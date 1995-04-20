Raymond Cloudy Day MT4

Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia

Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD en el marco temporal H1, pero el indicador puede probarse y ajustarse para otros símbolos y periodos según sea necesario.

El indicador no predice precios futuros y no garantiza operaciones rentables. Simplemente calcula y traza los niveles de precios para que usted pueda tomar sus propias decisiones de negociación con un contexto más claro. Usted es el único responsable de los resultados de sus operaciones.

Características principales

Zonas de inversión basadas en pivotes: Utiliza un cálculo de pivote ampliado para resaltar las zonas en las que el precio puede reaccionar, en lugar de basarse únicamente en los pivotes diarios clásicos.

Utiliza un cálculo de pivote ampliado para resaltar las zonas en las que el precio puede reaccionar, en lugar de basarse únicamente en los pivotes diarios clásicos. Niveles de extensión de tendencia: Muestra los posibles niveles de continuación y corrección de la tendencia en torno a la estructura del pivote principal para que pueda ver dónde pueden alargarse o desvanecerse los movimientos.

Muestra los posibles niveles de continuación y corrección de la tendencia en torno a la estructura del pivote principal para que pueda ver dónde pueden alargarse o desvanecerse los movimientos. Áreas de toma de beneficios: Proporciona zonas de toma de beneficios espaciadas lógicamente que puede utilizar como puntos de referencia al planificar entradas y salidas.

Proporciona zonas de toma de beneficios espaciadas lógicamente que puede utilizar como puntos de referencia al planificar entradas y salidas. Líneas de soporte y resistencia: Dibuja niveles dinámicos de soporte y resistencia que le ayudan a ver la estructura actual del mercado de un vistazo.

Dibuja niveles dinámicos de soporte y resistencia que le ayudan a ver la estructura actual del mercado de un vistazo. Interfaz visual sencilla: Los niveles se trazan directamente en el gráfico de precios con líneas y etiquetas claras, y las entradas son sencillas para una configuración rápida.

Cómo funciona el indicador

El indicador Raymond Cloudy Day aplica un método avanzado basado en pivotes a la acción reciente de los precios y traza un conjunto de niveles clave en su gráfico MT4. Estos niveles incluyen posibles zonas de reversión alrededor del pivote principal, niveles de extensión en la dirección del movimiento actual y áreas de toma de ganancias más lejos del precio actual. Las líneas de soporte y resistencia se derivan de la misma estructura para que todos los niveles sean coherentes entre sí.

En XAUUSD H1, por ejemplo, el indicador puede mostrar un grupo de soporte cerca de un nivel basado en pivote, líneas de extensión más altas en la dirección de la tendencia y uno o más objetivos de take-profit en el camino de ese movimiento. Puede combinar estos niveles con sus propias reglas de entrada, lectura de la acción del precio o gestión del riesgo para elaborar un plan de negociación completo. El indicador en sí no abre ni cierra operaciones.

Casos de uso típicos

Planificar entradas en torno a niveles de soporte y resistencia claramente definidos en lugar de adivinar a partir de la acción del precio en bruto.

Establecer objetivos realistas de toma de beneficios basados en zonas precalculadas en lugar de distancias arbitrarias.

Combinar niveles basados en pivotes con estrategias existentes para scalping, intradía o swing trading.

Utilizar la plantilla predeterminada XAUUSD H1 como punto de partida y luego probar ajustes personalizados en otros instrumentos.

Uso básico

Instale el indicador: Compre y descargue el Indicador Raymond Cloudy Day del MQL5 Market, luego instálelo usando el procedimiento estándar de MT4 (Archivo > Abrir Carpeta de Datos > MQL4 > Indicadores). Reinicie MetaTrader 4 para que el indicador aparezca en el Navegador. Adjuntar a un gráfico: En MT4, abra el símbolo y el marco temporal que desea analizar (por ejemplo XAUUSD, H1), busque el indicador en la ventana del Navegador y arrástrelo al gráfico. Los parámetros por defecto están establecidos para XAUUSD H1; puede ajustarlos si lo desea. Lea los niveles: Observe las zonas de inversión basadas en pivotes, los niveles de extensión, las zonas de toma de beneficios y las líneas de soporte/resistencia. Utilícelos como referencia para entradas, salidas y colocación de stops según su propio plan de trading.

Requisitos del sistema

Plataforma: MetaTrader 4.

MetaTrader 4. Entorno: Terminal de escritorio o VPS con una conexión estable a Internet para actualizaciones de gráficos en vivo.

Soporte y Actualizaciones

Todos los compradores reciben actualizaciones gratuitas y soporte técnico para Raymond Cloudy Day Indicator. Las actualizaciones se publican según sea necesario para mantener la compatibilidad con la actual MT4 construye y para mejorar la estabilidad o facilidad de uso. Si tiene preguntas o sugerencias, puede ponerse en contacto con el vendedor directamente a través del sistema de mensajería MQL5.

Aviso de riesgo

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo. Ningún indicador o herramienta puede eliminar este riesgo o asegurar beneficios. El comportamiento pasado de cualquier mercado o estrategia no garantiza resultados futuros. Pruebe a fondo el indicador en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.