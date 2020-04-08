VWAP Ultimate Pro MT4
- The Hung Ngo
- Versión: 1.40
- Actualizado: 29 diciembre 2025
- Activaciones: 5
VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes
Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4
¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4?
VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura de MT4, manteniendo todas las características profesionales que usted espera.
Guía del usuario completa
VENTAJAS CLAVE:
- Sesión VWAP: Siga las sesiones de Asia, Europa, EE.UU. o personalice sus propias horas.
- VWAP anclado interactivo: Haga clic para anclar con vista previa en vivo - perfecto para los picos de noticias o máximos de swing.
- Fuente VWAP flexible: Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, HL2, HLC3, OHLC4.
- Bandas adaptables: Desviación estándar de σ1-σ3 o bandas dinámicas basadas en %.
- Alertas inteligentes en tiempo real: Notificaciones emergentes y push en cruces de VWAP/bandas (instantáneas o de cierre de vela).
- Panel GUI Premium: Elegante panel de control de arrastrar y soltar con luz / oscuridad.
- VWAP Multi-Tiempo: Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Anual con un clic.
- Modos de anclaje: Off, Anchor-Only, o Overlay para máxima flexibilidad.
- Volumen siempre compatible: Cambia automáticamente al volumen por ticks - el único volumen que MT4 proporciona - para cálculos consistentes.
- Alertas previas a la sesión: Cuenta atrás personalizable para que esté preparado antes de que comience cada sesión.
- Huella optimizada: Código ligero para el motor de 32 bits de MT4 - ideal para scalpers y EA-pesados espacios de trabajo.
⚠ NOTAS CRÍTICAS PARA USUARIOS DE MT4
- Alertas por email: SendMail() de MT4 utiliza SSL obsoleto; la mayoría de los servidores SMTP modernos lo bloquean. Utilice push o pop-ups en su lugar.
- Fuente de Volumen: MT4 sólo suministra volumen por ticks; espere una variación menor frente a las lecturas de volumen real de MT5.
- Iconos del panel: Los botones de alerta muestran "+ / -" en lugar de iconos de flecha - funcionalidad sin cambios.
- Operadores diarios - Operadores de swing - Scalpers - Operadores de estilo institucional
FÁCIL CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN COMPLETA:
Arrastrar → soltar en cualquier gráfico MT4 (se recomienda M1-H4). Ancla con un clic, ajusta colores & alertas - no requiere codificación.
ALERTAS INTELIGENTES Y NOTIFICACIONES PUSH:
Nunca se pierda una ruptura de nivel crucial. Las ventanas emergentes instantáneas y las alertas push para móviles le mantendrán informado.
Transmisión por Telegram: Utiliza el ayudante de retransmisión de alertas para mensajes encriptados de Telegram(guía de configuración).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- MetaTrader 4 build 1350+ - Forex, Índices, Metales, Cripto, Energías
SOPORTE PREMIUM:
Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte directo a través de mensajes MQL5.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
VWAP Ultimate Pro MT4 es una herramienta analítica; los beneficios nunca están garantizados. Pruebe en una cuenta demo antes de la implementación en vivo.