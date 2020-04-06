Bullish AI Trader

Bullish AI Trader EA - Inteligencia Artificial para MetaTrader 5

Aproveche el poder de la inteligencia artificial con el EA Bullish AI Trader, un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para el trading automático, este EA se especializa en operaciones de compra en XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, aprovechando el análisis basado en IA para identificar oportunidades de alta probabilidad. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, ofrece una sólida gestión de riesgos y una perfecta integración con MT5.

Características principales

  • Inteligencia Artificial: Utiliza algoritmos avanzados de IA para analizar las tendencias de los precios, el sentimiento del mercado y los indicadores técnicos para obtener señales de compra precisas.

  • Estrategia de sólo compra: Se centra en las tendencias alcistas, optimizando el rendimiento en los movimientos alcistas del mercado.

  • Gestión dinámica del riesgo:

    • Tamaño de lote fijo: 0,01 lotes por cada 1.000 $ de saldo de cuenta (por ejemplo, 0,05 lotes para 5.000 $).

    • Stop Loss y Take Profit automáticos, ajustados dinámicamente en función de la volatilidad del mercado.

  • Personalización flexible: Optimizado para XAUUSD (H1), pero adaptable a otros pares y marcos temporales.

  • Notificaciones en tiempo real: Recibe alertas de operaciones a través de Telegram introduciendo tu nombre de usuario en la configuración.

  • Fácil de usar: Instalación rápida sin necesidad de codificación, perfecta para todos los traders.

  • Drawdown bajo: La IA y la gestión de riesgos minimizan las pérdidas al tiempo que maximizan la eficiencia.

¿Por qué elegir EA Bullish AI Trader?

  • Eficiencia automatizada: Deje que la IA se encargue del análisis y la ejecución de las operaciones, ahorrándole tiempo.

  • Potencial de beneficios: Capitalice las tendencias alcistas con señales de compra de alta probabilidad.

  • Control de riesgo robusto: El tamaño de lote fijo y el SL/TP dinámico protegen su capital.

  • Escalable: Personalice para Forex, materias primas u otros activos para adaptarse a su estrategia.

Cómo funciona

El EA Bullish AI Trader utiliza IA para analizar los datos históricos de precios, el sentimiento del mercado y los indicadores técnicos (por ejemplo, medias móviles, RSI) para detectar tendencias alcistas. Cuando se identifica una señal de compra de alta probabilidad, el EA abre una operación con niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit. Por ejemplo, en XAUUSD (H1), podría introducir una orden de compra en un nivel de soporte clave durante una tendencia alcista, asegurando los beneficios a medida que sube el precio.

Ejemplo:

  • Saldo de la cuenta: $2,000

  • Tamaño del lote: 0,02 lotes

  • Operación: Comprar XAUUSD a 2.000 $ con SL a 1.980 $ y TP a 2.040 $.

  • Resultado: El SL se ajusta dinámicamente para bloquear los beneficios a medida que sube el precio.

Modo de empleo

  1. Instale el EA:

    • Compre y descargue Bullish AI Trader EA.ex5 del MQL5 Market.

    • Colóquelo en la carpetaMQL5/Expertsde MT5 (Archivo > Abrir carpeta de datos).

    • Reinicie MT5.

  2. Adjuntar al gráfico:

    • Abra MT5, localice el EA en el Navegador (Ctrl+N).

    • Arrastre el EA al gráfico XAUUSD H1.

  3. Configure los ajustes:

    • Introduzca su nombre de usuario de Telegram para las alertas comerciales.

    • Ajuste el tamaño del lote (por defecto: 0.01 por $1,000) o los marcos de tiempo si lo desea.

    • Activar AutoTrading en MT5.

  4. Supervisar el rendimiento:

    • Vea la actividad y los registros de operaciones en MT5.

    • Recibe notificaciones de Telegram en tiempo real para actualizaciones de operaciones.

Requisitos del Sistema

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Windows, Mac o VPS)

  • Activo: Optimizado para XAUUSD (H1); personalizable para otros pares

  • Cuenta: Saldo mínimo de 1.000 $; apalancamiento recomendado 1:100 o superior

  • Internet: Conexión estable para operar en tiempo real

Soporte y actualizaciones

  • Documentación: Guías detalladas y preguntas frecuentes incluidas.

  • Atención al cliente: Contacta con nosotros a través de Telegram o MQL5 para una asistencia rápida.

  • Actualizaciones: Mejoras periódicas para garantizar la compatibilidad y el rendimiento de MT5.

Descargo de responsabilidad

El EA Bullish AI Trader está diseñado para cuentas demo. El comercio implica riesgos significativos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe a fondo antes de usar en cuentas reales. El vendedor no es responsable de las pérdidas comerciales.

Comience hoy mismo

Eleve su trading con el EA Bullish AI Trader. ¡Compre ahora en el MQL5 Market y desbloquee el comercio impulsado por la IA a un precio inmejorable!
