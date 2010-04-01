Multi Anchor VWAP Pro

Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes

Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional.

Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí

POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO

VWAP es el punto de referencia institucional para el valor justo. Multi Anchor VWAP Pro elimina los modos de sesión y marco temporal para centrarse al 100 % en el anclaje interactivo, proporcionando cálculos VWAP ultrarrápidos, bandas adaptables y alertas cristalinas sin sobrecarga innecesaria.

PRINCIPALES VENTAJAS

  • Anclajes interactivos ilimitados: vista previa "fantasma" en directo, caída con un solo clic.
  • Bandas adaptativas σ 1-3 o % - volatilidad o distancia fija, usted decide.
  • Motor de volumen inteligente - auto-detecta el volumen real vs tick y estima el flujo intra-barra.
  • 12 alertas inteligentes - popup, push, email, o Telegram* cuando el precio cruza VWAP/bandas (tick o candle-close).
  • Elegante interfaz gráfica de usuario: temas oscuros y claros, cambio con un toque del ratón, "Borrar todo" instantáneo.
  • Huella de código ligero - pura ventaja visual; cero órdenes, cero latencia.

LO QUE LO HACE DESTACAR

  • Anchor-only focus - todos los ciclos de la CPU van a las líneas ancladas; sin desorden de sesión.
  • Shift Projection - proyecta VWAP y bandas adelante/atrás N barras.
  • Interruptor de modo de color - cambiar Oscuro ⇆ Claro sin recargar.
  • Alerta encriptada - AES-256.
  • Recursos optimizados - matemáticas acumulativas para O(1) recuperación a través de miles de barras.

ADECUADO PARA

Scalpers - Traders intradía - Swing traders - Traders de eventos que confían en el anclaje de precisión.

FÁCIL CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN COMPLETA

Arrastre el indicador a cualquier gráfico MT5 (se recomienda M1-H4), active el "Ratón", pase el ratón por encima para previsualizar, haga clic para anclar, personalice las alertas y los colores, sin necesidad de codificación.

ALERTAS INTELIGENTES Y NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

Escritorio, push móvil, correo electrónico HTML, y difusión Telegram a través del compañero Alert Relay Helper EA.* Guía de configuración: blog paso a paso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MetaTrader 5 build 3540+ - Todos los símbolos - Compatible con Netting & Hedging

SOPORTE PREMIUM

Actualizaciones de por vida y soporte rápido a través de mensajes MQL5.

AVISO LEGAL

Este indicador es una herramienta analítica; no coloca operaciones ni garantiza beneficios. Siempre pruebe a fondo en una cuenta demo antes de ir en vivo.

*El envío de telegramas es opcional.

