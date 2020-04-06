Dynamic Volatility Breakout

Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5

Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout, un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en el marco temporal H1, ofrece una sólida gestión de riesgos y una perfecta integración con MT5.

Características principales

  • Operaciones de ruptura automatizadas: Detecta y negocia con precisión las rupturas impulsadas por la volatilidad, eliminando el análisis manual.
  • Análisis avanzado del mercado:
    • Combina indicadores ATR, EMA y de volumen para obtener señales de entrada precisas.
    • Utiliza niveles de pivote diarios para confirmar la configuración de las operaciones.
  • Gestión flexible del riesgo:
    • Tamaño de lote fijo o automático (por ejemplo, 0,02 lotes por 1.000 $).
    • Relación Riesgo:Recompensa personalizable (por defecto: 1:3).
    • Stop Loss y Take Profit dinámicos para cada operación.
  • Trailing Stop y punto de equilibrio:
    • Activa el Trailing Stop para bloquear los beneficios a medida que las operaciones se mueven a su favor.
    • Mueve el Stop Loss al punto de equilibrio para minimizar el riesgo.
  • Interfaz fácil de usar: Fácil configuración con parámetros intuitivos, no requiere codificación.
  • Soporte de Números Mágicos: Gestiona operaciones específicas o todas las órdenes para un control preciso.
  • Configuración personalizable: Adáptese a otros pares o marcos temporales usando el Probador de Estrategias de MT5.

¿Por qué elegir Dynamic Volatility Breakout EA?

  • Automatización que ahorra tiempo: Concéntrese en la estrategia mientras el EA se encarga de la ejecución de las operaciones.
  • Potencial de ganancia: Capitalice las oportunidades de ruptura con configuraciones de alta probabilidad.
  • Control robusto del riesgo: El SL/TP dinámico y el Trailing Stop protegen su capital.
  • Rendimiento versátil: Optimizado para XAUUSD (H1), adaptable a otros mercados.
  • Funcionamiento fiable: Perfecta integración con MT5 para un trading consistente.

Funcionamiento

El EA Dynamic Volatility Breakout identifica oportunidades de ruptura analizando la volatilidad del mercado, la dirección de la tendencia y los picos de volumen. Cuando se detecta una configuración de alta probabilidad (por ejemplo, una ruptura del precio por encima de un nivel de resistencia clave en XAUUSD), el EA abre una operación con niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit. El Trailing Stop y el punto de equilibrio garantizan la obtención de beneficios minimizando el riesgo.

Ejemplo:

  • Instrumento: XAUUSD (H1)
  • Entrada: Comprar a 2.010 $ tras una ruptura impulsada por la volatilidad
  • Stop Loss: 2.000 $ (1,5x ATR)
  • Toma de beneficios: 2.040 $ (1:3 RR)
  • Resultado: El Trailing Stop se activa para bloquear las ganancias a medida que sube el precio.

Nota de optimización: Los parámetros por defecto están optimizados para XAUUSD (H1). Para otros pares (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD), utilice el Probador de Estrategias de MT5 para encontrar los ajustes adecuados.

Nota de Backtest: Los resultados de Backtest muestran un fuerte rendimiento en XAUUSD (H1) con la optimización adecuada. Pruebe a fondo para adaptarse a su estilo de negociación.

Cómo utilizarlo

  1. Instale el EA:

    • Compre y descargue Dynamic Volatility Breakout EA.ex5 del MQL5 Market.
    • Colóquelo en la carpeta MQL5/Experts de MT5 (Archivo > Abrir carpeta de datos).
    • Reinicie MT5.

  2. Adjuntar al gráfico:

    • Abra MT5, localice el EA en el Navegador (Ctrl+N).
    • Arrastre el EA al gráfico XAUUSD H1.

  3. Configure los ajustes:

    • Tipo de Lote: Fijo (por ejemplo, 0.01 lotes) o Auto (por ejemplo, 0.02 lotes por $1,000).
    • Ratio RR: Relación Riesgo:Recompensa (por defecto: 3).
    • Periodo ATR: Periodo de cálculo de la volatilidad (por defecto: 10).
    • Multiplicador ATR: Sensibilidad de ruptura (por defecto: 0,43).
    • Volume MA Period: Periodo de análisis de volumen (por defecto: 20).
    • Volume Threshold: Umbral de volumen: Sensibilidad al pico de volumen (por defecto: 1,86).
    • EMA Rápida/Lenta: Períodos de confirmación de tendencia (por defecto: 34/89).
    • Trailing Stop: Activar/desactivar.
    • Umbral SL: Multiplicador del Stop Loss (por defecto: 1,5).
    • Número Mágico: Identificador único de operación (por defecto: 20250509).
    • Activar AutoTrading en MT5.

  4. Optimizar para otros instrumentos:

    • Los ajustes por defecto están optimizados para XAUUSD (H1). Para otros pares, utilice el Probador de Estrategias de MT5 para ajustar los parámetros (por ejemplo, Multiplicador ATR, Umbral de Volumen) para un rendimiento óptimo.

Requisitos del sistema

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Windows, Mac o VPS)
  • Instrumento: Optimizado para XAUUSD (H1); personalizable para otros pares
  • Cuenta: Saldo mínimo de 100 $; apalancamiento recomendado 1:100 o superior
  • Internet: Conexión estable para operar en tiempo real

Soporte y actualizaciones

  • Documentación: Guía del usuario detallada disponible en Guía del usuario.
  • Soporte al cliente: Contacte con nosotros a través de MQL5 o Telegram para una asistencia rápida.
  • Actualizaciones: Mejoras regulares para garantizar la compatibilidad y el rendimiento de MT5.

Descargo de responsabilidad

El comercio implica riesgos significativos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe a fondo antes de usar en cuentas reales. El vendedor no es responsable de las pérdidas comerciales.

Empiece hoy mismo

Transforme sus operaciones con el EA Dynamic Volatility Breakout. ¡Compre ahora en el MQL5 Market y capture oportunidades de ruptura con precisión!

