación organizada como una clara línea de tiempo en Telegram.

Sistema de Retraso Unificado (Menos Ruido, Registros más Limpios) Aplica retrasos a eventos como apertura/cierre, actualizaciones pendientes y ediciones SL/TP. Ayuda a fusionar cambios rápidos en un solo mensaje, mejorando la legibilidad.

Informes automáticos de rendimiento Resúmenes diarios / semanales / mensuales / anuales enviados a Telegram. Incluye estadísticas clave como Ganancias/Pérdidas, Tasa de Ganancias, Reducción, Tiempo Medio de Mantenimiento, Mejor Día/Hora y más.

Filtrado por Número Mágico Monitoriza todas las operaciones (Magic = 0 ) O monitoriza sólo estrategias específicas estableciendo un Número Mágico

Plantillas de Mensaje Personalizadas Edita el texto exacto enviado a Telegram utilizando formato HTML y marcadores de posición. Útil para marcar canales de señales y crear formatos de alerta consistentes.

Seguro por Diseño Utilidad de sólo lectura: no abre, cierra o modifica operaciones . Diseñado para ejecutarse junto con otros EAs sin interferir con la ejecución.



¿Para quién es?

Operadores manuales que desean visibilidad de las operaciones desde cualquier lugar

Proveedores de señales / copy traders que gestionan canales de Telegram

Usuarios de EAs que monitorizan múltiples estrategias en un terminal

Operadores de Prop firm que necesiten registros de operaciones estructurados e informes

Cómo utilizarlo

Adjunta el EA a cualquier gráfico (un gráfico por terminal es suficiente) Elige el modo de conexión a Telegram (Nombre de Usuario o Bot/Chat ID Personalizado) (Opcional) Establecer Número Mágico para filtrar operaciones Habilite las notificaciones que desee (entradas, salidas, SL/TP, pendientes, informes, capturas de pantalla) Después de la configuración, el EA comienza a enviar notificaciones automáticamente

Funciona en todos los brokers y tipos de cuenta. Ideal para el despliegue de VPS y monitorización mobile-first.

Compatibilidad con el Probador de Estrategias

Para cumplir con las normas de verificación del mercado, la lógica básica se incluye sólo para el Probador de Estrategias.

Esta función no se utiliza durante el uso normal en vivo o demo.

Descargo de responsabilidad

Este EA no abre ni gestiona operaciones. Sólo envía notificaciones basadas en la actividad comercial en su cuenta. Siempre pruebe a fondo antes de usar en un entorno real. Operar implica riesgos.