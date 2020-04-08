VWAP Ultimate Pro MT4

VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes

Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4

¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4?
VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura de MT4, manteniendo todas las características profesionales que usted espera.

This Indicator is currently offered under initial release conditions. Pricing may be revised in subsequent phases. All users who purchase under current terms will receive full support and lifetime updates 

Guía del usuario completa - ¿Necesita MT5? Haga clic aquí

VENTAJAS CLAVE:

  • Sesión VWAP: Siga las sesiones de Asia, Europa, EE.UU. o personalice sus propias horas.
  • VWAP anclado interactivo: Haga clic para anclar con vista previa en vivo - perfecto para los picos de noticias o máximos de swing.
  • Fuente VWAP flexible: Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, HL2, HLC3, OHLC4.
  • Bandas adaptables: Desviación estándar de σ1-σ3 o bandas dinámicas basadas en %.
  • Alertas inteligentes en tiempo real: Notificaciones emergentes y push en cruces de VWAP/bandas (instantáneas o de cierre de vela).
  • Panel GUI Premium: Elegante panel de control de arrastrar y soltar con luz / oscuridad.
¿QUÉ HACE ESPECIAL A LA EDICIÓN MT4?
  • VWAP Multi-Tiempo: Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Anual con un clic.
  • Modos de anclaje: Off, Anchor-Only, o Overlay para máxima flexibilidad.
  • Volumen siempre compatible: Cambia automáticamente al volumen por ticks - el único volumen que MT4 proporciona - para cálculos consistentes.
  • Alertas previas a la sesión: Cuenta atrás personalizable para que esté preparado antes de que comience cada sesión.
  • Huella optimizada: Código ligero para el motor de 32 bits de MT4 - ideal para scalpers y EA-pesados espacios de trabajo.

⚠ NOTAS CRÍTICAS PARA USUARIOS DE MT4

  • Alertas por email: SendMail() de MT4 utiliza SSL obsoleto; la mayoría de los servidores SMTP modernos lo bloquean. Utilice push o pop-ups en su lugar.
  • Fuente de Volumen: MT4 sólo suministra volumen por ticks; espere una variación menor frente a las lecturas de volumen real de MT5.
  • Iconos del panel: Los botones de alerta muestran "+ / -" en lugar de iconos de flecha - funcionalidad sin cambios.
ADECUADO PARA:
- Operadores diarios - Operadores de swing - Scalpers - Operadores de estilo institucional

FÁCIL CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN COMPLETA:
Arrastrar → soltar en cualquier gráfico MT4 (se recomienda M1-H4). Ancla con un clic, ajusta colores & alertas - no requiere codificación.

ALERTAS INTELIGENTES Y NOTIFICACIONES PUSH:
Nunca se pierda una ruptura de nivel crucial. Las ventanas emergentes instantáneas y las alertas push para móviles le mantendrán informado.
Transmisión por Telegram: Utiliza el ayudante de retransmisión de alertas para mensajes encriptados de Telegram(guía de configuración).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- MetaTrader 4 build 1350+ - Forex, Índices, Metales, Cripto, Energías

SOPORTE PREMIUM:
Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte directo a través de mensajes MQL5.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
VWAP Ultimate Pro MT4 es una herramienta analítica; los beneficios nunca están garantizados. Pruebe en una cuenta demo antes de la implementación en vivo.
